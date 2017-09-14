Сергій Колядюк

Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.

Отож, середа. 22.30. Йду додому, розмовляючи по телефону. Повз проіжджає темний фольцваген. Розвертається і знову проіжджає повз.

Буквально через хвилину відчуваю сильний удар в ділянці нирок. Думаю, це була бита чи щось на кшталт. Двоє чоловіків у військовій формі затягують мене у цей же автомобіль і кидають на підлогу між сидіннями. Всередині ще три військових і ще два таких, як я.

Усю дорогу до Ковеля я навіть не міг сказати, що я колишній військовий, учасник бойових дій. Один з військових наступив ногою мені на шию.

По дорозі вони двічі зупинялися, щоб бити тих двох чоловіків.

Через кілька годин мені вдалося умовити військових подивитися моі документи.

Я не можу сказати, куди ми заіжджали, бо весь цей час я лежав між сидіннями. Але автомобіль десь зупинявся. Наскільки я міг зрозуміти, це було Ковельське ТЦК.

О четвертій ранку мене без будь-яких пояснень викинули з машини. Біля «Зеленого гаю», не доіжджаючи до Луцька. По суті я опинився посеред лісу у комендантську годину. Жоден з автомобілів, які проіжджали повз, не зупинився. Але я дочекався першу маршрутку, яка їхала з Луцька до Ратного. І після одинадцятої ранку мені вдалося потрапити додому.

...Чому військові можуть отак поводитися з колишніми військовими? Хто іх наділив таким правом? Хто ці перевертні у військових формах? І з кількома людьми вони отак вже поводилися?

В краіні війна. Війна з ворогом, який вдерся в нашу краіну. Це не війна з чоловіками. Не війна з колишніми військовими.

Не війна за те, хто крутіший, у кого більше прав і повноважень. Не війна за те, хто сильніший у грі зі слабшими. Але з такими «військовими» і ворога не треба...