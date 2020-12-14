Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Так. Але сьогодні відправив чергові гроші на додаткове обладнання для будинку - бо вже і мій будинок сидить без світла, води та тепла.
бгг ще один
Ага, розслабились. В нас же надпотужний генератор ще з 2022 - простояв 3 роки майже без роботи. А з листопаду 2025 - майже не вимикається. Але заживити від нього загально будинкові системи руки так і не дійшли, бо свого часу на цей генератор тільки невелика частина квартир скинулась. Зараз всі готові, але трохи опіздали.