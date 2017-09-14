sashaqbl написав:б***, та навіть "студентами" зайнятися не можуть! Якого **а студентам дають відстрочку від мобілізацію? Академку - і на фронт.
це з крайнощів в к райності. Я б лишив до 22 років ну може до 23. І вахтовим методом медиків з старших курсів б позагрібав, щоб по півроку відслужили. Священників теж, хай би трохи тіла потаскали. Але, це все фантазії. У владі ще гірше з порядністю ніж до війни тому що більшість порядних пішло на фронт. В мому рідному селі, для прикладу, голова сільради свого сина оформила директором цвинтаря. Хоть ніколи там ніяких директорів не було) він зара мало що з бронню так іще й якусь зарплату йому платять Так шо надіятись на підмогу нема смислу, тільки на переговори, доречі ніби щось там намічається, з часу від коли піаніста викликали в давос ніби ракетні обстріли міст припинились...
fler написав:Не може такого бути! Вчора Хантер зуб давав, що 600 тисяч киян виїхали
Вы, как обычно все перепутали - давайте объясню: во-первых: не Хантер, а Кличко (вам там вчера об этом писали)
Нічо не знаю, на форумі писав Хантер без посилання на Кличка. Це по-перше. У новинах КМДА спростувала цю цифру.
_hunter написав: во-вторых: от 3.6 лямов - процент прикините? ну и в третьих: все те три 3 ляма оставшихся - вынуждены больше маневрировать - в поисках тепла и света
Прям всі три лями маневрують?))) Шось я перебуваючи в Києві не побачила ніякого такого двіжу, а ви з Німеччини розгледіли Чи ВСІ ваші друзі з родичами такі маневрують?)) На форумі теж щось ніхто з киян не пише про маневри в пошуку тепла і світла. Невже соромляться?)))
ОНОВЛЕНО ОБ 13:35. Ганжа повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11 людей. Серед них – троє дітей. Окрім півторарічного хлопчика, дівчата восьми й 10 років. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що сильно постраждав двоповерховий будинок, а також будинки приватного сектору, адміністративні будівлі, об'єкти інфраструктури, заклад культури. Без електрики залишилося близько 10 000 абонентів.
Banderlog написав:Так шо надіятись на підмогу нема смислу, тільки на переговори, доречі ніби щось там намічається...
Звідки ви отримали цю інформацію? Часом не по релігійній лінії? А то ОБС знов каже про якихось раввінів, що обіцяють закінчення війни 15 лютого 2026.
що на підмогу нема надії нема видно і так. Кількість мобілізованих ледве покриває сзч а є іще й бойові втрати і списання по законним причинам. Армія давно функціонує за рахунок внутрішнього канібалізму кидаючи на передок ремонтників, пво, флот і авіацію. А на рахунок переговорів то ходять слухи тут, в штабах. Затримали виплату додаткової винагороди, по закону її мають платити до 20го а поки не тільки не поступила но і ще й нічого про появу грошей не чути... народ трохи нєрвнічає.)