RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 165371653816539165401654116542>
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:09

  Xenon написав:Вообще нормальный ход

Приходят бандиты и требуют у клиента отдать часть квартиры. Он не соглашается. Они его бьют и калечат. И опять требуют переписать на них часть квартиры, но так и быть на лечение клиенту соседи по подъезду скинутся и дадут денег, шоб не так обидно было
Но квартиры часть все равно бандиту придется отписать

Ну а что вы хотели? - что бы соседи вместо вас вашу квартиру отбивали? :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 11340
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:12

  alex_dvornichenko написав:
  Letusrock написав: Хіба можна взяти якогось наприклад ноунейма експерта-аналітика з 10 річним досвідом та великою командою, який його почне грузити термінами, графіками, аналізом. Це нудно. Народу потрібен успішний бренд - значить буде Стерненко

10 летний по дронам ? ну ну...
........

Вообще-то, дроны далеко не вчера появились. То, что их начали широко применять на фронте и не только уже во время нашей войны, это другой вопрос.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38425
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Цивільний чи ні в даному питанні не має ніякого значення.
Яку "експертизу" може надати "експерт", який в цих питаннях "не в зуб ногой", а займався тільки постачанням обладнання?
Давайте рядового снабженца поставим зам. генконстуктора, например, КБ "Южное" ОКБ-692 ("Электроприбор"). Уровень наших ракет сразу резко вырастет.
Минобороны - администратор, организатор. Ему не обязательно быть специалистом, но крайне желательно не быть дубом. А вот советник должен быть специалистом. Хоть в чём-то.

ІМХО, Стерненко таки спеціаліст в дронах і їх виробництві.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:23

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Та і у адекватних українців бажання «дружити» з цими собаками не буде років 300 ще.

С немцами ліпші друзі через 80 лет.
И стали такими уже давненько.

Так а німці в школах продовжують діткам розказувати «хохлов душілі-душілі, душілі-душілі, жаль чуток не додушілі, але повторім» і героїв нацистів запрошують в школи на уроки отєчєства?
Чи все ж німці покаялись, потімроздавали світу гроші за агресію, і стидаються цієї сторінки своєї історії? Ви дійсно не розумієте різницю?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 23 січ, 2026 14:25, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17677
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:24

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
  d44 написав:[спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде

А який сенс у цих виборах і референдумі?

Ну от уявіми що пройшли вибори Президента і референдум по території і люди проголосували за Зеленського і за те що НЕ віддавати Донбас

Ііі? Що тоді далі робити?


просто зробити голосування не таємним
якщо після виникнуть труднощі - буде відомо до кого звертатися, хто готовий допомогти, а хто вже підвтомився

Можно проще.
Никаких бюллетеней.
Из комнаты для голосования 2 двери.
Кто "за те що НЕ віддавати Донбас" - выход в правую дверь. и там сразу присяга (кто не принимал) и в учебку.
Кто против - выход в левую дверь и на руки бронь.
Результаты будут очевидны без всяких экзит-полов и трактовок политологов.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38425
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:30

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:1. Чмут тут до того, что, если не ошибаюсь, он говорил о дронах и поставлял их тогда же, когда и Стерненко.
2. Не вижу связи. Я не предлагал поставить ні міндіча, ні баканова, ні чернишова. Но из того, что не надо ставить их, не следует, что надо поставить "специалиста широкого профиля" (очень широкого) Стерненко.
3. Интересно, культура "тыканья" как-то неразрывно связана с "пламенным патриотизмом"?

Чмут вже був у міноборони. Як і Дейнега. Використали і викинули. З великою ймовірністю зі Стерненком буде та ж історія.

Скорее всего.
Но зачем он там вообще нужен?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38425
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:30

fox767676

ще імитуєте для роспропаганди "неонацизм і русофобію в Україні"


Якими саме діями?


зароблені цим гроші інвестуєте в чорногорію



Зароблені чим «цим»?

Так в чому проявляється присвоєний фоксом статус країни «російський офшор»?
Шо туди донедавна (8 січня нові закони для іноземців вступили в силу і ЧГ стала їм не цікава ) інвестували активно кацапи? А куди вони не інвестували? На іспанському побережжі їх тисячі з власною нерухомістю, і? Іспанія теж російський офшор?
В Іспанії статистика дає 30-35 тисяч обʼєктів нерухомості належить кацапам, в основному це узбережжя
В ЧГ 18-20 тис. Теж переважно узбережжя.
Туреччина 45-55 тис , в основному узбережжя.
Чому «російський офшор» саме ЧГ?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 23 січ, 2026 14:37, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17677
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:33

  Xenon написав:Вообще нормальный ход

Приходят бандиты и требуют у клиента отдать часть квартиры. Он не соглашается. Они его бьют и калечат. И опять требуют переписать на них часть квартиры, но так и быть на лечение клиенту соседи по подъезду скинутся и дадут денег, шоб не так обидно было
Но квартиры часть все равно бандиту придется отписать

Предлагаете дождаться пока сделают калекой на всю оставшуюся жизнь?
Или просто убьют?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38425
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Яку "експертизу" може надати "експерт", який в цих питаннях "не в зуб ногой", а займався тільки постачанням обладнання?

Тобто ви впевнені, що Стерненко "ні б зуб нагой" по тим же дронам?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37262
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Скорее всего.
Но зачем он там вообще нужен?

В мене є два варіанти.
Оптимістичний: людина яка має звязки серед виробників дронів, орієнтується в темі і здатна організувати закупівлі, виробництво та НДКР.
Реалістичний, обєктивно оцінюючи зелене кодло: популярна людина, яка своїм авторитетом якийсь час прикриватиме корупцію і непрофесіоналізм.
Знаючи зелене кодло, я схиляюся до другого варіанту.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 165371653816539165401654116542>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, Xenon, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 194706
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 396645
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1102713
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.