Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:09
Xenon написав:
Вообще нормальный ход
Приходят бандиты и требуют у клиента отдать часть квартиры. Он не соглашается. Они его бьют и калечат. И опять требуют переписать на них часть квартиры, но так и быть на лечение клиенту соседи по подъезду скинутся и дадут денег, шоб не так обидно было
Но квартиры часть все равно бандиту придется отписать
Ну а что вы хотели? - что бы соседи вместо вас вашу квартиру отбивали?
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:12
alex_dvornichenko написав: Letusrock написав:
Хіба можна взяти якогось наприклад ноунейма експерта-аналітика з 10 річним досвідом та великою командою, який його почне грузити термінами, графіками, аналізом. Це нудно. Народу потрібен успішний бренд - значить буде Стерненко
10 летний по дронам ? ну ну...
........
Вообще-то, дроны далеко не вчера появились. То, что их начали широко применять на фронте и не только уже во время нашей войны, это другой вопрос.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:14
ЛАД написав:
Цивільний чи ні в даному питанні не має ніякого значення.
Яку "експертизу" може надати "експерт", який в цих питаннях "не в зуб ногой", а займався тільки постачанням обладнання?
Давайте рядового снабженца поставим зам. генконстуктора, например, КБ "Южное" ОКБ-692 ("Электроприбор"). Уровень наших ракет сразу резко вырастет.
Минобороны - администратор, организатор. Ему не обязательно быть специалистом, но крайне желательно не быть дубом. А вот советник должен быть специалистом. Хоть в чём-то.
ІМХО, Стерненко таки спеціаліст в дронах і їх виробництві.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:23
ЛАД написав: Hotab написав:
.........
Та і у адекватних українців бажання «дружити» з цими собаками не буде років 300 ще.
С немцами ліпші друзі через 80 лет.
И стали такими уже давненько.
Так а німці в школах продовжують діткам розказувати «хохлов душілі-душілі, душілі-душілі, жаль чуток не додушілі, але повторім» і героїв нацистів запрошують в школи на уроки отєчєства?
Чи все ж німці покаялись, потімроздавали світу гроші за агресію, і стидаються цієї сторінки своєї історії? Ви дійсно не розумієте різницю?
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 23 січ, 2026 14:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:24
fox767676 написав: Xenon написав: d44 написав:
[спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде
А який сенс у цих виборах і референдумі?
Ну от уявіми що пройшли вибори Президента і референдум по території і люди проголосували за Зеленського і за те що НЕ віддавати Донбас
Ііі? Що тоді далі робити?
просто зробити голосування не таємним
якщо після виникнуть труднощі - буде відомо до кого звертатися, хто готовий допомогти, а хто вже підвтомився
Можно проще.
Никаких бюллетеней.
Из комнаты для голосования 2 двери.
Кто "за те що НЕ віддавати Донбас" - выход в правую дверь. и там сразу присяга (кто не принимал) и в учебку.
Кто против - выход в левую дверь и на руки бронь.
Результаты будут очевидны без всяких экзит-полов и трактовок политологов.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:30
sashaqbl написав: ЛАД написав:
1. Чмут тут до того, что, если не ошибаюсь, он говорил о дронах и поставлял их тогда же, когда и Стерненко.
2. Не вижу связи. Я не предлагал поставить ні міндіча, ні баканова, ні чернишова. Но из того, что не надо ставить их, не следует, что надо поставить "специалиста широкого профиля" (очень широкого) Стерненко.
3. Интересно, культура "тыканья" как-то неразрывно связана с "пламенным патриотизмом"?
Чмут вже був у міноборони. Як і Дейнега. Використали і викинули. З великою ймовірністю зі Стерненком буде та ж історія.
Скорее всего.
Но зачем он там вообще нужен?
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:30
fox767676
ще імитуєте для роспропаганди "неонацизм і русофобію в Україні"
Якими саме діями?
зароблені цим гроші інвестуєте в чорногорію
Зароблені чим «цим»?
Так в чому проявляється присвоєний фоксом статус країни «російський офшор»?
Шо туди донедавна (8 січня нові закони для іноземців вступили в силу і ЧГ стала їм не цікава ) інвестували активно кацапи? А куди вони не інвестували? На іспанському побережжі їх тисячі з власною нерухомістю, і? Іспанія теж російський офшор?
В Іспанії статистика дає 30-35 тисяч обʼєктів нерухомості належить кацапам, в основному це узбережжя
В ЧГ 18-20 тис. Теж переважно узбережжя.
Туреччина 45-55 тис , в основному узбережжя.
Чому «російський офшор» саме ЧГ?
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 23 січ, 2026 14:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:33
Xenon написав:
Вообще нормальный ход
Приходят бандиты и требуют у клиента отдать часть квартиры. Он не соглашается. Они его бьют и калечат. И опять требуют переписать на них часть квартиры, но так и быть на лечение клиенту соседи по подъезду скинутся и дадут денег, шоб не так обидно было
Но квартиры часть все равно бандиту придется отписать
Предлагаете дождаться пока сделают калекой на всю оставшуюся жизнь?
Или просто убьют?
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:43
ЛАД написав:
Яку "експертизу" може надати "експерт", який в цих питаннях "не в зуб ногой", а займався тільки постачанням обладнання?
Тобто ви впевнені, що Стерненко "ні б зуб нагой" по тим же дронам?
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:44
ЛАД написав:
Скорее всего.
Но зачем он там вообще нужен?
В мене є два варіанти.
Оптимістичний: людина яка має звязки серед виробників дронів, орієнтується в темі і здатна організувати закупівлі, виробництво та НДКР.
Реалістичний, обєктивно оцінюючи зелене кодло: популярна людина, яка своїм авторитетом якийсь час прикриватиме корупцію і непрофесіоналізм.
Знаючи зелене кодло, я схиляюся до другого варіанту.
