Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:41

покращення перпоозицій

  Xenon написав:тобто мова про вихід кацапів з Харківськой, Сумської, Дніпропетровської обл мова навіть не йде.

шось сумниваюсь що хтось на таке погодиться

❗️путін і Трамп домовилися про завершення війни в Україні після виведення ЗСУ з Донбасу ще на Алясці в серпні, — Reuters.

Питання територій сьогодні буде основним на переговорах в Абу-Дабі. У решті областей рф згодна на заморозку по лінії фронту.

https://www.reuters.com/world/zelenskiy ... 026-01-23/

покращення перпоозицій і розігрування карт
flyman
Повідомлень: 42174
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Я так розумію про працю на російську пропаганду теж язичок в дупці?


тобі відніше де твій язичок був коли ти ляпав про "скабєєву адіннарот наративи"
дитсадок
давай закругляємся з офтопом, тим більше повідомлення непропорційно труть
fox767676
Повідомлень: 5160
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:42

Помощник Кремля Юрий Ушаков заявил журналистам, что переговоры, начавшиеся незадолго до полуночи и продолжавшиеся около четырех часов, были «содержательными, конструктивными и очень откровенными».
Он сказал, что представитель России на трехсторонних переговорах по вопросам безопасности возглавит российский адмирал Игорь Костюков, а специальный посланник по инвестициям Кирилл Дмитриев проведет отдельную встречу по экономическим вопросам со Стивом Виткоффом, представителем президента Дональда Трампа.
Однако, излагая дальнейшие шаги, Ушаков воздержался от объявления какого-либо крупного прорыва.
«Самое важное, что в ходе этих переговоров между нашим президентом и американцами было вновь подчеркнуто, что без решения территориального вопроса в соответствии с формулой, согласованной в Анкоридже, нет никакой надежды на достижение долгосрочного урегулирования», — сказал он, имея в виду прошлогодний саммит Трампа и Путина на Аляске.
https://www.reuters.com/world/europe/putin-meets-us-envoys-late-night-talks-ukraine-2026-01-22/
ЛАД
Повідомлень: 38431
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:45

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Та і у адекватних українців бажання «дружити» з цими собаками не буде років 300 ще.

С немцами ліпші друзі через 80 лет.
И стали такими уже давненько.

Через 25 років! В 1970 почали будувати газопровід в ФРГ.
А з іншими німцями(ті що ГДР) друзі фактично відразу після війни.
Але по ТБ продовжували кричати про нацистів, фашистів і нелюдів.


які 300 років,
ВЖЕ зараз повертається масово кацапська мова, у т.ч. серед молоді.
в 2022 слово кацапське хєр де почуєш, а зараз в любому ТЦ чи людному місці навкруги "сплошной язик".
а масово торгувати з рф почнуть набагато раніше ніж повністю відновлять трипільську тес.
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 490
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:45

ДАВОС, Швейцария, 23 января (Reuters) - Хотя Европа и сплотилась, чтобы отбить атаку президента Дональда Трампа из-за Гренландии, ее лидеры признают, что это противостояние вряд ли станет последним в отношениях с его все более резкой версией Соединенных Штатов.
Ставки невероятно высоки, учитывая торговые отношения между Европейским союзом и США на сумму 2 триллиона долларов и доминирующую роль, которую Вашингтон продолжает играть в альянсе НАТО и в поддержке Украины в противостоянии России.
........«Несмотря на все разочарования и гнев последних месяцев, давайте не будем слишком поспешно списывать со счетов трансатлантическое партнерство», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в Давосе накануне заседания
https://www.reuters.com/business/davos/greenland-galvanizes-europe-confront-new-us-reality-2026-01-23/
ЛАД
Повідомлень: 38431
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:46

я думаю все понимают , что даже если Украина сейчас согласится на вывод войск из Донецкой области, то через 5-7 лет будет следующий заход кацапов с вероятностью выше 100% ?

и никакие мифические "гарантии безопасности" и 100500 подписаных бумажек не спасут.
Ведь Херсонская и Запорожская области так и останутся в кацапской конституции, и они потом найдут предлог пойти спасать СВОИХ граждан в эти области под любым предлогом
попутно оттяпавая Одесскую, Николаевскую и т.п и т.д
Xenon
 
Повідомлень: 5646
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:47

  Xenon написав:я думаю все понимают , что даже если Украина сейчас согласится на вывод войск из Донецкой области, то через 5-7 лет будет следующий заход кацапов с вероятностью выше 100% ?

а що буде через 7 років продовження війни і з якою ймовірністю?
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 490
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:52

Краткое содержание
- На трехсторонних переговорах в ОАЭ будет обсуждаться ключевой вопрос о территории Донецка на востоке Украины.
- По словам помощника Зелен- ского, переговоры должны начаться в пятницу вечером.
- Зеленский сопротивляется требованию России уступить Донецкую область.
- Украина заявляет, что соглашение о гарантиях безопасности со стороны США готово, осталось только подписать его с Трампом.
...... Переговоры в Персидском заливе должны были начаться в пятницу вечером, сообщил помощник Зеленского, и возобновиться в субботу утром.
Требование президента России Владимира Путина о том, чтобы Украина уступила оставшиеся 20% Донецкой области Донбасса — около 5000 кв. км (1900 кв. миль) — стало серьезным препятствием на пути к прорывному соглашению. Зеленский отказывается отдавать земли, которые Россия не смогла захватить за четыре года изнурительной войны на истощение.
https://www.reuters.com/world/zelenskiy-says-territorial-issue-be-discussed-trilateral-talks-uae-2026-01-23/
ЛАД
Повідомлень: 38431
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:52

  sergey_stasyuk555 написав:
  Xenon написав:я думаю все понимают , что даже если Украина сейчас согласится на вывод войск из Донецкой области, то через 5-7 лет будет следующий заход кацапов с вероятностью выше 100% ?

а що буде через 7 років продовження війни і з якою ймовірністю?

кацапи підуть звільняти "свої ЗАКОННІ конституційні землі". а привід вони вигадають любий
і ніщо і ніхто їм не завадить


90 років тому вже 2 ідіоти ділили Польщу, і чим все закінчилося?
тепер знову 2 ідіоти ділять - Україну тільки
Xenon
 
Повідомлень: 5646
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Очень сильно сомневаюсь. Не тот уровень развития. В отличие от, например, будивельника, он вряд ли сообразит, какой провод куда подсоединить, чтобы прибор заработал.
А "звязки серед виробників дронів", думаю, имеет не он один. Тем более, что госпоставки дронов в армию идут уже давно.

Тут не питання вміння зєднати електричне коло. Тут питання інформації про виробників, їхні можливості з досліджень, нарощування виробництва.
Знання, хто з виробників і наскільки бреше
І головне - більшість цієї інформації знизу. Досвід роботи з постачальниками і дані, як ці постачальники реагують на запити знизу.
В Стерненка все це є.
  ЛАД написав:P.s. Я уже дважды интересовался вашим мнением по поводу окончания войны, как вы себе это представляете?
Не для спора, действительно интересно.
Вы не видели или просто не хотите писать? Если не хотите, ответьте обтекаемо, типа: "Видно будет" или "Посмотрим". Я пойму.

Я писав, можливо ви не бачили. На мою думку найбільш ймовірний сценарій - це виснаження Росії, неможливість наступати і після того - режим припинення вогню.
Виснаження тільки фінансове. Коли вони не зможуть купляти мясо в достатній кількості для продовження наступу.
В цьому плані є дуже важливими як санкції, так і атаки проти танкерів(як наші, так і партнерів), так і удари по НПЗ. І втрати мяса - чим дорожче їм даєтсья кожен метр землі - тим швидше вони виснажаться.
Тому я проти енергетичного чи будь якого іншого перемир'я.
По часу - хз. Я сподівався на початок 26 року. Але зараз схиляюся до думки, що кінець 26 року - це оптимістичний сценарій.
P.S. Якщо наші дурні не організують черговий контрнаступ звісно.
sashaqbl
Повідомлень: 2576
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
