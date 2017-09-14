|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:56
fox767676
Пам,ятаєте три признаки псіхопата ?
Я нещодавно вам писав ...
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:59
fox767676 написав: pesikot написав:
Опять навешиваешь ярлыки, что говорит о том, что ты сам мониторишь тцк, боишься ))
как бы я по Украине перемещался если бы боялся ?
ребята , пробиваете дно
Ты перемешаешься по Украине ?
Ты сидишь за хребтом в погребе с вином и оттуда гавкаешь ))
Додано: Суб 24 січ, 2026 16:02
Shaman написав: _hunter написав: Hotab написав:
І на пропозицію зробити спільний донат
Еще один балабол... - пруфы про "спільний" - будут?
а, ти лише особистих донатів уникаєш?
еще один стрелочник... - если уж подгавкивать решил - тоже можешь ссылку поискать
Додано: Суб 24 січ, 2026 16:13
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх били-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю.
Ще раз питаю. Війну цю, як будь яку іншу, в школі кацапи вчити будуть? Однозначно. Фільми вже знімають і будуть знімати. Лінія там однозначна: хохли погані, визволителі ванюші гарні.
Умовно завтра підписують мир . Не суть важливі територіальні моменти, але влада ця як мінімум до перевиборів, ми від своєї історії і трактовок війни не відмовляємось , для нас це війна і далі оборонна і справедлива, кацапам ми приписуємо і далі роль агресорів і сволоти . (чи треба переписати? Ви як вважаєте?)
То що, кацапи раптом через 10 років назвуть цю агресію помилкою? З чого б це без наприклад радикальної зміни всієї кацапії: влади, устрою. Бо зараз я від вас читаю лише бубонніння: війна закінчимось - будемо дружити. Без притомних аргументів,
Не очень понимаю, что вам не ясно в моём ответе.
И учтите, я не Нострадамус и никогда на это не претендовал. Например, честно признаю, что в войну не верил до последнего момента. В отличие от некоторых здесь, которые после
начала рассказывают, что они всё это предвидели.
Так, могу высказать мысли по поводу.
1. Через 10 лет (а, возможно, и раньше) РФ вполне может назвать эту войну ошибкой. Изменение оценок и политики в истории самых разных государств совсем не редкость.
Думаю (надеюсь), после смерти Путина оценки поменяются довольно быстро.
той же ЛАД
мене питає, а чого я постійно розповідає про звірства та агресію Раші. так саме для цього - щоб люди чітко розуміли з ким ми маємо справу, й не розповідали цю маячню про шукати шляхи для спілкування. що власне ЛАД
й робить.
які 10 років? коли я згадую про денацифікацію Німеччині, мені що кажуть? так, про капітуляцію Німеччини. а якщо Раша не капітулює, з чого їм змінювати парадигму? й далі будуть розповідати про хохлів-бандерівців. й навіть коли в них почнеться смута (а вона почнеться), то владу там захоплять ніякі не ліберали, а такі собі Цапки-Пригожіни, яким теж ця націоналістична риторика теж стане у нагоді. забудьте за 10 років. років сорок, два покоління - й це не гарантія, що будуть зміни. без дерашизації Раші нічого не зміниться, самі вони це не зроблять...
2. Думаю, что "ми від своєї трактовки війни не відмовимось". Хотя можем несколько скорректировать и признать и свои ошибки.
Если опять вспомнить финнов, не читал их школьные учебники, но уверен, что они не объясняли Зимнюю войну финской агрессией и точно не испытывали радости от поражения в 1940 и 1944. Но приняли результаты, смирились с ними и оставили всё в прошлом. И вполне нормально жили и дружили с Союзом. Так и надо. если вспоминать старые свары, то воевать придётся постоянно. Причём, со всеми. И зависит это от политиков.
Хороший пример - Польша. Пришли к власти соответствующие силы и начинают опять раскручивать вопрос "волынской резни". Ну давайте сейчас вспомним старые взаимные обиды и что? Начнём польско-украинскую войну? Если оценивать те события как Будивельник ("Ми просто у відповідь на те як поляки різали наші села - вирізали їхні..
І тепер в головах поляків на генетичному рівні відсутня фраза
Можем пАвтАрІть - бо для них це дуже боляче") или как нынешний польский президент, то вполне можно готовиться.
які наші помилки, що за чергова маячня? ми винні, бо вовку/Раші хочеться їсти?
Фінляндія чітко показала, як вона вивчила уроки. в 1991 році послала Рашу з їх угодою, а після початку війни з Україною - вступила в НАТО. так, висновки зробили правильні..
3. Надо отличать межгосударственные и общественные отношения от личных.
На личном уровне очень долго будет широкий спектр - от горячей и непримиримой ненависти до вполне дружеских отношений. И это будет зависеть от многих причин - начиная от личных потерь до черт характера и интеллектуального развития человека. Кто-то способен "понять и простить" (просто по характеру), кто-то нет. Кто-то может различать Скабееву и обычного человека, кто-то нет. Да много факторов.
Простой пример. В 1990-е, когда начался массовый выезд евреев, многие ехали не в Израиль, а в Германию, которая тогда начала принимать евреев на хороших условиях в качестве компенсации за Холокост (примерно как сейчас наших беженцев). Но у многих были проблемы с родителями, которые помнили и не хотели ехать в Германию. Но кто-то ехал более-менее спокойно.
Всё это сегодня обсуждать рано. Очень много будет зависеть от конкретных условий мира. Вряд ли они будут хорошими для нас, но придётся принять.
И продолжать жить. Не мечтами о возврате и мести, а обычной жизнью. И налаживать пусть не дружеские, но приемлемые отношения. Если жить с соседом, придерживаясь вражды, то с большой вероятностью это может закончится новой войной.
Конечно, это зависит от обеих сторон.
На эту тему можно писать очень много, но сегодня об этом говорить просто рано. Тут бы пока войну закончить, а потом разберёмся с отношениями.
якщо жити з сусідом, який хоче тебе знищити, які відносини? ось приклади - Ізраіль-Іран, Корея-КНДР, Пакістан-Індія. будемо щось обирати з цього. мені більше подобається приклад Ізраілю
тому ЛАД
давай. правильно написав - після укладення перемир'я - будуємо укріпрайони, мині поля та загородження з колючим дротом. а років через 40 наші діти подивляться - й оновлять загорожу
Додано: Суб 24 січ, 2026 16:18
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Еще один балабол... - пруфы про "спільний" - будут?
а, ти лише особистих донатів уникаєш?
еще один стрелочник... - если уж подгавкивать решил - тоже можешь ссылку поискать
так пошукай в себе пошті, серед видалених
там твою маячню всю вичистили
Додано: Суб 24 січ, 2026 16:22
Hotab написав:fox767676
я буду жить в комфорте
А якщо пересилати координати ужгородських обʼєктів критичної інфраструктури «куди треба», так ще і ситно 😅
а як результат своєї діяльності - буде жити розмірено, за графіком, за житло й харчування платити не треба - й так років 15-20, а може й до кінця життя
Додано: Суб 24 січ, 2026 16:22
Shaman написав:
тому ЛАД давай. правильно написав - після укладення перемир'я - будуємо укріпрайони, мині поля та загородження з колючим дротом. а років через 40 наші діти подивляться - й оновлять загорожу
А до укладення перемирья обговорюємо потужності двигуна січкарки яка посіче окупанта на квадратики 3*4 см навіть разом з автоматом
Також як правильніше виливати коктель молотова (за шию ,чи в глотку) і чи потрібно спочатку виливати а потім запалювати , чи спочатку запалювати а потім виливати)
Для дітей ввести урок- як найсильніше завдати шкоду окупанту
і там розглядати куди вливати розплавлений свинець чи царську водку....
на якій підкові коня задній лівій чи задній правій карбувати тризуб який повинен буде відбитись точно по центру лоба окупанта...
І так далі і таке подібне
і ці всі посібники розповсюдити в бурятських школах під загальною назвою
Що чекає бурята в Україні...
Повірте - кількість бажаючих воювати -зменшиться відразу
Додано: Суб 24 січ, 2026 16:27
ЛАД
ЛАД написав:sashaqbl
Підтвердження не забарилось.
народ не підтримує - й ти це знаєш. будь-яка притомна людина знає. окрім брехунів, які все шукають останню вербу. але ще достатньо бетонів - що він марно в спортзал ходить? можна ще на Закарпатті пошукати... людей достатньо, треба лише наводити лад з цим... скільки там - тільки 2 млн людей в розшуку?
Человек говорит, что "достатньо бетонів", которые в спортзал ходят, готов "на Закарпатті пошукати", но сам ... ни-ни. Это не вариант.
, я вже питав тебе - а чого ти не захищаєш? ЛАД
каже - закон дозволяє вже не захищати. але я так розумію, закон дозволяє лише ЛАД
у, для інших він не писаний - так ЛАД
?
а от явних ухилянтів він воліє не помічати? це радянське чи російське - як що людина порішала, то має право, на нього вже небезпечно залупатися? краще понакидаю на тих, хто не порішав - але таких тут теж чимало, що просто ховаються. й теж мовчіть. що ж таке? в якому випадку ЛАД стає сміливий, хто знає?
Додано: Суб 24 січ, 2026 16:38
На переговорах в ОАЕ немає жодних ознак компромісу між Україною та рф, — Reuters
США та росія тиснуть на Україну, щоб вона віддала Донбас.
На відміну від попереднього складу делегації рф — практично ніхто з росіян не намагався «ламати комедію» й перетворювати розмову на лекцію про печенігів та половців.
Сьогодні Вже розпочався другий день перемовин України, США та рф в ОАЕ, зустрічі проходять у різних форматах, — росЗМІ
