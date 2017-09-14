RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #16567
Суб 24 січ, 2026 18:28

fox767676


в мене військових корєшків в мо рф нема


Вони таких як ти знаходять самі по ключовим словам в текстах: малорос, жид, укураїнець.. Ну все те, що з тебе лізе ближче до ночі, бо стан стає непритомний


кому і навіщо?


Життя в ужгородській оренді вимагає грошей
Hotab
Суб 24 січ, 2026 18:43

Утянул с соседнего.

"Суть ситуації, в якій ми опинилися, така. Нам Росія оголосила ультиматум: або капітулюйте, або інфраструктури міст України будуть знищені, і міста будуть у занепаді. Стратегія "вистояти, перетерпіти" тут не спрацює. Вистоїть і перетерпить сільска частина України. Городяни, навіть дуже патріотичні, витривалі і героїчні, змушені будуть поїхати з міст, у кого є куди, зокрема через дітей. Решта в нелюдських умовах будуть животіти. Стратегічна гра була би можлива, якби був би хоча б один український стратег: піти на принизливий мир, щоб радикально змінитися і посилитися, здолавши корупцію, олігархію і вульгарний націоналізм, а потім перемогти. Але і стратега нема, і довіри до політиків взагалі у українців вже нема. Лише дуже радикальні зміни можуть вивести Україну за межі вибору "приниження або смерть". Але ці радикальні зміни усім не сподобаються, бо це вже буде не Україна. Вижити неУкраїною або Україною померти. В чому тут гідність, в чому тут патріотизм? "(С)
Господар Вельзевула
Суб 24 січ, 2026 18:45

Секретна зброя "Дискомбобулятор" зіграла ключову роль під час рейду США в Каракасі. Вона паралізувала оборонні системи, дозволивши провести спецоперацію без жертв серед американських військових.

"Ця технологія вивела з ладу оборонні системи Мадуро, зокрема російські та китайські ракети, що стояли на озброєнні Венесуели, і не дозволила їм спрацювати", - заявив Трамп.

"Вони натискали кнопки, а нічого не працювало. Ворог був повністю паралізований", - додав він.
https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-rozkr ... 68045.html
Суб 24 січ, 2026 18:50

  Господар Вельзевула написав: Стратегічна гра була би можлива, якби був би хоча б один український стратег: піти на принизливий мир, щоб радикально змінитися і посилитися, здолавши корупцію, олігархію і вульгарний націоналізм, а потім перемогти. Але і стратега нема, і довіри до політиків взагалі у українців вже нема.


Нам про эту дичь рассказывали перед подписанием Минских соглашений. Здобули )))

Много чего побудували?
Суб 24 січ, 2026 18:54

  Hotab написав:fox767676


в мене військових корєшків в мо рф нема


Вони таких як ти знаходять самі по ключовим словам в текстах: малорос, жид, укураїнець.. Ну все те, що з тебе лізе ближче до ночі, бо стан стає непритомний


кому і навіщо?


Життя в ужгородській оренді вимагає грошей


чувак ти смішон зі своїми дрібними дойобками
рівень песикіта, отямся бо заграєшся і вже не піднімешся
мементо вадимо :D
рівень ужгородської оренди навіть бізнескласу ні про що
в мене коливання на брокерському рахунку за день більші, чи щомісячні втрати на усілякі інтернет-підписки\ іт-сервіси
я тебе добряче зачепив мабуть, що ти заголовки кричущі ставиш
про чорногорію ти міг би гідно викрутится, що рашистів\путинистів там меншість, але ти сам себе загнав своєю удаваною антимоскальською люттю що наче "в сортах лайна не розбираєшся"
"жиди" - має широкий вжиток серед західноукраїнського простонароддя, а "малороси" у негативній конотації - серед національно-свідомої інтелігенції, я тобі прізвища класиків наводив, але куди там призеру сільських олімпіад
я пояснював що я маю на увазі під цим , і кого, і чому я так називав
ти ще гагаузів згадай
я перестав їми дражнити флаймана, коли у бесарабських каналах пішли перші повідомлення про їх загибель на фронті, і відписав про це тут, а тобі ж моральні правила не писані
fox767676
Суб 24 січ, 2026 19:04

в будинкових чатах

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:Судя по вашим диалогам с оппонентами, я бы не назвал их "безропотными".


они накопившийся рессентимент изливают на кого-то безопасного.
как им кажется :mrgreen:
но человеческий капитал теряем, да
даже может и не выпивая, люди деградируют от птср, пропаганды и стресса от последующего краха иллюзий ей навеянной
заходишь на ветку, ожидая уровня собеседников каким он был хотя бы как в 2021, а он уже редуцировался до уровня шинка 18 ст.

в будинкових чатах ще гірше
flyman
Суб 24 січ, 2026 19:08

  Господар Вельзевула написав:Суть ситуації, в якій ми опинилися, така. Нам Росія оголосила ультиматум: або капітулюйте, або інфраструктури міст України будуть знищені, і міста будуть у занепаді. Стратегія "вистояти, перетерпіти" тут не спрацює. Вистоїть і перетерпить сільска частина України. Городяни, навіть дуже патріотичні, витривалі і героїчні, змушені будуть поїхати з міст, у кого є куди, зокрема через дітей. Решта в нелюдських умовах будуть животіти. Стратегічна гра була би можлива, якби був би хоча б один український стратег: піти на принизливий мир, щоб радикально змінитися і посилитися, здолавши корупцію, олігархію і вульгарний націоналізм, а потім перемогти. Але і стратега нема, і довіри до політиків взагалі у українців вже нема. Лише дуже радикальні зміни можуть вивести Україну за межі вибору "приниження або смерть". Але ці радикальні зміни усім не сподобаються, бо це вже буде не Україна. Вижити неУкраїною або Україною померти. В чому тут гідність, в чому тут патріотизм? "(С)



1. Не капітуляція , а часткова поразка
2. Якраз план Трампа наголошує на економічних пріоритетах з нульовими митами
, зменшення ролі національної олігархії та бюрократії, які виявилися не на висоті викликів, що постали перед Україною, м'яко кажучи.
не треба буде більше шукати стратегічних месій, на чому і спотикалася Україна не раз
fox767676
Суб 24 січ, 2026 19:16

де Грета Тунберг?

  Господар Вельзевула написав:Утянул с соседнего.

"Суть ситуації, в якій ми опинилися, така. Нам Росія оголосила ультиматум: або капітулюйте, або інфраструктури міст України будуть знищені, і міста будуть у занепаді. Стратегія "вистояти, перетерпіти" тут не спрацює. Вистоїть і перетерпить сільска частина України. Городяни, навіть дуже патріотичні, витривалі і героїчні, змушені будуть поїхати з міст, у кого є куди, зокрема через дітей. Решта в нелюдських умовах будуть животіти. Стратегічна гра була би можлива, якби був би хоча б один український стратег: піти на принизливий мир, щоб радикально змінитися і посилитися, здолавши корупцію, олігархію і вульгарний націоналізм, а потім перемогти. Але і стратега нема, і довіри до політиків взагалі у українців вже нема. Лише дуже радикальні зміни можуть вивести Україну за межі вибору "приниження або смерть". Але ці радикальні зміни усім не сподобаються, бо це вже буде не Україна. Вижити неУкраїною або Україною померти. В чому тут гідність, в чому тут патріотизм? "(С)

А де Грета Тунберг?
Де Грінпіс?
Де воукери?
Де прогресивне людство?
flyman
