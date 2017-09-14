что может більш розвинена Польша по сравнению с "Рашей"?
Доля обійшла, ніколи не був в кацапії. В Польщі ясна справа багато разів.
Сьогодні їхав в Кременчуці з таксистом з Харкова (зразу чомусь згадав ЛАДа), переїхав на початку широкомасштабного. Людина дуже далека від європейських поглядів, щось там лопотів про Америку яка зіштовхнула лобами славян і підкидає палива в багаття (очевидно мав на увазі гроші і зброю для України). Але про Росію згадав цікаво. Каже бував там з десяток років тому. Причому не глибока глибинка, а якесь місто. Каже, що був дуже здивований брудом, пьянством, занедбаністю всього, лінню, не бажанням щось робити для власного комфорту. Відмічав, що «ми» (очевидно харківчани) зовсім інші. Ну от я його розповідь можу накласти на польське не столичне місто , типу Перемишль, Ржешів. Останній мені взагалі дуже сподобався.
Что есть, то есть. Был где-то во второй половине 0-ых в Москве. Столица. Период "вставания с колен". И уже неплохо вставали. Попал в оттепель. По тротуарам ходить невозможно - кучугуры снега (по-моему, всю зиму вообще не чистили), жутко скользко (ничем не посыпали) и огромные лужи. В Питере, кстати, с этим было значительно лучше. Но я говорю о возможностях промышленности (и экономики вообще).
В педерації були унікальні умови з 2000.... Один відсоток працівників педерації , зайнятий в нафтогазової галузі - генерував 50% ВВП педерації... Можна було робити що хочеш, але було прийняте рішення спочатку скласти все у фонди ( крім того що розграбувалось і за що купувалось лояльність населення) а поті побачивши що економіка стагнує вирішили складене якимось чином запустити в економіку... от тут то й виникла проблема Населення доходи якого десь на 30% формувались дотаціями за рахунок нафти/газу - настільки розжиріло що не хотіло напрягатись... От тут то й почалась накачка істерії яка привела до 2014.....
_hunter написав:Обсуждалось уже - посмотрите на 65ю и 66ю... - устав области юридически поменять сильно проще, чем конституцию республики. Да и текст там довольно забавно составлен - трактовать можно двояко:
Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее принятия в ...
Дякую. Не знав цього. Ну так немає проблем тоді з конституцією РФ. Ось чому про Херсон/Запоріжжя не згадують - бо проблеми немає.
как все просто у "эксперта-международника"
кстати а "приняли" было в "той стране" в каких границах? подробная карта есть? или может _ровно_ "в административных границах"? тогда это с облцентрами... ну с свошником и знатоком пи.арской конституции все понятно давно, но по "эксперту-международнику" остаются вопросы...
ЛАД написав:Был где-то во второй половине 0-ых в Москве. Столица. Период "вставания с колен". И уже неплохо вставали. Попал в оттепель. По тротуарам ходить невозможно - кучугуры снега (по-моему, всю зиму вообще не чистили), жутко скользко (ничем не посыпали) и огромные лужи. В Питере, кстати, с этим было значительно лучше. Но я говорю о возможностях промышленности (и экономики вообще).
Есть прямая зависимость между "почистить тротуары" и возможностями экономики
Если тротуары не чищены, то все возможности промышленности - это воевать с соседями. Убивать, грабить и насиловать
Так, у мене майже завжди все просто. На тому рівні що мені потрібно я питання вивчив. Виявив що проблеми немає. Мені ваші питання не цікаві, приблизну відповідь я знаю, але озвучувати не буду, вам напевно потрібно звернутись до "эксперта-международника", реального
Так, у мене майже завжди все просто. На тому рівні що мені потрібно я питання вивчив. Виявив що проблеми немає. Мені ваші питання не цікаві, приблизну відповідь я знаю, але озвучувати не буду, вам напевно потрібно звернутись до "эксперта-международника", реального
ще один - "відповідь я знаю, але озвучувати не буду" як вас всіх одним словом назвати?
а взагалі, як тут дехто рекомендує - треба зважати на думку сильних держав. може їм час визнати - все ядерну зброю не створюємо, гроші направляємо на підтримку економіки. чого вони так не роблять? чи це лише для України існує правило прогинатися під всіх?
