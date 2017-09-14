andrijk777 написав:Дякую. Не знав цього. Ну так немає проблем тоді з конституцією РФ. Ось чому про Херсон/Запоріжжя не згадують - бо проблеми немає.
...... кстати а "приняли" было в "той стране" в каких границах? подробная карта есть? ......
Так, у мене майже завжди все просто. На тому рівні що мені потрібно я питання вивчив. Виявив що проблеми немає. Мені ваші питання не цікаві, приблизну відповідь я знаю, але озвучувати не буду, вам напевно потрібно звернутись до "эксперта-международника", реального
>>> кстати а "приняли" было в "той стране" в каких границах? подробная карта есть? Сначала хотел пошутить "что, в гугле забанили?" - а потом вспомнил, в какой стране дело происходит - могли же и реально заблокировать...