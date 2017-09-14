Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:50
andrijk777 написав:
7 років за 2 пляшки пива і крабові палички і чіпси - це якась жесть. Прям сталінські часи настали.
андрийк
Я рад что у тебя все просто как всегда)
только вот воровство и открытый грабеж это немного разные вещи
хотя согласен, в вашем простом моске это сложно переварить...
Прохожий
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:58
https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/27/8018158/
ЛАДу, ху.нтеру с летусроками и андрийкам у которых "все просто" и прочим апологетам "можно жить и в оккупации/понятьипростить и т.д." читать медленно шевеля губами до посинения...
Прохожий
Додано: Вів 27 січ, 2026 19:24
Water написав:
У Вашингтоні просувають надання Україні ракет Tomahawk для створення стратегічного важеля в переговорах. Колишній радник Головнокомандувача ЗСУ Ден Райс обговорив цю ініціативу з очільником Пентагону Пітом Хеґсетом. Використання ракет із дальністю 4000 км
має змусити Кремль до поступок
через вразливість глибокого тилу Росії.
https://www.kyivpost.com/uk/post/68756
це вброс, для кого? для путіна
має змусити Кремль до поступок
має сумнів, що наявність десятка ракет вплине на шизофреніка, підвищить ставки? яз хз?
prodigy
Додано: Вів 27 січ, 2026 19:32
Прохожий написав:
https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/27/8018158/
ЛАДу, ху.нтеру с летусроками и андрийкам у которых "все просто" и прочим апологетам "можно жить и в оккупации/понятьипростить и т.д." читать медленно шевеля губами до посинения...
letusrock давно озвучил свою позицию, если рашисты подойдут к хребту, он будет бежать, оставляя за собой коричневый след
Что ему мешает сейчас переплыть Тису, как он призывает цитированием других о переплытие Днистра, непонятно.
Ему всё время что-то мешает, то Тиса холодная, то не такая широкая, то ещё что-то.
pesikot
Додано: Вів 27 січ, 2026 19:53
pesikot написав: Прохожий написав:
https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/27/8018158/
ЛАДу, ху.нтеру с летусроками и андрийкам у которых "все просто" и прочим апологетам "можно жить и в оккупации/понятьипростить и т.д." читать медленно шевеля губами до посинения...
letusrock давно озвучил свою позицию, если рашисты подойдут к хребту, он будет бежать, оставляя за собой коричневый след
Что ему мешает сейчас переплыть Тису, как он призывает цитированием других о переплытие Днистра, непонятно.
Ему всё время что-то мешает, то Тиса холодная, то не такая широкая,
то ещё что-то
.
памперс в воде разбухает и мешает плыть, хотя с другой стороны поддерживает плавучесть)))
...но коричневый след "по фарватеру" привлекает внимание погранцов
Прохожий
Додано: Вів 27 січ, 2026 20:04
Прохожий написав: andrijk777 написав:
7 років за 2 пляшки пива і крабові палички і чіпси - це якась жесть. Прям сталінські часи настали.
андрийк
Я рад что у тебя все просто как всегда)
только вот воровство и открытый грабеж это немного разные вещи
хотя согласен, в вашем простом моске это сложно переварить...
судячи з незадоволення, "еліта бомонду" (с) форуму вважає, що дядьку потрібно було вручити грамоту з найщирішими вітаннями
wild.tomcat
Додано: Вів 27 січ, 2026 20:22
навіть тут труть як не в себе, про шо балакать на форумі?
Vadim_
Додано: Вів 27 січ, 2026 20:30
fler написав:
проти державної влади України
Не державної, її термін вже сплив (хоча я проти повних виборів). І проти той влади потужні вже попрацювали, як з санкціями вигаданими на порошенка, на суд якого потужний вже рік не може принести ніяких документів, куди ще більше проти державної влади?
Доречі у потужного якби була політична воля, він би вже склав мандат. Чи є вона, і чи достатньо потужності.
BeneFuckTor
Додано: Вів 27 січ, 2026 20:33
_hunter написав: Xenon написав: _hunter написав:
Что-что я слышу? - "коалиция охочих поговорить" не факт, что миротворцев введет/гарантии даст?
если Украине суждено будет проиграть, то
надеюсь что кацапский сапог пройдет по ейропке
, а то чтото они подзабыли что это такое
Потужно... Я бы даже сказал православно...
Это фигня. Тут один пользователь предлагал подорвать наши АЭС, если мы начнем проигрывать, что бы прям всему миру лажу кинуть.
"Покончив с собою,уничтожить весь мир"
Господар Вельзевула
Додано: Вів 27 січ, 2026 20:35
Господар Вельзевула написав:
предлагал подорвать наши АЭС
не перекручивайте , это совершенно разное
Vadim_
