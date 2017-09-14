Xenon написав:если Украине суждено будет проиграть, то надеюсь что кацапский сапог пройдет по ейропке, а то чтото они подзабыли что это такое
Потужно... Я бы даже сказал православно...
Это фигня. Тут один пользователь предлагал подорвать наши АЭС, если мы начнем проигрывать, что бы прям всему миру лажу кинуть. "Покончив с собою,уничтожить весь мир"
тактика выжженной земли это нормальная практика для большинства войн вы сильно трясетесь за свою днепропетровскую берлогу, а я за свои киевские квартиры - нет, сокровища на небесах собираю. для духовного развития нужен альпийский покой или шум прибоя лигурийского моря. раньше так целые народы переселялсь. скифов гоняли готы, готов-гунны, все вместе они откочевали в римскую империю, основали новые регионы и государства а мы просто теряем время когда эти тезисы звучать начали 3 года назад все у виска крутили, хихикали, "зачем для чего, всегда успеем по лбз "капитулировать"" , еще и ЕС с НАТО будет, только без Крыма и Донбасса. Ну как, успели ?
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що 20-пунктну мирну угоду про врегулювання російсько-української війни Україна підпише зі США, й окремо США підпишуть документ з Росією. Вступ до ЄС до 2027 року – це один з пунктів 20-пунктового плану. https://www.eurointegration.com.ua/inte ... 7/7229924/
до 2063
– Ми розраховуємо на підписання 20-пунктового мирного плану?
– Так – за умови, що він буде погоджений. Бо, як ви знаєте, досі залишаються непогодженими найбільш чутливі питання…
– …Це, я так розумію, питання територій та ЗАЕС?
– Так, ці два. Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати.
Утім, перешкодою в мирному процесі і надалі лишається Росія.
договір у якому вступ до ЄС у 2027, будуть підписувати не з ЄС , а з США
– Якщо говорити суто про цю 20-пунктову рамку, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США і Україна.
– Вступ до ЄС до 2027 року – це один з пунктів 20-пунктового плану. Але якщо це договір, який ми підписуємо з США, то який у цьому сенс? США не можуть гарантувати наш вступ до Євросоюзу.
– Навіть якщо підпису ЄС під документом немає – у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками. Це принципово.
А як саме це буде оформлено – ця модальність буде відпрацьована.
>>> у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками Кто сказал? А "если" в ЕС не возьмут - Штаты что, Гренландию заберут? А еще там сейчас пошла забавная мутка - называется "члены ЕС второго класса"
_hunter написав:А еще там сейчас пошла забавная мутка - называется "члены ЕС второго класса"
загальний вагон
Чим хунтера не влаштовує паспорт члена ЕС другого красу - невідомо. Зате не вигонять. Ну 500 заберуть, але ж хоч дозволять побути! Адже на кордонні все ще Оберіг по базі перевіряють, соватись додому не можна, облава 😅
fler написав: – Навіть якщо підпису ЄС під документом немає – у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками. Це принципово.
Бред какой-то. Если подписи нет, то что "союзникам" помешает сказать что "не погоджений " на любом этапе?
Вы почитайте что оная личность еще заявляла в этом интервью. Что бы кого-то заставить отвечать, его нужно сразу 1-победить 2- поймать. На аудиторию какой стадии олигофрении рассчитаны заявления этого галстука? По моему даже потужный уже не несет такой хрени. а вообще прикольно. Потужный- я готов встретится с х... Галстук-хуйла будет судить трибунал ДипСтейт- ворог захопив селище, і зайняв позиції ще в трьох (усредненная сводка за последние два года)
" пусть левая рука твоя не знает, что делает правая" (с) Матфей.