RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16585165861658716588>
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:57

  Господар Вельзевула написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:если Украине суждено будет проиграть, то надеюсь что кацапский сапог пройдет по ейропке, а то чтото они подзабыли что это такое

Потужно... Я бы даже сказал православно...


Это фигня. Тут один пользователь предлагал подорвать наши АЭС, если мы начнем проигрывать, что бы прям всему миру лажу кинуть.
"Покончив с собою,уничтожить весь мир" :mrgreen:


тактика выжженной земли это нормальная практика для большинства войн
вы сильно трясетесь за свою днепропетровскую берлогу, а я за свои киевские квартиры - нет, сокровища на небесах собираю.
для духовного развития нужен альпийский покой или шум прибоя лигурийского моря.
раньше так целые народы переселялсь. скифов гоняли готы, готов-гунны, все вместе они откочевали в римскую империю, основали новые регионы и государства
а мы просто теряем время
когда эти тезисы звучать начали 3 года назад все у виска крутили, хихикали, "зачем для чего, всегда успеем по лбз "капитулировать"" , еще и ЕС с НАТО будет, только без Крыма и Донбасса.
Ну как, успели ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5186
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 21:00

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що 20-пунктну мирну угоду про врегулювання російсько-української війни Україна підпише зі США, й окремо США підпишуть документ з Росією.
Вступ до ЄС до 2027 року – це один з пунктів 20-пунктового плану.
https://www.eurointegration.com.ua/inte ... 7/7229924/
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6103
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 21:08

  fler написав:Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що 20-пунктну мирну угоду про врегулювання російсько-української війни Україна підпише зі США, й окремо США підпишуть документ з Росією.
Вступ до ЄС до 2027 року – це один з пунктів 20-пунктового плану.
https://www.eurointegration.com.ua/inte ... 7/7229924/


до 2063

– Ми розраховуємо на підписання 20-пунктового мирного плану?

– Так – за умови, що він буде погоджений. Бо, як ви знаєте, досі залишаються непогодженими найбільш чутливі питання…

– …Це, я так розумію, питання територій та ЗАЕС?

– Так, ці два. Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати.

Утім, перешкодою в мирному процесі і надалі лишається Росія.


договір у якому вступ до ЄС у 2027, будуть підписувати не з ЄС , а з США :mrgreen:
– Якщо говорити суто про цю 20-пунктову рамку, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США і Україна.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5186
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 21:15

  fler написав:Вступ до ЄС до 2027 року – це один з пунктів 20-пунктового плану.
https://www.eurointegration.com.ua/inte ... 7/7229924/

– Вступ до ЄС до 2027 року – це один з пунктів 20-пунктового плану. Але якщо це договір, який ми підписуємо з США, то який у цьому сенс? США не можуть гарантувати наш вступ до Євросоюзу.

– Навіть якщо підпису ЄС під документом немає – у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками. Це принципово.

А як саме це буде оформлено – ця модальність буде відпрацьована.

>>> у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками
Кто сказал? :lol:
А "если" в ЕС не возьмут - Штаты что, Гренландию заберут? :roll:
А еще там сейчас пошла забавная мутка - называется "члены ЕС второго класса" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11387
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 21:20

  fler написав:
– Навіть якщо підпису ЄС під документом немає – у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками. Це принципово.

Бред какой-то.
Если подписи нет, то что "союзникам" помешает сказать что "не погоджений " на любом этапе?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5186
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 21:20

загальний вагон

  _hunter написав:А еще там сейчас пошла забавная мутка - называется "члены ЕС второго класса" :lol:

загальний вагон
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42211
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 21:22

  flyman написав:
  _hunter написав:А еще там сейчас пошла забавная мутка - называется "члены ЕС второго класса" :lol:

загальний вагон

Народное название общего вагона, особенно плацкартного типа с демонтированными полками (в 1990-е), — «конюшня», что подчёркивает тесноту и спартанские условия, напоминающие стойло. В более широком смысле и фанатском сленге иногда используется термин «общак». Такие вагоны отличаются высокой плотностью посадки (до 81 места), часто используются в пригородном сообщении.
Ключевые жаргонные выражения:
«Конюшня» — общий вагон с сидячими местами, переделанный из плацкартного (демонтированы верхние и багажные полки).
«Общак» — сокращение от «общий вагон».
«Забацанный» — в украинском сленге часто применяется к убогим, неопрятным поездам или вагонам.
Эти вагоны считаются самым бюджетным и некомфортабельным видом поездки по железной дороге.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5186
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чим хунтера не влаштовує паспорт члена ЕС другого красу - невідомо. Зате не вигонять. Ну 500 заберуть, але ж хоч дозволять побути! Адже на кордонні все ще Оберіг по базі перевіряють, соватись додому не можна, облава 😅
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17722
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2563 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 21:34

  Hotab написав:не влаштовує паспорт члена ЕС другого красу - невідомо

Оно еще и необразованное...
Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!
_hunter
 
Повідомлень: 11387
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 21:38

  fox767676 написав:
  fler написав:
– Навіть якщо підпису ЄС під документом немає – у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками. Це принципово.

Бред какой-то.
Если подписи нет, то что "союзникам" помешает сказать что "не погоджений " на любом этапе?


Вы почитайте что оная личность еще заявляла в этом интервью.
Что бы кого-то заставить отвечать, его нужно сразу 1-победить 2- поймать.
На аудиторию какой стадии олигофрении рассчитаны заявления этого галстука?
По моему даже потужный уже не несет такой хрени.
а вообще прикольно.
Потужный- я готов встретится с х...
Галстук-хуйла будет судить трибунал
ДипСтейт- ворог захопив селище, і зайняв позиції ще в трьох (усредненная сводка за последние два года)

" пусть левая рука твоя не знает, что делает правая" (с) Матфей.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1205
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16585165861658716588>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 197115
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 399146
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1106044
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15482)
27.01.2026 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.