RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2313231423152316
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 20:09

  jabba написав:
  smdtranz написав:бегите, глупцы
оно вас сожрет

(но продавать или покупать — решать вам :mrgreen: )


я серое распродал в среднем по 3250.
пусть меня коты укусят если ошибся


Помня как Ваши прогнозы сбываются - не удивлюсь если 150 за унцию увидим. :mrgreen:

Еще два таких дня, как сегодня и можно щупать 150. "За чей счет банкет?"
1patron
 
Повідомлень: 31
З нами з: 09.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 21:25

ойойой
все катится в пропасть
выдержка и железные нервы
последний раз и долгосрок
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5188
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 22:01

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Завтра камнем вниз наверно, Тромб успокоился, Гренландия все решили
В Китае шухер мелкий
Иран ТАСО
Freza
 
Повідомлень: 2310
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 22:06

закрыл серебро :)
а золото пусть будет
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5188
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 08:16

Freza Я уже устал считать камни, которые вместо упасть вниз - покинули пределы солнечной системы. :roll:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5090
З нами з: 18.12.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 08:19

  fox767676 написав:закрыл серебро :)

Тут много таких что наднях с их слов закрыли. :roll: Только почему-то о том что открыли или удерживают скромно не пишут в свое время. :mrgreen:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5090
З нами з: 18.12.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 08:25

  1patron написав:
Еще два таких дня, как сегодня и можно щупать 150. "За чей счет банкет?"


Самые сильные покупатели - это шортисты.(с) Которых выносит по стопу или маржинколу.
Если прикинуть хаи 11 года по серебру с учетом другой цены золота сейчас - так и на 200 могут сходить. :roll: У шорт сквиза потолка нет. Все мы помним акции Фольсквагена взлетевшие за пару дней с 200 до 1000.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5090
З нами з: 18.12.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 09:24

  1patron написав:
  jabba написав:
  smdtranz написав:бегите, глупцы
оно вас сожрет

(но продавать или покупать — решать вам :mrgreen: )


я серое распродал в среднем по 3250.
пусть меня коты укусят если ошибся


Помня как Ваши прогнозы сбываются - не удивлюсь если 150 за унцию увидим. :mrgreen:

Еще два таких дня, как сегодня и можно щупать 150. "За чей счет банкет?"

два слова: алго трейдинг
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 18.10.17
Подякував: 53 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 22:55

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

  fox767676 написав:а золото пусть будет


не прогадал
5180 уже
а серебришко вышло на плато
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5188
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2313231423152316
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банківські метали у вигляді монет (золото і срібло) 1 ... 26, 27, 28
Andrey_Gold » Чет 11 лют, 2010 14:26
279 149534
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2016 15:33
pursuitss
Банківські метали Тернопіль
Anonymous » Сер 05 лют, 2014 15:34
1 9643
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2014 14:44
Модератор
Вопрос к ЗНАТОКАМ! Про бриллианты. 1, 2, 3
Пионер » Пон 18 лис, 2013 18:30
20 17701
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15482)
27.01.2026 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.