_hunter написав:А еще там сейчас пошла забавная мутка - называется "члены ЕС второго класса"
загальний вагон
fler написав: – Навіть якщо підпису ЄС під документом немає – у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками. Це принципово.
Бред какой-то. Если подписи нет, то что "союзникам" помешает сказать что "не погоджений " на любом этапе?
Вы почитайте что оная личность еще заявляла в этом интервью. Что бы кого-то заставить отвечать, его нужно сразу 1-победить 2- поймать. На аудиторию какой стадии олигофрении рассчитаны заявления этого галстука? По моему даже потужный уже не несет такой хрени. а вообще прикольно. Потужный- я готов встретится с х... Галстук-хуйла будет судить трибунал ДипСтейт- ворог захопив селище, і зайняв позиції ще в трьох (усредненная сводка за последние два года)
" пусть левая рука твоя не знает, что делает правая" (с) Матфей.
я специально быстренько нашел тезисы про переговоры , чтобы не видеть остального и лишний раз не психовать "В заложниках у олигофренов" - можно сценарий для оскароносного фильма ужасов-антиутопии писать
ЛАД написав:......... Общий технический уровень Запада, конечно, выше российского. Но когда мы говорим об уровне развития, не надо забывать о том, что РФ при значительно уступающем Западу размере и уровне экономики выпускает практически всю номенклатуру вооружений. начиная от патронов/снарядов и до ракет. Даже вся Европа этого не делает. Такое позволяют сеье разве что США и Китай.
Порівнювалди з те, що є на фронті з тим, що є на фронті. Звісно абрамси з арматою порівнювати не варто - армата настільки добре маскуєтсья, що на фронті її ні разу не бачили. Ви забуваєте, що по кількості наслеення Росія девята чи десята, і значно більша за будь яку з країн ЄС. Якщо порівнювати з майже вдвічі меншою за населенням Німеччиною - то та теж випускає майжке всю номенклатуру озброєнь, не поступаючись РФ. І не маючи нафтогазової ігли. Але ми порівнюємо з в 4 рази меншою Польщею
Не забываю. Хотя если мы говорим о возможности что-то построить, стоит сравнивать не численность населения, а, например, ВВП. Да, по номинальному ВВП РФ вдвое больше Польши, но почти одинакова с Италией и явно уступает Франции, Великобритании и вдвое меньше Германии. При этом АПЛ и стратегические ракеты делают только Франция и Великобритания. Наверное, Германия тоже могла бы, если бы захотела. Это, что касается вооружений. Атомные станции сегодня способны построить многие страны (но далеко не все). РФ это делать умеет. И имеет полный цикл изготовления и обслуживания этих станций. В т.ч. топливо для них. Я не доказываю, что РФ "впереди планеты всей", но и не надо её изображать лапотной, страной 3-го мира, как тут пытаются некоторые. Возможности у неё достаточно большие. А что касается качества жизни... Россия очень разная. Какая-нибудь чукотская или бурятская деревни и Москва-Питер живут как-будто в разных странах и в разное время.
ЛАД написав:Я не доказываю, что РФ "впереди планеты всей", но и не надо её изображать лапотной, страной 3-го мира, как тут пытаются некоторые. Возможности у неё достаточно большие.
1 Не може бути ВЕЛИКОЮ країна мешканці якої їдуть за 3000+ км вбивати сусідів за унітази... 2 Взагалі не може бути ВЕЛИКОЮ країна, в якій 60% населення НЕ користується унітазами, бо ходить в деревяну будку викопану на розі будинку 3 Як тільки якийсь депутат заявив що у випадку проблем в Києві треба буде ВИКОПАТИ тимчасові вбиральні - його ледве з лайном не змішали пояснюючи що навіть удари вЯлІкОй не повинні скочувати Київ до вигляду Мурмаснька і навіть при відсутності електрики і водопостачанняє перевізні туалети....
ЛАД написав:А что касается качества жизни... Россия очень разная. Какая-нибудь чукотская или бурятская деревни и Москва-Питер живут как-будто в разных странах и в разное время.
Так тут тобі й пояснюють Те що 10-20% з 140 млн живуть краще - не змінює того що 80% живуть в лайні ВСІ роки поки з педерації перло вЯлІчІє І саме ЇХ скотське життя і було тим стимулом який кинув їх вмирати у вигляді протухшого мяса в степах України....
Коли росіяни на переговорах в Абу-Дабі щось починали говорити про територію, Буданов звертався до того, хто говорив: — Простите, а напомните Вашу фамилию? І записував щось у блокнотик. Більше про територію росіяни не говорили.»
Вступ до ЄС до 2027 року – це один з пунктів 20-пунктового плану.
США могут гарантировать вступление Украины в ЕС? Хотя такой фразы в интервью Сибиги не нашёл.
Для цього Україні необхідна, зокрема, самодостатність у виробництві систем ППО і далекобійної зброї.
Мы сами будем выпускать Патриоты и, например, Томагавки
– Ключове і найважливіше – це, звісно ж, досягнення переможного миру.
за будь-яких умов нам доведеться зберегти численну армію. Наші партнери цього свідомі і підтримують це.
Это какую? 800 тысяч?
Компенсаційна комісія, що присуджує репарації постраждалим від агресії РФ – тут дуже би хотілося отримати перші внески, щоб ця інфраструктура не була абстрактною і невідворотність покарання була очевидною.
Агресор повинен відчувати цю невідворотність. .....я маю для вас дуже чітку відповідь: притягнення агресора до відповідальності є неодмінним елементом сталого, гідного миру для України.
Це – тверда позиція і для України, і для наших європейських партнерів.
https://www.eurointegration.com.ua/interview/2026/01/27/7229924/ Там ещё много интересного. Но если бы я точно знал, что наша делегация на переговорах придерживается таких инструкций, то о каких-то результатах можно забыть. Разве что какое-то кратковременное перемирие, но тоже крайне маловероятно. Очень надеюсь, что Сибига просто... несколько отстал от жизни.
буквально за 10 хвилин до початку інтерв'ю я отримав повідомлення від свого товариша Петра Мацінки, міністра закордонних справ Чехії, про виділення Україні 500 тисяч доларів на нашу енергетику. Чехія відгукнулася на потреби України.
І це тільки урядовий канал – а є також акція "Тепло для України" від чеського суспільства. Вона безпрецедентно масштабна, чехи зібрали понад 6 млн євро. Це дуже надихає! Чеське суспільство об'єднується у підтримці України.