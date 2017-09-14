Додано: Вів 27 січ, 2026 23:53

Общий технический уровень Запада, конечно, выше российского.

Общий технический уровень Запада, конечно, выше российского.

Но когда мы говорим об уровне развития, не надо забывать о том, что РФ при значительно уступающем Западу размере и уровне экономики выпускает практически всю номенклатуру вооружений. начиная от патронов/снарядов и до ракет. Даже вся Европа этого не делает. Такое позволяют сеё разве что США и Китай.

Порівнювалди з те, що є на фронті з тим, що є на фронті.

Звісно абрамси з арматою порівнювати не варто - армата настільки добре маскуєтсья, що на фронті її ні разу не бачили.

Ви забуваєте, що по кількості наслеення Росія девята чи десята, і значно більша за будь яку з країн ЄС.

Порівнювалди з те, що є на фронті з тим, що є на фронті.

Звісно абрамси з арматою порівнювати не варто - армата настільки добре маскуєтсья, що на фронті її ні разу не бачили.

Ви забуваєте, що по кількості наслеення Росія девята чи десята, і значно більша за будь яку з країн ЄС.

Якщо порівнювати з майже вдвічі меншою за населенням Німеччиною - то та теж випускає майжке всю номенклатуру озброєнь, не поступаючись РФ. І не маючи нафтогазової ігли. Але ми порівнюємо з в 4 рази меншою Польщею

Не забываю.Хотя если мы говорим о возможности что-то построить, стоит сравнивать не численность населения, а, например, ВВП. Да, по номинальному ВВП РФ вдвое больше Польши, но почти одинакова с Италией и явно уступает Франции, Великобритании и вдвое меньше Германии.При этом АПЛ и стратегические ракеты делают только Франция и Великобритания. Наверное, Германия тоже могла бы, если бы захотела.Это, что касается вооружений.Атомные станции сегодня способны построить многие страны (но далеко не все). РФ это делать умеет. И имеет полный цикл изготовления и обслуживания этих станций. В т.ч. топливо для них.Я не доказываю, что РФ "впереди планеты всей", но и не надо её изображать лапотной, страной 3-го мира, как тут пытаются некоторые. Возможности у неё достаточно большие.А что касается качества жизни...Россия очень разная.Какая-нибудь чукотская или бурятская деревни и Москва-Питер живут как-будто в разных странах и в разное время.