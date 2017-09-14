Shaman написав:.......... от коли ви знайдете хоч мій один допис, що я за війну - тоді накидайте. а поки не знайшли (бо їх немає), припиняйте на мене накидати. або тоді вже на всіх - це форумчани винні, що ви 4 роки на фронті. ані руські, ані ваш патріарх тут ні до чого...
Да, прямо такую глупость вы не говорите. Но вы регулярно пишете, что никакие договоры с РФ невозможны, никаким договорам с ними доверять нельзя. И любой мир/перемирие закончится через год-два новой войной. Это не означает, что надо воевать до...? не знаю до чего. Вы не пишете, а додумывать за вас не буду - вы обижаетесь. Да, в том, что Banderlog"у и другим приходится воевать, виноват Путин (патриарх только косвенно - не он принимает решение воевать или нет). Но вот в том, что нашим солдатам и офицерам приходится воевать уже 4 года без смены и единственные варианты для них уйти от войны это 3-й ребёнок или по уходу, тяжёлые ранения или (тьфу-тьфу) гибель виноваты и вы, и другие диванные патриоты. И само собой откровенные ухилянты. Но, уже писал, с откровенными ухилянтами всё понятно и вопросов нет. Они честно пишут, что воевать не хотят и не будут (по возможности). И выступают за прекращение войны. А вот что мешает тем, кто за продолжение заменить на фронте Banderlog"а и других?
й знову перекручування. я кажу, що довіряти не можна (а ви це досі не зрозуміли?) - але в поточних умовах домовлятися доводиться (але треба завжди бути готовими, що Раша договір може порушити).
ще раз вже ж визнали - за продовження війни немає нікого. ви так називаєте тих, хто проти капітуляції тут й зараз. чергове перекручення.
а у відсутності мобілізації - напевне треба запитати у верховного головнокомандуючого, чого він забив на це питання? й не прирівнювати тих,х то ухиляється, до тих, кого не мобілізують...
ЛАД написав:Кстати, о нефти. flyman сообщает, когда цена падает, но молчит, когда она растёт. Создаётся впечатление о непрерывном падении. Сейчас цена брента 70,14 долл. И даже любимый flyman"ом WTI 66,08 долл.
брент росте, а уралс падає
Andrey2512 написав:Они нам выносили всё подряд, а мы на пользу западным партнёрам уничтожали нефтедобычу русских. Гениально. Куда теперь полетят наши Паляницы, Бограчи и Фламинго?
Трамп стопнул тупо добивание. Тыл бы обвалили, а это не входит в задачу сценаристов, как и мобилизация 3-5 миллионов человек за первые две недели, как и быстрая помощь огромным количеством техники и так далее. Задача сценаристов- непрерывная вялая война (кому не нравится слово "вялая" пусть погуглит " битва при Вердене", которая сломала позиционную войну 1-ой мировой ) Так что не спешите благодарить Трампа. Кто не замерз на Троещине- познакомится с морозом в окопах, через год или через 10.