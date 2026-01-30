Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3149315031513152 Додано: Чет 29 січ, 2026 15:50 Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав: Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль Така дурня то наші локальні винаходи,в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль

если он такой цивилизованный то зачем вообще регистрация? , это наследие колхозов совка если он такой цивилизованный то зачем вообще регистрация? , это наследие колхозов совка Сильно помиляєтесь.

Просто це зветься трохи інакше, але суть приблизно така сама, і необхідна для багатьох речей, від банальної статистики до надання соціальних послуг, відкриття рахунків і т п. Сильно помиляєтесь.Просто це зветься трохи інакше, але суть приблизно така сама, і необхідна для багатьох речей, від банальної статистики до надання соціальних послуг, відкриття рахунків і т п.

не буду спорить , но как зарегистрироваться мариупольчанину по адресу на не окупированной?

п.с. и зачем арендодателю люди с регистрацией в его квартире? гостиницы с хостелами такое предоставляют? не буду спорить , но как зарегистрироваться мариупольчанину по адресу на не окупированной?п.с. и зачем арендодателю люди с регистрацией в его квартире? гостиницы с хостелами такое предоставляют? Vadim_

Додано: Чет 29 січ, 2026 19:49 Еміграція, заробітчанство



За цікавим диспутом від пана Дюрі-бачі, присвяченому визначенню різниці між білим та мʼяким або між місцем народження людини та місцем реєстрації її поточноі адреси проживання, панове не помітили, як курс $/€ досягнув величини 1,20 (!!!).



Що це означає?

Що всі, хто продавав нерухомість за долари та не інвестував в євро, не зберігав євро або не інвестував в Єврозону (а Україна це Європа), стали біднішими.

А далі буде 1,30… ця цифра вже лунала на цій гілці десь місяць тому…

Се ля ві…

Додано: Чет 29 січ, 2026 20:00 akurt написав: А далі буде 1,30… А далі буде 1,30…

Та чого ж лише 1.3, пишіть відразу 1.5

Та чого ж лише 1.3, пишіть відразу 1.5 Та чого ж лише 1.3, пишіть відразу 1.5

1.205 на зараз.



Так що мова йде не про чергове гадання або вгадування, а про свідомий прогноз.

Нагадаю: найкращій час інвестувати в євро та в ЄС був листопад 2024 - січень 2025, коли паритет був 1,03$ за 1 €. Саме я звертав на це увагу саме на цій гілці. Можна знайти: листопад 2024…січень 2025…

Ну а тепер без варіантів: попереду 1,30!

Повідомлень: 11750 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4143 раз. Подякували: 1530 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 січ, 2026 04:38 M-Audio написав: rjkz написав: Я не стал смотреть видео, но периодические вскрики с разных сторон "Я никогда не буду работать!" меня, если честно, забавляют.



Да пожалуйста!



Что, разве кто-то реально заставляет?



Можешь прожить на шее у родителей - в добрый путь. Имеешь склонность к предпринимательству, и не напрягаясь делаешь за пару-тройку часов в неделю больше среднего офисного работника на пятидневке? Ну разве кто-то против? Ну про богатых родителей и наследство и так всё понятно.



Но это же не для всех. И не для большинства, а для статистически не значимого меньшинства. А как собираются "никогда не работать", кто в эту категорию не входит? Я же правильно понимаю, что они не просто собираются "не работать", они собираются освободившееся от работы время потратить на развлечения (а они, в основном, денег стоят), путешествия (вспоминается -- покажите отель, который принимает "кураж" к оплате), походы по магазинам за красивыми вещами, да и есть что-то надо, и жить в тепле и хоть каком-нибудь комфорте? Обеспечить самого себя хотя бы едой и жильём, если не работать, обойдётся в существенно большие трудозатраты, чем работа по найму.



Ну, в Европе выход есть -- социал. И то, наверное, лавочка в основном скоро прикроется. А в Украине?



Единственное, с чем можно согласиться -- это с необходимостью пересмотреть пятидневку по 8 часов в день. Это реально уже пережиток прошлого. Хотя во многих случаях можно себе это устроить самому, даже на наёмной работе, всё равно, пока эта традиция сохраняется, это всё равно плыть против течения, не каждому под силу. Я не стал смотреть видео, но периодические вскрики с разных сторон "Я никогда не буду работать!" меня, если честно, забавляют.Да пожалуйста!Что, разве кто-то реально заставляет?Можешь прожить на шее у родителей - в добрый путь. Имеешь склонность к предпринимательству, и не напрягаясь делаешь за пару-тройку часов в неделю больше среднего офисного работника на пятидневке? Ну разве кто-то против? Ну про богатых родителей и наследство и так всё понятно.Но это же не для всех. И не для большинства, а для статистически не значимого меньшинства. А как собираются "никогда не работать", кто в эту категорию не входит? Я же правильно понимаю, что они не просто собираются "не работать", они собираются освободившееся от работы время потратить на развлечения (а они, в основном, денег стоят), путешествия (вспоминается -- покажите отель, который принимает "кураж" к оплате), походы по магазинам за красивыми вещами, да и есть что-то надо, и жить в тепле и хоть каком-нибудь комфорте? Обеспечить самого себя хотя бы едой и жильём, если не работать, обойдётся в существенно большие трудозатраты, чем работа по найму.Ну, в Европе выход есть -- социал. И то, наверное, лавочка в основном скоро прикроется. А в Украине?Единственное, с чем можно согласиться -- это с необходимостью пересмотреть пятидневку по 8 часов в день. Это реально уже пережиток прошлого. Хотя во многих случаях можно себе это устроить самому, даже на наёмной работе, всё равно, пока эта традиция сохраняется, это всё равно плыть против течения, не каждому под силу.

))))

Так Вы и не смотрели видео.

Но там есть интересные моменты, на которые стоит обратить внимание и проанализировать с тем, чтобы понять расстановку сил для людей "предпенсионного" возраста.

Жаль, что в НЙ слишком высокая конкуренция и таких зумеров тут просто не заметят. Особенно сейчас, когда рынок труда летит стремительным домкратом.

Но это сейчас и для офисных работников.

В то-же время на не очень престижные и не дико высокооплачиваемые работы найти надежного человека, который будет квалифицированно работать хоть сколько-то существенное время не так просто найти молодого.

Я видел как на работу выходили вообще никакие пацаны с высоким самомнением и уходили через пару дней.

Один пришел на собеседование, вроде как все было нормально, но в первый день работы просто не пришел и не брал трубку. Когда к нему все таки дозвонились - " а вы кто? я вас не помню".

Случаев, когда в назначенный день и час просто не приходили на собеседование - вагон.

Но все-таки "НЙ - город контрастов" (с), тут много новых понаехов с голодными глазами. А через пару лет они начинают перебирать харчами.

Но если говорить про страны бссср, то конечно, там часто встречаются ситуации, когда просто нет смысла работать.

Описываемые в видосе ситуации бессмысленных "корпоративных " мероприятий и подмена реальных денег карьерными ожиданиями меня всегда напрягала.

Там много правды.

На почти всех моих работах, где я работал по найму, меня рано или позно работодатели начинали кидать на часть зп. Потому что в их понимании "ну не может наемный работник столько зарабатывать".

В конечном счете это привело к пониманию что только став сам себе хозяином смогу получать то, что честно заработал.

И насчет работы в нерабочее время - в США с этим честнее.

Нет зарплаты в месяц, есть зарплата или в год или в час.

Если в год, то как зачастую ты сам смотришь как справиться со своей работой и как распределить рабочее и нерабочее время.

Но тут есть подвох, что если работодатель не очень, то он тебя загрузит по полной и не будешь успевать делать работу ни в рабочее ни в нерабочее время и в конечном счете у него будет формальный повод тебя уволить. У меня была ситуация, когда меня хотели перевести с почасовой оплаты на годовую.

Стоило больших усилий отбиться от этого ибо я понимал последствия.

С почасовой оплатой все просто - тебе дают работу когда ты работаешь и не дают работу когда ты не работаешь. Когда ты не сделал работу, которую работодатель хочет чтобы была сделана, ты можешь это делать сверх 40 часов в неделю, но тогда работодатель вынужден будет платить Х1.5 рейта. А это не все хотят делать.

Поэтому тут честнее, хочешь грузить работника сверхмеры - плати за это и плати больше.

Вот такой капитализм. Не такой как в бывшем совке.

Повідомлень: 18204 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8835 раз. Подякували: 5583 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 січ, 2026 04:50 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Ну вот чувак приехал когда-то из Беларуси, работал электриком на стройках, закончил школу "дяди Миши" и работает кюэй. Ну вот чувак приехал когда-то из Беларуси, работал электриком на стройках, закончил школу "дяди Миши" и работает кюэй.

Пардон, нет желания 50 минут слушать. Там про то, что его позицию заменили ИИ? В моей работе он какую-то часть, наверное, сможет упростить. Но до полного замещения еще очень далеко. Нужно не просто сложить табличку или красивый график из имеющихся данных, а еще эти данные собрать из разных систем и от разных людей, увидеть (а скорее почувствовать) и предвидеть ошибки, дать рекомендации и т.д. Пардон, нет желания 50 минут слушать. Там про то, что его позицию заменили ИИ? В моей работе он какую-то часть, наверное, сможет упростить. Но до полного замещения еще очень далеко. Нужно не просто сложить табличку или красивый график из имеющихся данных, а еще эти данные собрать из разных систем и от разных людей, увидеть (а скорее почувствовать) и предвидеть ошибки, дать рекомендации и т.д.



Там о сокращении из-за эйай.

Поиск и нахождение работы.

Мнение о перегибах с сокращениями от эй ай

и к чему это обычно приводит на практике.

Да, долго, но там есть много здравых суждений.

В то-же время чувак всегда был оптимистом и тут тоже все рассказывает довольно позитивно.

Додано: П'ят 30 січ, 2026 07:38

https://youtu.be/i9ZMI_a3MI8?si=e0jn4V3MDIcV5A-F Зачем человеку работа 😺

