ЛАД написав: Shaman написав: ще раз - це ваш власний висновок - ви свідомо переводите до чорне-біле. є варіант, довіряти не можна, але домовлятися ми вимушені. а там подивимось - може Раша зламається раніше, ніж встигне напасти ще раз - це ваш власний висновок - ви свідомо переводите до чорне-біле. є варіант, довіряти не можна, але домовлятися ми вимушені. а там подивимось - може Раша зламається раніше, ніж встигне напасти Только полный идиот будет подписывать договор, если заранее уверен, что враг его соблюдать не будет.

про готовність - теж явне перебільшення. є варіант Китай та Тайвань, та КНДР та Корея. там реальні загрози. є Польша та Прибалтика поруч з Рашею - теж великий ризик. є Німеччина та Раша - Німеччині треба трошки наростити мускули - для Німеччини це не так важко, щоб руські згадали про 41. а США та Великобританія цього разу будуть допомагати Німеччині... Не понятно, к чему вы привели эти примеры.

В чём "перебільшення"?

Но только один вопрос - вы не согласны с тем, что готовиться к войне (к защите страны) надо постоянно, задолго до её начала, а не тогда, когда война началась?

на що я згоден, я писав неодноразово. оскільки ви вчергове демонструєте своє фірмове - "не побачив", то "метать бисер" не буду. задайте конкретне питання, що саме вас цікавить, які умови - я відповім. а взагалі про перемовини я писав ще більше року тому, тому ваше "вы наконец" - це ознака слоупока То, что когда нет аргументов вы легко переходите на хамство, давно понятно.

"Ще раз" - тут нет никого за капитуляцию. "чергове перекручення". А вот за продолжение войны как раз есть. Цитаты подбирать не буду. що значить немає - тут є декілька обліківок, які майже відкрито це роблять. деякі приховано, деякі українці як корисні ідіоти.



всі ці розповіді - в окупації не так й погано, та й краще жити в Біларусі, ніж в Україні, треба все одно домовлятися, вигадки, що ми відмовляємось від перемовин, яких не було...



не маєте цитат, хоч назвіть, хто за війну. бо я кажу - не писав такого ніхто - лише провокатори що значить немає - тут є декілька обліківок, які майже відкрито це роблять. деякі приховано, деякі українці як корисні ідіоти.всі ці розповіді - в окупації не так й погано, та й краще жити в Біларусі, ніж в Україні, треба все одно домовлятися, вигадки, що ми відмовляємось від перемовин, яких не було...не маєте цитат, хоч назвіть, хто за війну. бо я кажу - не писав такого ніхто - лише провокатори Да, "краще жити" в Беларуси без войны, чем в Украине с войной.

Если для вас это не так, то есть два варианта - либо вы из тех, кто наживается на войне (вряд ли), либо хватит писать лозунги с дивана и вперёд на фронт.

И я не "не маю цитат", а просто не хочу их искать да и вообще приводить. Так же, как и называть, кто здесь за продолжение войны.

ви так впевнено розповідаєте про реальний стан речей у світовій политиці - а інколи раптово одягаєте рожеві окуляри. по-перше, хтось бачить, а хтось не ХОЧЕ бачити (знайомо ЛАД?). й робить вигляд. в 38 році теж були оцінки про подальшій перебіг подій, але угоду з гітлером підписали.й ви самі кажете - за період перемир'я ми теж можемо багато чого досягнути, якщо не будемо шукати мир в очах, а міни, дріт та нові укріплення. перемир'я - це можливості та ризики з обох сторін.й невеликий урок російської мови - якщо ворог "можеть нарушить соглашение в любой момент - не ознчает, что он его обязательно нарушит". просто до цього треба бути готовим. а ви чомусь СПЕЦІАЛЬНО звужуєте - або, або...знову не розумію. до якої війни слід готуватися Іспанії чи Італії? приклади я навів країн, в яких є реальний ризик нападу. в Європі, окрім Раші - він відсутній. на Близькому сході - високий. дуже просто - чи є неадекватні сусіди. в України нажаль, є - й це ризик на десятиріччя. насправді цьому ризику кілька сотень років, але дехто все ніяк його не побачитьа ви тут до чого? от коли побачимо ВАШ погляд (який ви взагалі не озвучуєте), тоді ВИ й отримаєте відповідь. я неодноразово писав про умови - й ви це знаєте, пошукайте. аргументи є - але для рівної дискусії, а не в стилі ЛАДа - ви кажіть, а я покритикую. власної позиції немає саме у ВАС. за що можуть забанити - що ваша позиція "Кац пропонує здатися"? чого від вас ще очікувати. точніше, треба домовлятися з руськими. що там у Франк написано, знайшла рецепт, як домовитися?..ні, тут немає людей за продовження війни - це свідома маніпуляція - того й назвати не можете.а тепер головне питання - а навіщо ви спеціально перекручуєте? з якого переляку наше бажання жити за європейськими правилами - це підстава для війни? так "лучше жить багатым и здоровым" - чергове відкриття ЛАДа. а ми зараз у стані вибору - або воюємо та існуємо, або нас окупують та будуть знищувати ВСЕ українське. для вас ЛАД це не проблема - що у вас українського? а от для українців це проблема. але тут інша проблема - більшість думає, що це зробить хтось інший. але для цього є держава, й керівництво держави, яке приймає таке рішення, на фронт не відправиш. тому оці особисті накиди - "на фронт" залиште своїм рідним. а для вас - інша пропозиція - на "..Рашу". й буде вам там щастя