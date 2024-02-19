Як навчити дитину створювати власну фінансову подушку...

Додано: Суб 31 січ, 2026 14:28

"розпочніть із малого — навіть 50 гривень на місяць можуть перетворитися на 1000 за рік, якщо заощаджувати із будь-якого доходу"Откладывая по 50 грн в месяц за год набрать 1000? Мне страшно подумать что тогда большое.Ещё с откладыванием главное не рассказать, что если 10 порций мороженного не купить и съесть сразу, а деньги отложить, то через некоторое время накопленной суммы хватит уже только на 3-5 порций. Иначе игра столкнётся с большой непоняткой.А когда сам до этой мысли дойдёт, то переходить к====Сегодня утром учил сына инвестированию. У него был выбор: получить одну шоколадку сразу утром или две, но после обеда. Он подумал и выбрал две шоколадки после обеда.Когда он пошел играть к себе в комнату в ожидании награды, я съел обе шоколадки, потому что риски на рынке никто не отменял.Взрослая жизнь сурова. Надо привыкать, сынок.====