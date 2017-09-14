RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16620166211662216623
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 11:40

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Не хочет.
Что дальше?

чекаєте відповіді, що ......

Вы, помнится, очень сильно плакали на тему "мне чужие слова приписывают - я этого не говорил 😭" :wink:

як завжди - щось незрозуміле написав, що хотів сказати - хз. насправді це такий свідомий стиль написання питань - щоб почати черговий беззмістовний флуд на кілька сторінок...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11514
З нами з: 29.09.19
Подякував: 812 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 11:46

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:чекаєте відповіді, що ......

Вы, помнится, очень сильно плакали на тему "мне чужие слова приписывают - я этого не говорил 😭" :wink:

як завжди - щось незрозуміле написав, що хотів сказати - хз.

Ок, в очередной раз объясняю очевидное... 🥱
Во-первых: приписывать свои слова другим людям - не красиво.
Во-вторых: человек задал простой вопрос. Знаешь ответ - отвечай. Не знаешь - не отвечай. Зачем пустопорожний флуд на несколько страниц разводить? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 11415
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 11:54

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Вы, помнится, очень сильно плакали на тему "мне чужие слова приписывают - я этого не говорил 😭" :wink:

як завжди - щось незрозуміле написав, що хотів сказати - хз.

Ок, в очередной раз объясняю очевидное... 🥱
Во-первых: приписывать свои слова другим людям - не красиво.
Во-вторых: человек задал простой вопрос. Знаешь ответ - отвечай. Не знаешь - не отвечай. Зачем пустопорожний флуд на несколько страниц разводить? :shock:

пограємось з тобою у флуд ;)

я не приписую. різницю між питанням/припущенням та стверджуванням розумієте? не певен - або свідомо маніпулюєте. якась людина, якесь питання - стиль хунтера. ви чого лізете в діалог незрозуміло з чим? ми це вже неодноразово обговорили, якщо ви не бачили. хочете прийняти участь в розмові - так скажіть ВЛАСНУ думку - бо окрім дурних питань до інших, нічого власного у вас немає.

й так - яка ваша відповідь на просте питання? 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11514
З нами з: 29.09.19
Подякував: 812 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 11:57

  fler написав:Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні назвала умову, за якої її уряд підтримає присудження Нобелівської премії миру президенту США Дональду Трампу.“Я сподіваюсь, що ми зможемо присудити Нобелівську премію миру Трампу. Я вірю, що він може зробити свій внесок у встановлення справедливого та стійкого миру і для України, і тоді, нарешті, ми зможемо номінувати Дональда Трампа на Нобелівську премію миру”.
https://www.ansa.it/english/news/politi ... 737e4.html

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що підтримає кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той досягне справедливого миру в Україні. “Якщо президент Трамп забезпечить справедливий мир для України, то я також підпишу таке призначення. Моя позиція залишається незмінною: ми хочемо миру, але це повинен бути справедливий мир. Якщо він цього доб’ється, він заслужить визнання всього світу”.
https://tvpworld.com/91334604/sikorski- ... F-w7UyO4zQ

Справедливий мир - це кордони 1991. Це нереально.
Тому ці заяви це популізм, як майже усі заяви політиків.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7331
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 11:57

  pesikot написав:
  prodigy написав:
  sashaqbl написав:Якщо справді тільки "тижневе" - то виглядає, що х... черговий раз розвів рижого.
Тому що, як хтось вже писав на форумі, тиждень - це про дорозвідку цілей та підготовку удару.
Так, на цей тиждень припадають морози, але камон, ніхто, маючи стіни і вікна, не помре від переохолодження.
А сильонок, щоб добити все саме в цей тиждень - видно не вистачає. Тому щось і виторгували собі.


не зовсім тиждень, піськов сказав : до 1 февраля

по факту виходить 3 дні (саме стільки потрібно щоб підготуватись до масованого удару),
ппошники підтвірджують, що в січні 2026 росія використували ракети виготовлені в грудні 2025го, тобто армія рф працює не зі складів, а майже з конвейеру

І з 1 лютого, як раз, починаются суворі морози


у нас вчора до 22.00 дощ дрібний весь день, потім падіння температури до -7С (по відчуття -20С), ожеледиця, 15-20см снігу, нормально

Зеленський пояснив, що відлік перемирення почався с 00.00 30грудня, подивимось як воно буде
prodigy
 
Повідомлень: 13179
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3382 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 16620166211662216623
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 198838
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 400839
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1108425
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10660)
31.01.2026 11:59
ПУМБ (6914)
31.01.2026 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.