Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 05 лют, 2026 15:40
Vadim_ написав:
мабуть дружині сходити в ТЦК і СП і зробити запит , не з ким служить а у якій частині, де, телефон командира роти?
в тцк? Замість комплектування і обілечування пасажирів будуть шукати телефон комроти? Ну нехай.
Ну уявіть себе такою дружиною, а я командир і вам чудом дали мій телефон. В мене нехай є 60 людей на позиціях яким я з собою заборонив брати смартфони.
Продолжаєм разговор... це типу я встаю в 5.30 і окрім смсці жінці та батькам" доброго ранку все нормально. Роблю добовідь ще рідним близьким 60ти чоловік?
Щоби шо?
Додано: Чет 05 лют, 2026 16:00
Banderlog написав: Vadim_ написав:
мабуть дружині сходити в ТЦК і СП і зробити запит , не з ким служить а у якій частині, де, телефон командира роти?
в тцк? Замість комплектування і обілечування пасажирів будуть шукати телефон комроти? Ну нехай.
Ну уявіть себе такою дружиною, а я командир і вам чудом дали мій телефон. В мене нехай є 60 людей на позиціях яким я з собою заборонив брати смартфони.
Продолжаєм разговор... це типу я встаю в 5.30 і окрім смсці жінці та батькам" доброго ранку все нормально. Роблю добовідь ще рідним близьким 60ти чоловік?
Щоби шо?
я вас розумію ,
у вас багато бумажних звітів і прочей бюрократии ,
но зачем забирать телефоні или если надо - пусть сами позвонят и предупредят родніх шо неделю /месяц не на связи, потом сдал телефон, а тупо забрать..., хотелось бі увидеть лицо вашей жені, детей, если неделю /месяц они к вам не могут дозвониться і комбриг не в курсе
Додано: Чет 05 лют, 2026 16:02
BeneFuckTor написав:
Виборів під час війни в Україні не буде
Нажаль можна константувати що Україна з ним приречена, і йти він не збирається.
Нажаль тотальна більшість українців це не усвідомлюють або їм це підходить.
Додано: Чет 05 лют, 2026 16:04
Banderlog написав:
на позиціях яким я з собою заборонив брати смартфони.
Тобто смартфони заборонены тільки на позиціях?
І питання іншого характеру: якщо командир порушує права підлеглого (ну не знаю, хай буде не пускає у гарантовану відпустку) то як він без смартфона зможе хоча б поскаржитись. Тепер же всі рапорти в смартфоні.
Додано: Чет 05 лют, 2026 16:07
andrijk777 написав:
Нажаль тотальна більшість українців це не усвідомлюють або їм це підходить.
А яка альтернатива? Де той Лицар на білому коні який гарантує, що після його обрання Трамп / Макрон / Карні / Сі / Моді ... нам підпише новий грант на трильйон або вступить за нас у війну?
Додано: Чет 05 лют, 2026 16:34
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
на позиціях яким я з собою заборонив брати смартфони.
Тобто смартфони заборонены тільки на позиціях?
употужнює незламність
Додано: Чет 05 лют, 2026 16:57
Дюрі-бачі написав:
Тобто смартфони заборонены тільки на позиціях?
І питання іншого характеру: якщо командир порушує права підлеглого (ну не знаю, хай буде не пускає у гарантовану відпустку) то як він без смартфона зможе хоча б поскаржитись. Тепер же всі рапорти в смартфоні.
Якщо ти знаєш, коли й де вмикати літака, то проблем нема.
Якщо тебе вчора бусифікували або ти клінічний гуманітарій - то краще від гріха подалі забрати в тебе смартфон.
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:34
sashaqbl написав: Дюрі-бачі написав:
Тобто смартфони заборонены тільки на позиціях?
І питання іншого характеру: якщо командир порушує права підлеглого (ну не знаю, хай буде не пускає у гарантовану відпустку) то як він без смартфона зможе хоча б поскаржитись. Тепер же всі рапорти в смартфоні.
Якщо ти знаєш, коли й де вмикати літака, то проблем нема.
Якщо тебе вчора бусифікували або ти клінічний гуманітарій - то краще від гріха подалі забрати в тебе смартфон.
браво, в ФСБ апладіруют стоя
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:37
sashaqbl написав:
вчора бусифікували або ти клінічний гуманітарій - то краще від гріха подалі забрати в тебе смартфон.
всі рівні, але деякі - рівніші (С)
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:54
Дюрі-бачі написав: sashaqbl написав:
вчора бусифікували або ти клінічний гуманітарій - то краще від гріха подалі забрати в тебе смартфон.
всі рівні, але деякі - рівніші (С)
Деякі воюють трохи довше. І я знаю, що вони х... не вчудять. А деяких - знаю, що точно вчудять.
А деяких просто не знаю.
Так, деякі рівніші. І завдяки цьому ті, що менш рівні - мають більше шансів повернутися до жінки.
