Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 14:36

Шановні форумчани!

Порекомендуйте, будь ласка, експертів із фондового ринку - людей із реальною експертизою та практичним досвідом, без надмірного хайпу.

Під фондовим ринком маю на увазі насамперед інвестування в акції та ETFs: довгострокові підходи, управління ризиками, портфельні стратегії, а не швидкі «сигнали».

Буду вдячна за особисті рекомендації та приклади, за ким варто слідкувати.

З повагою,
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 15:19


Что, как дополнительный вариант аутентификации это хорошо, выше уже обсуждали. Вдруг выкидывание старого - это цензурных слов нет. У меня на 4 смартфона в семье, чтобы и NFC и достаточно свежий Андроид, где Дия вообще работает (на 7 уже нет), получается один. Я так понимаю, что в остальном по стране смартфон именно с NFC тоже далеко не у каждого. Надеюсь, что передумают.
moveton
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 16:26

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Может и есть смысл хлебом затариться сразу на 10 лет вперёд, а не ОВГЗ покупать.

..ну это..сухарей разве насушить ?...но мысль о сухарях у меня лично ассоциируется больше с небом в клеточку , а это совсем негативные мысли )) Не это не наш метод )))
-VICTOR-
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 16:29

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Надеюсь, что передумают.

я так не думаю.....пойдут по пути что " проблемы индейцев шерифа не интересуют "...
-VICTOR-
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 16:42

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  -VICTOR- написав:но мысль о сухарях у меня лично ассоциируется больше с небом в клеточку , а это совсем негативные мысли

Это кто на каких книгах вырос. Кто-то может и на уголовном кодексе. У меня скорее с трансокеанскими экспедициями на парусниках с автономкой на много месяцев: сухари, солонина, ром... Также есть тема стратегических запасов длительного хранения на случай большой войны, например, байки про где-то всё ещё законсервированную тушёнку чуть ли не 1956 года. В реальности в эти запасы действительно "инвестировались" миллиарды даже уже Украиной. Так что тема не фантастическая. Если кто желает покормить мышей не только за государственной, но и за личный счёт, так пожалуйста. Но это уже лучше обсуждать в Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще.
moveton
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 16:47

  -VICTOR- написав:
  moveton написав:Надеюсь, что передумают.

я так не думаю.....пойдут по пути что " проблемы индейцев шерифа не интересуют "...

Посмотрим. Укргаз всё таки дал заднюю в плане комиса за покупки ОВГЗ в Дие. А так клялся, что без неё никак потому, что банк в трубу вылетит.
moveton
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:08

  moveton написав:
  -VICTOR- написав:но мысль о сухарях у меня лично ассоциируется больше с небом в клеточку , а это совсем негативные мысли

Это кто на каких книгах вырос. Кто-то может и на уголовном кодексе. У меня скорее с трансокеанскими экспедициями на парусниках с автономкой на много месяцев: сухари, солонина, ром... Также есть тема стратегических запасов длительного хранения на случай большой войны, например, байки про где-то всё ещё законсервированную тушёнку чуть ли не 1956 года. В реальности в эти запасы действительно "инвестировались" миллиарды даже уже Украиной. Так что тема не фантастическая. Если кто желает покормить мышей не только за государственной, но и за личный счёт, так пожалуйста. Но это уже лучше обсуждать в Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще.

Не так давно зустрічав інтерв'ю одного призера ОІ супертяжа з раші, то він стверджував, що попав у в/ч і годували там ще тушонками з ленд-лізу часів 2СВ.
Зафіксувати вартість продуктів у заощадженнях це було зовсім не зле, ще б і якість також. Швейцарці якось мали депо з % кавою. Але сучасні системи обігу грошей та економіки базуються на безперевній інфляції та девальвації.
Гамбургер на початках коштував 0,15$, а зараз:
🍔 Ціна «Біг Мака» в McDonald’s США зросла з $1,60 у 1980-му до $8 у 2025-му
За цей час бургер зменшився в розмірі на 40%, а долар знецінився у 8,3 рази. https://www.facebook.com/news.vn.ua/pos ... hl?__cft__[0]=AZbVqwVq_lfpXN2AwoIXinZn3WJeq_awOwdF82y4HxLYO_3LegvyrQgr-vbpN82_SLjEe9twgVEc_yA9BIclYMw6KsLPvbrAUoFFnBpjyn1nx_OLr10vkHcg4vEMx3rMA8E5_tgEz0C_1RD57AWsTo6NKk4_c4VUqzkX9w2gB4yqxw&__tn__=%2CO%2CP-R
Ой+
