alex_dvornichenko написав:Утопия, 800 тысяч вооруженных злых людей на продпайке не удержать
ну те кто поборзее найдут халтурку на стороне, "покозакують"
Те кто поборзее, возглавят 800к и перераспределят бюджеты, и большинство из 800 будут только за.
а где противоречие? последние 12 лет все в этом направлении и развивается кто сейчас кандидат номер 1? глупый и жадный генерал, беспощадный к своим солдатам альтернатива - другие генералы запустили механизм дикого поля (то же был 'форпост"), превалирование силы и эмоций над интеллектом и правом, "нашли свое место в международном разделении труда"
ЛАД написав:Большая статья "Украинская баллистическая ракета: почему ее так трудно создать"https://www.bbc.com/russian/articles/czx3lyzx300o. Цитировать не буду, т.к. не знаю, что выбрать. Статья довольно информативная. Тут много раз поднимали вопрос о ракетах. Кому вопрос действительно интересен, а не просто захейтить руководство, рекомендую.
Нажаль багато води в статті. Коротка суть: 1.Балістика набагато крутіша за крилаті ракети чи дрони. 2.Україна не має і не буде мати балістичних ракет бо дуже дорого. В Європі вони є тільки у Франції і РФ.
а порохоботи казали що при Петрі щось наче розробили на 500 км, тільки в серію не встигли запустити. А потім міфічні фламінги перебили тему
між розробкою і серійним виробництвом прірва. А те що можно розібрати чужий виріб скопіювати і запустити свої... це також натянуто ... бмв розбирають на тисячах сто в україні а масово виробляти ми не можем навіть велосипед.
а порохоботи казали що при Петрі щось наче розробили на 500 км, тільки в серію не встигли запустити. А потім міфічні фламінги перебили тему
фламінго - крилата ракета а не балістична Для фламінго дивись п.1 а не 2. "щось зробили" = майже нічого не зробили. Це так само як будувати авіаносець. І сказати: "Авіаносець вже майже є, ми вже успішно розробили концепцію злітної палуби".
