Печерський районний суд Києва засудив 63-річну мешканку столиці, яка у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії збирала та передавала ворогу інформацію про блокпости й військові об’єкти навколо Києва.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як встановило слідство, з березня по липень 2022 року киянка систематично фотографувала:
місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпости територіальної оборони, об’єкти критичної інфраструктури, цивільні та військові об’єкти у Києві та Київській області. Отримані фото вона надсилала разом із геолокаціями своєму цивільному чоловікові, який проживав на тимчасово окупованій території Криму. Той, у свою чергу, передавав ці дані представникам російських спецслужб.
Загалом жінка передала інформацію про 21 об’єкт, серед яких — десятки блокпостів навколо Києва, об’єкти СБУ та територія однієї з військових частин. Саме поблизу цієї частини її й затримали правоохоронці.
Під час досудового розслідування обвинувачена спочатку стверджувала, що надсилала чоловікові лише «краєвиди Києва під час війни». Однак слідчі виявили чіткі інструкції, у яких було зазначено, що саме і з яких ракурсів потрібно фотографувати. Згодом жінка змінила покази та почала заперечувати сам факт фотографування.
