Banderlog написав: ти теж громадянин України але не воюєш. І працюєш за гроші за які ти добровільно погодився працювати. То чого хтось має довічно примусово бути на фронті а хтось кататись європами? В мене якийсь паспорт не такий? Хочете water ща гроші під заставу випускати ? Випускайте й нас за ті самі гроші)
нажаль це створила влада , ыдыть питайте цю зраду або нарід
як ти радиш іти і питати? це дизертирство, років 7 дадуть. Питати у влади можеш тільки ти, а ми як засуджені в тюрмі і засуджені безстроково. Нам навіть пиво заборонено пити, можливо й у відпустці заборонено))) А ти кажеш іди і питай.
Військовослужбовцям в Україні заборонено займатися бізнесом (керувати юрособами), бути членами політичних партій, брати участь у страйках, розголошувати таємну інформацію (найменування частин, позиції), вживати алкоголь на службі, а також відмовлятися від виконання наказів чи проходити огляд на сп'яніння. Основні заборони для військовослужбовців: Комерційна діяльність: Заборонено займатися іншою оплачуваною діяльністю, окрім викладацької, наукової, творчої, медичної або інструкторської (спортивної), якщо це не заважає службі. Військові не можуть бути директорами підприємств. Політична діяльність: Заборонено членство в політичних партіях/рухах, організація страйків. Інформаційна безпека: Заборонено розголошувати інформацію про найменування частин, підрозділів, їх розташування та бойові дії. Дисципліна та поведінка: Заборонено з'являтися у нетверезому стані на службі, вживати алкоголь, наркотики. Релігійні обмеження: Не можна використовувати службові повноваження для релігійної пропаганди та створювати релігійні структури у частинах. Службові обов'язки: Заборонено самовільно залишати частину (СЗЧ), відмовлятися від виконання наказів.
Цікаво, крім мамлюків, чи були преценденти, коли раби завойовували імперії?
Banderlog написав:Коли зв’язок зникає: не судний день, але серйозний дзвінок ...
а чому не вказується авторство? в чому прикол? чи це типу власні думки?
А яка тобі різниця хто автор? ) в тебе реакція на текст в методичці залежить від автора? Чи правдивість тексту від того залежить?
бо є певні правила мережевого спілкування - типу вітатися, дякую, будь-ласка. в тому числі посилання, коли когось цитуєш чи хоча б виділити це. але так, правила ввічливості, вони не обов'язкові. правдивість тексту від автора залежить - є деякі персонажі, на яких витрачати час взагалі не варто. чим більше хайпу, тим зазвичай менше правди...
й питання на адекватність - ти реально вважаєш що я працюю по методичці? чи просто так, як деякі ІПСОшники накидаєш?
Banderlog написав:це факт а не пропаганда. Вони безбожники а деякі по слухам ще й ворожбити. Православна церква не підтримує ворожбитство та гомосексуалізм. Та не розділяє людей на українців росіян юдеїв чи греків.
ворожбита вже все, вигнали
а з якого часу РПЦ вважає юдеїв за своїх? чи ти вже реальну секту створив? чи може зрозумів, де краще всього донатять, й тепер вони для тебе як свої?
а як воно - розкольники, іноверці, безбожники - це хіба не з лексикону РПЦ? вже українця-вірянина ПЦУ московські попи відспівають, а якщо ще й загиблого воїна ЗСУ?
ортодокси вони тому ортодокси, що найменш гнучкі. я вже мовчу про ересь "руського миру" - там українців взагалі не передбачено, тому й не розділяють...
