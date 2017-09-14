RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:11

  ЛАД написав:
  Будівельник написав:
  ЛАД написав:Вы не обучаемы.
А ТИ ?
budivelnik
Ну уж не львовскому лавочнику меня обучать.
А чим совковий пенсіонер який ВСЕ життя був паразитом на українській економіці є кращим від львівського лавочника, який СВОЄЮ працею утримує добрий десяток подібних паразитів.

ПС
проста аналогія
був наш любитель раССейського мІрА і ЯзИкА під час совка вертухаєм, охороняючи від українськиї націоналістів Чорновола, Стуса, Хмари і так далі совок....
Совок охороняй -не охороняй, але коли система гнила - то її нічого не врятує.
Совок впав... і наш дурник замість того щоб купити вишиванку, вивчити мову і стати ярим нацооналістом(подихати голодною смертю йому якось не хочеться ) - вирішив випячувати свої коммуністичні заслуги і принижувати націю яка своєю працею забезпечує йому пенсію..
Що про такого можна сказати? Найлегше - це дурень.
Найправильніше - тут буде автоматично заблоковане.
