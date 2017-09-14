|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 09 лют, 2026 12:47
sashaqbl написав: Banderlog написав:
До літа буде припинення допомоги від сша навіть за гроші.
Не буде. Чим ближче вибори - тим важче Трампу підігравати х....
Вибори трампа будуть в Україні?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4626
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 12:52
Shaman написав: _hunter написав:
А политики все продолжают задвигать базу... Интересно, что у них там случилось?
«Наближається четверта річниця, і всі вже втомилися від війни. Українці не хочуть вмирати, але щодня ми бачимо кадри насильницьких призовів, часто на вулицях українських міст відбувається відкрите полювання на людей. Багато українських чоловіків – дідусів, батьків, братів, синів, онуків – відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути призову, а з ним і відправлення на фронт та ймовірної смерті. Однак українська прикордонна служба робить все можливе і використовує всі засоби для затримання втікачів»,-заявив глави МЗС Угорщини Петер Сійярто.
знайшов політика.
в його політсили маячить викидання на мороз.
Как обычно: вместо обсуждения сути вопроса - унылые персанальные подколки
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11492
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 12:53
sashaqbl написав: Shaman написав:
звісно, програємо через мене. не через ухилянтів, яких тут кожен другий виправдовує, а якщо людина ще й "порішала", то таких взагалі не чіпаємо - бо це майже "небожители".
Погоджуюся, через ухилянтів. Але з чого ти взяв, що ти не ухилянт?
ухилянт, ухилянт...
а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11605
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1726 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Пон 09 лют, 2026 12:59
Banderlog написав: sashaqbl написав:
Чим ближче вибори - тим важче Трампу підігравати х....
Вибори трампа будуть в Україні?
Тоді б він як раз пропетляв, а так ... деми будуть возити обличчям об асфальт за передвиборчу обіцянку про 24 години.
Як неодноразово писали ЗМІ, адміністрація Трампа хоче завершити війну в Україні до виборів до Конгресу, запланованих на осінь цього року, представивши мирну угоду як своє велике досягнення.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 6143
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1215 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 13:02
fler написав: Banderlog написав: sashaqbl написав:
Чим ближче вибори - тим важче Трампу підігравати х....
Вибори трампа будуть в Україні?
Тоді б він як раз пропетляв, а так ... деми будуть возити обличчям об асфальт за передвиборчу обіцянку про 24 години.
Як неодноразово писали ЗМІ, адміністрація Трампа хоче завершити війну в Україні до виборів до Конгресу, запланованих на осінь цього року, представивши мирну угоду як своє велике досягнення.
Считаете, что нужно "свинью подложить" - всеми силами затягивая подписание РПО хотя бы до зимы?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11492
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 13:07
_hunter написав:
Считаете, что нужно "свинью подложить" - всеми силами затягивая подписание РПО хотя бы до зимы?
так кацапы всё делают чтобы не было никакого подписания соглашения, постоянно выдумывая всё новые и новые бредовые требования (то передачу всей Дон. области; то уже официальноре признание этих территорий за рф, то запрет на размещение оружия или войск в Украине после подписания мира и тп и тд).
уже давно очевидно что именно раша делает ВСЁ чтобы никаких договоренностей не получилось
(Лавров вон сегодня заявил , что им не интересные вообще все эти предложения от США в виде экономических сотрудничеств)
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5676
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 13:13
Xenon написав: _hunter написав: fler написав:
Тоді б він як раз пропетляв, а так ... деми будуть возити обличчям об асфальт за передвиборчу обіцянку про 24 години.
Як неодноразово писали ЗМІ, адміністрація Трампа хоче завершити війну в Україні до виборів до Конгресу, запланованих на осінь цього року, представивши мирну угоду як своє велике досягнення
.
Считаете, что нужно "свинью подложить" - всеми силами затягивая подписание РПО хотя бы до зимы?
так кацапы всё делают чтобы не было никакого подписания соглашения, ......
(Лавров вон сегодня заявил , что им не интересные вообще все эти предложения от США в виде экономических сотрудничеств)
Та и ладно - на них всеравно повлиять никак нельзя.
Но в том сообщении между строк читается - никакого "велике досягнення"!..
Китай предложил больше? 🤔
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11492
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 13:24
Banderlog написав: sashaqbl написав: Banderlog написав:
До літа буде припинення допомоги від сша навіть за гроші.
Не буде. Чим ближче вибори - тим важче Трампу підігравати х....
Вибори трампа будуть в Україні?
Трамп обіцяв завершити війну за 24 години.
І більшість його виборців(а це партія Рейгана і Буша старшого все таки) - явно не сприйняли цю обіцянку як плани допомогти рашці придушити Україну.
Йому важко буде пояснити виборцям, чому при ньому рашка отримує більше ніж при бідоні.
Звісно, Make America greate again - це в першу чергу про внутрішню політику. Але все одно більшість його виборців не очікували, що він сосатиме у х..., в якому би світлі він це не подавав.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2663
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 13:26
Shaman написав:
ухилянт, ухилянт... а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні?
Добре хоч не заперечуєш, що ти ухилянт...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2663
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 13:26
Banderlog написав: sashaqbl написав: Banderlog написав:
До літа буде припинення допомоги від сша навіть за гроші.
Не буде. Чим ближче вибори - тим важче Трампу підігравати х....
Вибори трампа будуть в Україні?
вибори в двох палатах в США 5 november 2026
Трамп намагається укласти "сделку" до літа(або літом), щоб у нього були карти,
якщо ніт, то карт немає і
респи однозначно програють, то Трампу імпічмент unavoidable
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13196
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3385 раз.
- Подякували: 3360 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|204851
|
|
|1493
|407493
|
|
|6076
|1120059
|
|