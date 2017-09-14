|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 09 лют, 2026 13:35
sashaqbl написав: Banderlog написав: sashaqbl написав:
Не буде. Чим ближче вибори - тим важче Трампу підігравати х....
Вибори трампа будуть в Україні?
Трамп обіцяв завершити війну за 24 години.
І більшість його виборців(а це партія Рейгана і Буша старшого все таки) - явно не сприйняли цю обіцянку як плани допомогти рашці придушити Україну.
Йому важко буде пояснити виборцям, чому при ньому рашка отримує більше ніж при бідоні.
Звісно, Make America greate again - це в першу чергу про внутрішню політику. Але все одно більшість його виборців не очікували, що він ......
Вы на полном серьезе считаете, что хотя бы 10% _всех_ избирателей в Штатах пристально следит за мелким региональным конфликтом в _другом_ полушарии?
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 13:40
sashaqbl написав: Shaman написав:
ухилянт, ухилянт... а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні?
Добре хоч не заперечуєш, що ти ухилянт...
Навіть я не заперечую що я ухилянт
Олександре, якщо такі ухилянти як Шаман, будівельник і стм підуть до вас ми одразу одержемо перемогу? ) Ми можемо замінити ракети до Петріот своїми тілами?
І так, скоріш за все ми станемо на тилові посади, нас потрібно буде забезпечувати, ми вже самі будемо не вимозі. Це будуть робити АндрійМ? упс він не може. Хантер? Упс його місія у Ростові. Церква Бандерлога? Управління, носки вишле і придністровського дешевого вина )
Цей Федоров якого ви хаяли це засновник брайв1, про який ви кажете, а Шмідт каже що то фсб його просила таке зробити )))
Додано: Пон 09 лют, 2026 13:43
sashaqbl написав:
Але все одно більшість його виборців не очікували
, що він сосатиме у х..., в якому би світлі він це не подавав.
ми не можемо очікувати, чого виборці Трампа очікували від його адміністрації по відношенню до України, тому що
1. їх більше цікавить, що було зроблено для США
2. Україна (на жаль не на першому місті в їх світогляді
3. Навіть Європа (НАТО), Гренландія-також
у мене є в Каліфорнії колишній приятель (знайомі з 12 років, і дружили до 2014р(коли було анексовано Крим), з 2014р не спілкувались, відновили в середині 2026
намагаюсь йому пояснити, який трамп тупий (Трамп не знає що таке декларація Нелазежності, не памятає що означає спіч Авраама Лінкольна (Гетезберська промова)
Gettysburg Address (Трамп думав, що це книга, а це спіч на 272 слова(10 речень),
але він не бажає про це розмовляти (ніби то агент фбр стоїть поруч), каже Трамп зашибісь, ми всі американці в захваті от make America grate again, Гренладія? це були понти, ніхто не планував захоплювати (а от стосовно Ірану, приготування реальні, бо він працює на МО, далі не буду), але пройшов тиждень (як Вучевич обіцяв що все почнеться на протязі 48годин)
тому я особисто прогнозувати не буду, бо та інформація як до нас доходить йде від 90% демократів
MSNBC: Відомий своєю відкритою підтримкою демократичної політики.
CNN: Часто виступає з критикою республіканської адміністрації, орієнтуючись на ліберальну аудиторію.
NBC News / CBS News / ABC News: Традиційні мережі, чиї редакційні позиції частіше схиляються до демократичного порядку денного порівняно з консервативними каналами.
Ці канали протиставляються консервативному Fox News, який зазвичай підтримує Республіканську партію.
1
4
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 13:53
sashaqbl написав: Shaman написав:
ухилянт, ухилянт... а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні?
Добре хоч не заперечуєш, що ти ухилянт...
просто при спілкуванні з деким краще з усім погоджуватися, не нервувати
2
4
5
Додано: Пон 09 лют, 2026 14:01
stm написав:
Олександре, якщо такі ухилянти як Шаман, будівельник і стм підуть до вас ми одразу одержемо перемогу? ) Ми можемо замінити ракети до Петріот своїми тілами?
Враховучи структуру доходів держбюджету, мені здається, що користі з ухилянтів на фронті буде трошки більше, ніж в тилу.
Але конкретно до Шамана в мене трошки інші претензії.
Його переможне п*** вже підзаїбало. Коли він розказує, що ми воюємо з відсталою країною, яка от от розвалиться - то було б добре, щоб такі переможні речі він віщав хоч б з КП бригади, а не з глибокого тилу.
Коли наш ворог - топ 2 по виробництву танків, поступаючись хіба що КНР, і на фронті це видно, то слухати його байки, що вони не здатні нічого виробляти, якось дивно.
Коли порог по виробництву балістики перевищує всіх наших партнерів - то розказувати про промисловий занепад РФ - це тупість.
І таке п*** треба вести з армії - хоча в армії такого не пи**, бо тут очевидно що це неправда.
Додано: Пон 09 лют, 2026 14:09
fler написав:
деми будуть возити обличчям об асфальт за передвиборчу обіцянку про 24 години.
В Трампа є значно гірші гріхи, зокрема порушення кількох статей кримінального кодексу, за які б просто смертного вже давно посадили
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 14:14
sashaqbl написав:
Коли він розказує, що ми воюємо з відсталою країною, яка от от розвалиться
в москалів об'єктивно все погано. Проблема в тому, що в нас все ще гірше.
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
