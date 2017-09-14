|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 09 лют, 2026 14:50
sashaqbl написав: stm написав:
Олександре, якщо такі ухилянти як Шаман, будівельник і стм підуть до вас ми одразу одержемо перемогу? ) Ми можемо замінити ракети до Петріот своїми тілами?
Враховучи структуру доходів держбюджету, мені здається що користі з ухилянтів на фронті буде трошки більше, ніж в тилу.
Давайте прям по цифрам. Ви отримаєте Шамана, Будівельника і стм. Бюджету потрібно 60000грн їм на карти будемо вважати чистими, це хтось має заплатити 95064грн.
Будемо вважати що середнє арифметичне у цих 3х рівне.
Наразі кожен з них робить додати не менше 5000грн постійно+25000(2р. на рік) за потреби тим хто потребує на сьогодні(здоровя пораненених, комусь з друзів у війську потрібні не шкарпетки). з 20000 вони вже це не зможуть. А також зарплата і ФОП. У Шамана припустимо 60000грн там вже ЄСВ з більшої суми не платять, якщо що. Будівельник і стм ФОП. Там 6% від обороту. То наразі вони платять 36000 на 2хпри обороті невеликому це 300000грн/місяц. З зп у 60000грн на 2х державі в бюджет піде 34286грн єсв, ще 27600грн пдв+вз.
Ітог: щоб отримати типові посади з стм, Будівельник, Шаман потрібно мати
95064грн і замісити хоч Шведами 61886грн. І донатерами будь якої масті 15000грн+12500грн упереджено, якщо брати що я вгадала.
Питання: АнтрійМ, чи Харнтер СВО зможуть змістити? Обожнювала прогресії. Ми кажемо лише про 3 особи, а ви хочете збільшити можливості для неможливих хто навіть копійки не переведе?
Да ви керівник від Бога МП
І це відповідь чому кожен комбайнер, а не керівник бізнесу. Бажано білого, чорний наркота/повії - це безподаткове використання рабів. Будівельник, навіть якщо конверти все одно платить податки з мінімальки і акцизи з тютюну/алкоголю.
Востаннє редагувалось stm
в Пон 09 лют, 2026 15:00, всього редагувалось 2 разів.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6166
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 14:53
sashaqbl написав: fler написав:
Президент США Дональд Трамп визначив початок літа 2026 року як цільовий термін для завершення війни в Україні. Попри проведення перших тристоронніх переговорів минулого місяця, аналітики скептично оцінюють можливість розв'язання територіальних суперечок у такі стислі часові рамки.
Трам старий маразматик. І брехло.
Готовий поставити шткук баксів, що ніякого припинення вогню до літа не буде.
та ясно, що вам там до одного місця що тут в тилу, хоч брюкву мерзлу хай їсть, тільки у 1СВ Німеччина на фронті вигравала, а тил впав, і відповідний результат
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42293
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 09 лют, 2026 14:54
Дюрі-бачі написав: sashaqbl написав:
Коли він розказує, що ми воюємо з відсталою країною, яка от от розвалиться
в москалів об'єктивно все погано. Проблема в тому, що в нас все ще гірше.
Когда вы пишете "все погано", уточняйте, что вы имеете ввиду под "все".
Если бы действительно было "все
погано", то война бы уже закончилась. Не обязательно, конечно, парадом ЗСУ на Красной площади, но тем не менее.
И уж, как минимум, сейчас не обсуждался бы вопрос Донецкой области.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38616
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:00
stm написав: sashaqbl написав: stm написав:
Олександре, якщо такі ухилянти як Шаман, будівельник і стм підуть до вас ми одразу одержемо перемогу? ) Ми можемо замінити ракети до Петріот своїми тілами?
Враховучи структуру доходів держбюджету, мені здається що користі з ухилянтів на фронті буде трошки більше, ніж в тилу.
Давайте прям по цифрам. Ви отримаєте Шамана, Будівельника і стм.
.........
Вы считаете, что шаман - последний и незаменимый экономист в Украине?
А будивельник последний владелец магазина? После его ухода в армию торговля остановится и люди не будут покупать еду и сигареты?
Не знаю, чем вы занимаетесь, но, наверное, такая же незаменимая?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38616
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:05
Xenon написав: _hunter написав:
Считаете, что нужно "свинью подложить" - всеми силами затягивая подписание РПО хотя бы до зимы?
так кацапы всё делают чтобы не было никакого подписания соглашения, постоянно выдумывая всё новые и новые бредовые требования (то передачу всей Дон. области; то уже официальноре признание этих территорий за рф, то запрет на размещение оружия или войск в Украине после подписания мира и тп и тд).
уже давно очевидно что именно раша делает ВСЁ чтобы никаких договоренностей не получилось
(Лавров вон сегодня заявил , что им не интересные вообще все эти предложения от США в виде экономических сотрудничеств)
Вообще-то, все эти "бредовые требования" выдвигаются уже достаточно давно.
И, кстати, в 2022 именно территориальных требований ещё не было. Это к вопросу "покращення переговорних позицій".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38616
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:08
ухилянт, ухилянт...
а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні?
Ухилянти.
Но хотя бы не лицемеры.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38616
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:08
ЛАД написав:
Вы считаете, что шаман - последний и незаменимый экономист в Украине?
А будивельник последний владелец магазина? После его ухода в армию торговля остановится и люди не будут покупать еду и сигареты?
Не знаю, чем вы занимаетесь, но, наверное, такая же незаменимая?
Я ще не вирішила. Поки ніхто мені не каже що стане з податками у бюджет, при введені обов'язково норми пдв для фоп з 2027р., а це про 15% ВВП валютного аутсорсу. Мене це бентежить )))
Мені всі розказують про 2 каси у ресторанах, які не 15% ВВП... і ніхто навіть Фокс не каже що буде робити у 2027, замість цього про Печенігів історії
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6166
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:21
ЛАД написав:
ухилянт, ухилянт...
а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні?
Ухилянти.
Но хотя бы не лицемеры.
Я також дуже лицемірна істота ))) Як ви вважаєте, що чекає на молодого ЛАДа у машинобудівний державі, де 50% доходів витрачають на зброю. Закривають 3 цементних заводи, а найбільший будівельник житла вже вимагає 50млд.фублів від бюджету, у якому і так швах, при коедитах у 700млрд... Чи зможе він, як вже досвідчений ЛАД зрозуміти, що у державі працює лише військовий потенціал і при закінченні війни він втратить усе, бо навіть військовий об'єкт брав кредити і вже не може їх погашати? )
Чи всі хз скільки десятків років так і не зрозуміють і буде, як Франт писати однотипні повідомлення... на захист соросят: я коли стикалася з потужними компаніями януковича ніколи не чула нейтів інглиш, завжди перше питання було ким я є в адміністративному ланцюгу. А соросята посміхатися на будь-якій мові питали, що мене цікавить не тому що вони політкоректні, а тому що їх цікавить які спільні проекти можна реалізувати навіть просто якщо перед ними проста стм, без адмін ресурсів ))) це і є різниця, і вона - колосальна.
Одні вважають великою те, що вже давно - банкрут, а інші шукають спільного інтересу навіть якщо у мене немає батька депутата
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6166
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:31
stm написав:
Давайте прям по цифрам. Ви отримаєте Шамана, Будівельника і стм. Бюджету потрібно 60000грн їм на карти будемо вважати чистими, це хтось має заплатити 95064грн.
Давайте прям по цифрах. Яка частина доходів бюджету забезпечуєтсья податками?
Тепер відніміть від цього той відсоток, який забезпечується РЕАЛЬНИМИ інвалідами, жінками, і працюючими пенсіонерами. Те, що залишиться - це і є вартість всіх шаманів разом взятих у тилу.
Якщо скористатися довідником будівельника - то це відсотків 30, не більше.
Я готовий отримувати на 30% менше грошове забезпечення, якщо п*** шаман нарешті почне щось робити для перемоги.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2667
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:36
stm написав:
Я також дуже лицемірна істота ))) Як ви вважаєте, що чекає на молодого ЛАДа у машинобудівний державі, де 50% доходів витрачають на зброю.
Якщо війна буде програна, то всі опиняться саме в такій державі, ба навіть гіршій.
А до речі, Хантер тут правий:
_hunter написав:
А давайте эту казуистику и в обратную сторону попробуем развернуть? - если все Бандерлоги из окопов уйдут - ваших "непомерных" налогов точно хватит, что бы фронт на месте удержать?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2667
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|204953
|
|
|1493
|407601
|
|
|6076
|1120199
|
|