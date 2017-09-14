Я прийняв свідоме рішення не уникати мобілізації. Дехто прийняв свідоме рішення уникати її, хтось легальними методами, хтось не легальними.
Чим ти краще летусрока чи бетона? Тим що виписуєш більш патріотичні гасла?
Додано: Сер 11 лют, 2026 11:24
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 лют, 2026 11:27
Підкріплені донатами і швидкою реакцією на потреби друзів у війську. Бетон ніде офіційно вже ні як. Летусрок 5грн не перерахував, і теж навряд чи податки більше і себе забезпечити окрім їжі може...
А лучікідобра вас навіть бдсм називає за грубість 😂
Додано: Сер 11 лют, 2026 11:28
Зеленский намерен объявить план выборов 24 февраля – СМИ
Додано: Сер 11 лют, 2026 11:30
Додано: Сер 11 лют, 2026 11:45
Напад росії і білорусі на Україну
Проблема в тому, що ніхто з цих незламників підтвердити свої донати хоча б скріншотом з банківського додатку не захотіли.
З чого можна зробити висновок, що донатів вони уникають так само як і служби.
Додано: Сер 11 лют, 2026 11:58
Давайте у логіку, Шаман з регіону іноземномовного, перейшов на українську, так можна оперувати що зараз всі фсб агенти вивчають чат джипіті для мови(хоча не факт). Далі, агенту фсб потрібно б було втертися в довіру Олександру командиру. Фотошоп, а наразі більш цікаві технології працюють у 15 хвилин. І він не став. Тому що підтримка далі ніж 1-2 рукостискання, розумна людина не робить. Не проблема у Шамана. Проблема, що Ви хочете залишити цирк шапіто з несмішних кловунів і зробити щоб я сиділа з вами у депресії цирк Шапіто має зрозуміти, що якщо зі слів Бетона його цькували за українську у школі(хаха 3 рази), то коли навіть суржик - то модно, не перейти - то не тільки ментальне здоров'я "нє альо", а і МРТ головного мозку пора б зробити
Додано: Сер 11 лют, 2026 12:26
Так, людей які хом'яка вперед себе відправлять я відчуваю. Вони потім теж якось дивно "а меня то за что?" "почему Белгород бомбят?" "Почему огурцьі дороже ананаса?!!!"
Ви ж політикою не цікавитесь? )))
Був від вас крик душі про вбитого підлітка. УДОшника посадили довічно, це був перший суд. Ви вже після свого посту забули про дитину. А я слідкувала. Родина після першого суду сприйняла довічне як має бути. Але наразі буде апеляція. І я слідкувати. І навіть вона не гарантія. А повна справа може бути закрита за років 5+. Там вже верховний/вищій суд, і, родичам, і, тим хто дійсно за те щоб у нас все почало працювати має бути без рослабонів. Ви окрім першого посту втрачаєте інтерес одразу і переходите до іншого посту. Такий собі поспостріл, вибачайте )))
Додано: Сер 11 лют, 2026 12:34
Напад росії і білорусі на Україну
Ніяких виборів чи референдуму в травні не буде, підготовки немає, - Гончаренко
"Щоб це було, потрібно вже напрацьований проєкт закону. Його немає і близько. Спочатку потрібно домовитись про мир, а потім про вибори. Ідея, ЧОМУ б цих виборів дуже хотів Зеленський, зрозуміла. Під час війни можна і ще на 5 років переобратись", - пише нардеп.
Додано: Сер 11 лют, 2026 12:36
Вибори і референдум готуються. Виплати педагогам, підвищення пенсій, виплати постраждалим домівкам у Києві. Це не тому що турбота.
Додано: Сер 11 лют, 2026 12:56
Що будемо робити з незаконним перетином державного кордону? Панять і прастіть?
