Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 11:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а 40% тоді складають з податків, чи не так? бачиш, тебе мобілізували - це тому така щира ненависть до тих, хто має бронь, чи відстрочку?

Я прийняв свідоме рішення не уникати мобілізації. Дехто прийняв свідоме рішення уникати її, хтось легальними методами, хтось не легальними.
Чим ти краще летусрока чи бетона? Тим що виписуєш більш патріотичні гасла?
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 11:27

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:а 40% тоді складають з податків, чи не так? бачиш, тебе мобілізували - це тому така щира ненависть до тих, хто має бронь, чи відстрочку?

Я прийняв свідоме рішення не уникати мобілізації. Дехто прийняв свідоме рішення уникати її, хтось легальними методами, хтось не легальними.
Чим ти краще летусрока чи бетона? Тим що виписуєш більш патріотичні гасла?

Підкріплені донатами і швидкою реакцією на потреби друзів у війську. Бетон ніде офіційно вже ні як. Летусрок 5грн не перерахував, і теж навряд чи податки більше і себе забезпечити окрім їжі може...
А лучікідобра вас навіть бдсм називає за грубість 😂
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 11:28

Зеленский намерен объявить план выборов 24 февраля – СМИ
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2026/02/11/8020432/
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 11:30

Украина создала дешевую лазерную систему ПВО "Sunray" – The Atlantic
Оружие работает бесшумно и не излучает видимого света. Во время демонстрации лазер за считанные секунды поджег дрон, после чего тот упал на землю.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2026/02/11/8020416/

Зображення
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 11:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Підкріплені донатами і швидкою реакцією на потреби друзів у війську. Бетон ніде офіційно вже ні як. Летусрок 5грн не перерахував, і теж навряд чи податки більше і себе забезпечити окрім їжі може...
А лучікідобра вас навіть бдсм називає за грубість

Проблема в тому, що ніхто з цих незламників підтвердити свої донати хоча б скріншотом з банківського додатку не захотіли.
З чого можна зробити висновок, що донатів вони уникають так само як і служби.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 11:58

  sashaqbl написав:
  stm написав:Підкріплені донатами і швидкою реакцією на потреби друзів у війську. Бетон ніде офіційно вже ні як. Летусрок 5грн не перерахував, і теж навряд чи податки більше і себе забезпечити окрім їжі може...
А лучікідобра вас навіть бдсм називає за грубість

Проблема в тому, що ніхто з цих незламників підтвердити свої донати хоча б скріншотом з банківського додатку не захотіли.
З чого можна зробити висновок, що донатів вони уникають так само як і служби.

Давайте у логіку, Шаман з регіону іноземномовного, перейшов на українську, так можна оперувати що зараз всі фсб агенти вивчають чат джипіті для мови(хоча не факт). Далі, агенту фсб потрібно б було втертися в довіру Олександру командиру. Фотошоп, а наразі більш цікаві технології працюють у 15 хвилин. І він не став. Тому що підтримка далі ніж 1-2 рукостискання, розумна людина не робить. Не проблема у Шамана. Проблема, що Ви хочете залишити цирк шапіто з несмішних кловунів і зробити щоб я сиділа з вами у депресії ;) цирк Шапіто має зрозуміти, що якщо зі слів Бетона його цькували за українську у школі(хаха 3 рази), то коли навіть суржик - то модно, не перейти - то не тільки ментальне здоров'я "нє альо", а і МРТ головного мозку пора б зробити ;)
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 12:26

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Чем я хуже вас?

Ментальним здоров'ям )

Тем более. Shaman - идеальный же штурмовик. А кликуха какая, мммм. Боец Шаман к выполнению задания готов.
А мне по здоровью не положено. Вы сами написали

Так, людей які хом'яка вперед себе відправлять я відчуваю. Вони потім теж якось дивно "а меня то за что?" "почему Белгород бомбят?" "Почему огурцьі дороже ананаса?!!!"
Ви ж політикою не цікавитесь? )))
Був від вас крик душі про вбитого підлітка. УДОшника посадили довічно, це був перший суд. Ви вже після свого посту забули про дитину. А я слідкувала. Родина після першого суду сприйняла довічне як має бути. Але наразі буде апеляція. І я слідкувати. І навіть вона не гарантія. А повна справа може бути закрита за років 5+. Там вже верховний/вищій суд, і, родичам, і, тим хто дійсно за те щоб у нас все почало працювати має бути без рослабонів. Ви окрім першого посту втрачаєте інтерес одразу і переходите до іншого посту. Такий собі поспостріл, вибачайте )))
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:
Україна почала планувати проведення виборів президента та референдуму, – FT.

Адміністрація Трампа вимагає провести обидва голосування до 15 травня, інакше Україна може втратити гарантії безпеки від США. За словами джерел, Зеленський може оголосити про проведення виборів 24 лютого.

https://www.ft.com/content/50d3d86b-2d2 ... e089382cad

.
.
️Поки немає безпеки, не буде і оголошень про вибори, – джерело РБК-Україна в президентському оточенні про новину від Financial Times.

Wirująświatła написав:Зеленский намерен объявить план выборов 24 февраля – СМИ
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2026/02/11/8020432/

Ніяких виборів чи референдуму в травні не буде, підготовки немає, - Гончаренко

"Щоб це було, потрібно вже напрацьований проєкт закону. Його немає і близько. Спочатку потрібно домовитись про мир, а потім про вибори. Ідея, ЧОМУ б цих виборів дуже хотів Зеленський, зрозуміла. Під час війни можна і ще на 5 років переобратись", - пише нардеп.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 12:36

  GALeon написав:
Xenon написав:
Україна почала планувати проведення виборів президента та референдуму, – FT.

Адміністрація Трампа вимагає провести обидва голосування до 15 травня, інакше Україна може втратити гарантії безпеки від США. За словами джерел, Зеленський може оголосити про проведення виборів 24 лютого.

https://www.ft.com/content/50d3d86b-2d2 ... e089382cad

.
.
️Поки немає безпеки, не буде і оголошень про вибори, – джерело РБК-Україна в президентському оточенні про новину від Financial Times.
Ніяких виборів чи референдуму в травні не буде, підготовки немає, - Гончаренко

"Щоб це було, потрібно вже напрацьований проєкт закону. Його немає і близько. Спочатку потрібно домовитись про мир, а потім про вибори. Ідея, ЧОМУ б цих виборів дуже хотів Зеленський, зрозуміла. Під час війни можна і ще на 5 років переобратись", - пише нардеп.

Вибори і референдум готуються. Виплати педагогам, підвищення пенсій, виплати постраждалим домівкам у Києві. Це не тому що турбота.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 12:56

  BIGor написав:
  fler написав:hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам? :D

Вибачаюсь що влажу, але хіба "доктор наук" не знає, що кріпацтво (форма рабства) у Російській імперії було скасовано в 1861 році?

Що будемо робити з незаконним перетином державного кордону? Панять і прастіть?
