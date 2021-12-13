RSS
FinYear 2026

FinYear 2026
Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:03

FinYear 2026

Форумчани!

Анонсуємо FinYear 2026 — щорічну конференцію про зміни та інновації фінансового сектору. Провідні експерти, представники НБУ та власники бізнесів зберуться, щоб обговорити тенденції роботи ринку в новому році.

Зображення

Серед тем:
✅як зміни НБУ вплинуть на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні?
✅як банки та небанки можуть масштабувати фінансування МСБ?
✅open banking і платіжні інновації: що потрібно змінити, щоб запрацювали нові бізнес-моделі?
✅вбудовані фінанси: як фінсектор масштабує кредити та платежі для МСБ через екосистеми?

📅 Коли: 20 лютого
🐥 Early Birds ціна: встигніть придбати квитки до підвищення ціни.

🎫Купити квиток
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 11:15

Форумчани!

Запрошуємо на FinYear 2026 — 20 лютого в Києві.
Зображення

Представники фінсектору та експерти обговорять ключові виклики й можливості у 2026 році, зокрема:

🔹 як фінкомпаніям зростати в умовах нових регуляторних правил;
🔹 роль банків і небанків у фінансуванні МСБ та відновленні економіки;
🔹 open banking і платіжні інновації: що стримує ринок;
🔹 де ШІ реально створює цінність у фінпослугах;
🔹 як вбудовані фінанси допомагають масштабувати кредитування та платежі для МСБ.

🎫 Придбати квитки можна
посилання на сайті заходу
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 10:51

Форумчани!

Запрошуємо на FinYear 2026 — 20 лютого в Києві.

Це можливість поспілкуватися наживо з представниками НБУ, банків, обмінятися ідеями з колегами по ринку. Саме заради нетворкінгу та інсайтів багато хто щороку повертається на FinYear.
Зображення

Про що поговоримо:
✔️ Як фінкомпаніям зростати в умовах нових регуляторних правил
✔️ Роль банків і небанків у фінансуванні МСБ та відновленні економіки
✔️ Open banking і платіжні інновації: що стримує ринок
✔️ Де ШІ реально створює цінність у фінпослугах

🎫 КВИТКИ ТУТ
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 11:34

Шановні форумчани!

Хочете першими почути про масштабні новини від НБУ, які безпосередньо вплинуть на ритейл, e-commerce та ваші фінансові стратегії? Чекаємо на вас на конференції FinYear! Це унікальний шанс опинитися в епіцентрі подій, де топ менеджери, банкіри та представники регулятора формують правила гри на 2026 рік.
Зображення
Щоб ваше серце билося частіше від крутого нетворкінгу та нових можливостей, ми розігруємо 6 квитків на захід:

🎫 3 безкоштовні квитки на офлайн-участь;
🎫 3 квитки зі знижкою -10%.

Як взяти участь у розіграші?

Умови прості участі:

бути підписником телеграм-каналу finance.ua;
поставити вподобайку цьому допису;
у коментарях написати “Хочу на FinYear 2026!”
От і все — ви учасник/ця розіграшу😉

Результати визначимо через рандомайзер уже 13 лютого.

Детальніше за посиланням
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 13:33

Шановні форумчани!

Розіграш квитків на конференцію FinYear вже цієї пʼятниці!
Дізнавайтесь про масштабні новини від НБУ, які безпосередньо вплинуть на ваш бізнес.
Зображення

Приходьте на конференцію FinYear!

Це ваш шанс опинитися в епіцентрі подій, де топ менеджери, банкіри та представники регулятора формують правила гри на 2026 рік.

Можна отримати:
🎫 3 безкоштовні квитки;
🎫 3 квитки зі знижкою -10%.

Що треба зробити:
підписатись на телеграм-канал finance.ua;
поставити вподобайку цьому допису;
у коментарях написати “Хочу на FinYear 2026!”
Виконайте ці умови і беріть участь у розіграші😉

Результати визначимо через рандомайзер 13 лютого.
Ірина_
