RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16742167431674416745>
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 19:43

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Дивись би забавно не стало коли тобі розкажуть :lol: а оперативний дежурний поки в кращій формі за 2/3 штурмовиків. :lol:

У тебе є один мінус ... чим більше шкаф, тим гучніше падає )

Ти ж віруючий, про Давіда і Голіафа читав ? Схоже, що ні )
ти нічого в написанім не зрозумів. Там не про падаючі шкафи а про те що від рук праведника падають безбожники, без різниці від розмірів.
Но ти думаєш шо в боксі вагові категорії і сиатеву сегрегацію придумали щоб дрищі і принцеси не роняли шкафів :lol:

але ти ж в єретичну секту віриш, який праведник? :lol:

я розумію, що ти готовий дискутувати лише з тими, хто на 30 кг легший. але окрім боксу, ще дещо придумав й містер Кольт 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11640
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 19:48

Наша постійна рубрика «для абичнага чєлавєка что расія, чт у

https://www.facebook.com/share/r/1ARyx5 ... tid=wwXIfr
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17806
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 19:55

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:---=== Banderlog ===---
Дивись би забавно не стало коли тобі розкажуть :lol: а оперативний дежурний поки в кращій формі за 2/3 штурмовиків. :lol:
---=== ===---
У тебе є один мінус ... чим більше шкаф, тим гучніше падає )

Ти ж віруючий, про Давіда і Голіафа читав ? Схоже, що ні )
ти нічого в написанім не зрозумів. Там не про падаючі шкафи а про те що від рук праведника падають безбожники, без різниці від розмірів.
Но ти думаєш шо в боксі вагові категорії і сиатеву сегрегацію придумали щоб дрищі і принцеси не роняли шкафів :lol:

але ти ж в єретичну секту віриш, який праведник? :lol:

я розумію, що ти готовий дискутувати лише з тими, хто на 30 кг легший. але окрім боксу, ще дещо придумав й містер Кольт 8)

Є багато інших засобів )
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 12 лют, 2026 20:05, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13342
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:01

пенсії

  ЛАД написав:
  stm написав:........
Вибори і референдум готуються. Виплати педагогам, підвищення пенсій, виплати постраждалим домівкам у Києві. Це не тому що турбота.

За годы войны средние зарплаты сильно выросли.
В январе 2021 было 12337 грн., в январе 2025 - 22992 грн. (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2021-11/).
В январе 2026 будет ещё выше. У педагогов она не росла. Им поднимать не надо?
Где вы увидели "підвищення пенсій"? Или вы так называете индексацию?
"виплати постраждалим домівкам" в Харькове идут уже очень давно. Сейчас стало много в Киеве и вы узнали, наконец, о таких выплатах.

з ФБ

Перелік документів для оформлення пенсії за віком:

1️⃣ Паспорт громадянина України
(або ID-картка + витяг з Реєстру про місце проживання);
2️⃣ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
3️⃣ Трудова книжка
(оригінал; за наявності — всі книжки, якщо їх декілька);
4️⃣ Документи про страховий стаж
(якщо стаж не повністю відображений у трудовій книжці, або записи оформлені з порушеннями) наприклад:
• довідки з архівів
• довідки з підприємств
• накази, договори, особові рахунки.
5️⃣ Диплом (свідоцтво, атестат) про навчання за денною формою у вищих, середніх навчальних закладах;
6️⃣ Військовий квиток, для підтвердження періоду служби в армії;
7️⃣ Довідка про заробітну плату
– за будь-які 60 календарних місяців підряд до 01.07.2000 року (після цієї дати дані зазвичай вже є в електронному реєстрі);

Додатково (за наявності обставин):
8️⃣ Свідоцтво про шлюб / розірвання шлюбу / зміну прізвища (якщо змінювалось прізвище, а якийсь із стажових документів виданий на попереднє прізвище);
9️⃣ Свідоцтва про народження дітей (жінкам, для підтвердження періодів догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
1️⃣0️⃣ Документи про пільговий стаж роботи (шкідливі умови, особливий характер роботи тощо);
1️⃣1️⃣ Довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);
1️⃣2️⃣ Реквізити банківського рахунку (IBAN) або заява на отримання пенсії.

❗️Важливо знати:
• Подати документи можна за 1 місяць до досягнення пенсійного віку;
• Подання можливе особисто або онлайн (через портал ПФУ);
• Документи мають бути подані в оригіналах (при оформленні через сервісний центр) або кольорові скан-копії чи фото (при зверненні через Вебпортал з накладенням КЕП).

Тетяна Ходіневич – ваш
пенсійний юрист
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42308
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:ти нічого в написанім не зрозумів. Там не про падаючі шкафи а про те що від рук праведника падають безбожники, без різниці від розмірів.
Но ти думаєш шо в боксі вагові категорії і сиатеву сегрегацію придумали щоб дрищі і принцеси не роняли шкафів

бугага
ты прав)))
какой коля валуев был ШКАФИЩЩЕ 150кг, при этом поклонник рпц и гундяева лично, т.е. по твоему "праведник"
...но..."безбожник" Рой Джонс с весом /2,5 гонял этот "православный шкаф" по рингу и глумился мама не горюй

можем вспомнить как "безбожник" Кличко поработал над лицом "русскага витязя" паветкина прямо в мацкве прикинь, хотя православнее его мало кто есть)))

так что бокс это не твое, могу насыпать ещё)))

а 2/3 штурмовика точно уделают борова-"оперативного дежурного из бункера" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 14294
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1465 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:06

  Прохожий написав:
  Banderlog написав:ти нічого в написанім не зрозумів. Там не про падаючі шкафи а про те що від рук праведника падають безбожники, без різниці від розмірів.
Но ти думаєш шо в боксі вагові категорії і сиатеву сегрегацію придумали щоб дрищі і принцеси не роняли шкафів

бугага
ты прав)))
какой коля валуев был ШКАФИЩЩЕ 150кг, при этом поклонник рпц и гундяева лично, т.е. по твоему "праведник"
...но..."безбожник" Рой Джонс с весом /2,5 гонял этот "православный шкаф" по рингу и глумился мама не горюй

можем вспомнить как "безбожник" Кличко поработал над лицом "русскага витязя" паветкина прямо в мацкве прикинь, хотя православнее его мало кто есть)))

так что бокс это не твое, могу насыпать ещё)))

а 2/3 штурмовика точно уделают борова-"оперативного дежурного из бункера" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Власне тому, він в генделях і сидів тихо, як миша )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13342
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:я розумію, що ти готовий дискутувати лише з тими, хто на 30 кг легший. але окрім боксу, ще дещо придумав й містер Кольт

Вся проблема в тому, що він стріляє трошки частіше ніж ти...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:16

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:я розумію, що ти готовий дискутувати лише з тими, хто на 30 кг легший. але окрім боксу, ще дещо придумав й містер Кольт

Вся проблема в тому, що він стріляє трошки частіше ніж ти...

Частіше ? Точно ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13342
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:19

  pesikot написав:
  Прохожий написав:
  Banderlog написав:ти нічого в написанім не зрозумів. Там не про падаючі шкафи а про те що від рук праведника падають безбожники, без різниці від розмірів.
Но ти думаєш шо в боксі вагові категорії і сиатеву сегрегацію придумали щоб дрищі і принцеси не роняли шкафів

бугага
ты прав)))
какой коля валуев был ШКАФИЩЩЕ 150кг, при этом поклонник рпц и гундяева лично, т.е. по твоему "праведник"
...но..."безбожник" Рой Джонс с весом /2,5 гонял этот "православный шкаф" по рингу и глумился мама не горюй

можем вспомнить как "безбожник" Кличко поработал над лицом "русскага витязя" паветкина прямо в мацкве прикинь, хотя православнее его мало кто есть)))

так что бокс это не твое, могу насыпать ещё)))

а 2/3 штурмовика точно уделают борова-"оперативного дежурного из бункера" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Власне тому, він в генделях і сидів тихо, як миша )

А ти де сидишь як прооперований Шарік Поліграфович???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5664
З нами з: 16.06.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:22

  барабашов написав:А ти де сидишь як прооперований Шарік Поліграфович???

А ти, боров, де сидиш ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13342
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 16742167431674416745>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 210749
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 413821
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1129386
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.