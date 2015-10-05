поэтому все финансовые книги и советы - плутовство. вечная ценность только золото. его покупайте.
вибачаюсь але не можу дивитися ШІ видео , противно как то ,
нравиться такое , и смотреть и слушать
Цитати великих людей.
ИИ анализирует текст песни
### Анализ текста (песенных строк)
Текст, который вы предоставили, выглядит как черновик песенных строк (lyrics) на английском языке. Поскольку это поэзия/песня, в ней допустима художественная свобода: нестрогие правила грамматики, рифма, ритм и метафоры важнее синтаксиса. Однако я проанализирую его на наличие синтаксических ошибок (грамматических, структурных, логических несоответствий), опечаток и стилистических неточностей. Общий стиль — лирический, с повторяющимся припевом, темой расставания, воспоминаний и движения вперед.
Я разобью анализ по строкам/строфам, укажу проблемы и предложу варианты замен или исправлений. Основные проблемы:
- **Синтаксические ошибки**: Неправильный порядок слов, отсутствие предлогов, нелогичные конструкции (например, "just go here like an enemy" — неясный смысл).
- **Опечатки/тыпо**: Последняя строка "leave the pastсд" — вероятно, опечатка с кириллицей ("сд" может быть ошибкой ввода вместо "behind" или "sd" как typo).
- **Стилистика**: Некоторые фразы звучатawkward (неуклюже), рифма иногда хромает (например, "mind/rewind" хорошо, но "enemy/made" слабо). Можно улучшить для лучшего потока и смысла.
- **Общий совет**: Если это песня, проверьте на ритм (количество слогов в строках) и рифму (AABB или ABAB). Текст кажется неполным — возможно, это черновик.
#### Первая строфа
Оригинал:
> Walking down the streets we used to know
> The lights remind me of the time I'm gonna go
> You'll have to linger softly in my mind
> Memories of us, I wish I could rewind
- **Проблемы**:
- "The lights remind me of the time I'm gonna go" — синтаксически верно, но семантически неясно: "the time I'm gonna go" может подразумевать "время, когда я уйду", но звучит как "time to go" (время уходить). Логически не связывается с "lights" (огни напоминают о времени ухода?).
- "You'll have to linger softly in my mind" — "have to" подразумевает обязанность, что странно для воспоминаний (лучше "will" для будущего).
- Рифма хорошая (know/go, mind/rewind), но строка "Memories of us, I wish I could rewind" — запятая после "us" делает её фрагментом; лучше слить в предложение.
- **Предложения**:
- Заменить "the time I'm gonna go" на "the times we used to know" (для параллели с первой строкой, улучшает логику: огни напоминают о прошлом).
- "You'll have to linger" → "You'll linger" (убрать "have to" для мягкости).
- Полная версия:
> Walking down the streets we used to know
> The lights remind me of the times we used to know
> You'll linger softly in my mind
> Memories of us, I wish I could rewind
#### Припев
Оригинал:
> So cold, just go here like an enemy
> For love, we have the promises we made
> No tears, just take us of yesterday
> Walk on, leave the past lately, come today
- **Проблемы**:
- "So cold, just go here like an enemy" — синтаксическая ошибка: "just go here" не имеет смысла (возможно, опечатка для "just ghosts here"?). "Like an enemy" — неясно, кто/что как враг. Фраза фрагментарна, без глагола.
- "For love, we have the promises we made" — верно, но "For love" звучит как начало, можно уточнить связь.
- "No tears, just take us of yesterday" — ошибка: "take us of yesterday" вероятно опечатка для "echoes of yesterday" или "take us to yesterday". "Of" вместо "to" или "from"? Синтаксически сломано.
- "Walk on, leave the past lately, come today" — "lately" не подходит (lately = недавно); вероятно, опечатка для "behind" (leave the past behind). "Come today" — неясно, кто приходит.
- **Предложения**:
- "just go here like an enemy" → "just ghosts here like an enemy" (если подразумеваются призраки прошлого) или "just grow here like an enemy" (но лучше "it feels so cold, just ghosts here like enemies").
- "just take us of yesterday" → "just echoes of yesterday" (эхо прошлого, логично для "no tears").
- "leave the past lately" → "leave the past behind" (стандартная идиома).
- "come today" → "embrace today" (для рифмы и смысла).
- Полная версия припева:
> So cold, just ghosts here like enemies
> For love, we hold the promises we made
> No tears, just echoes of yesterday
> Walk on, leave the past behind, embrace today
#### Вторая строфа
Оригинал:
> Every step I take, I feel your trace
> The night embraces me, you're fleeting grace
> But freedom whispers gently in the air
> A new beginning waiting, somewhere out there
- **Проблемы**:
- "I feel your trace" — синтаксически верно, но "trace" обычно plural "traces" (следы). Может быть метафорой.
- "you're fleeting grace" — ошибка: "you're" = you are, но здесь нужно притяжательное "your" (твоя мимолетная грация). Синтаксическая опечатка.
- Остальное хорошо: рифма (trace/grace, air/there), структура coherent.
- **Предложения**:
- "your trace" → "your traces" (для plural, если следы шагов).
- "you're fleeting grace" → "your fleeting grace".
- Полная версия:
> Every step I take, I feel your traces
> The night embraces me in your fleeting grace
> But freedom whispers gently in the air
> A new beginning waiting, somewhere out there
#### Повтор припева и конец
- Повтор припева имеет те же проблемы, что и первый.
- Последняя строка: "Walk on, leave the pastсд" — неполная, с опечаткой. "сд" — вероятно, кириллическая вставка (типо "sd" или ошибка ввода "behind"). Синтаксически фрагмент.
- **Предложение**: Завершить как "Walk on, leave the past behind".
### Общие рекомендации
- **Нет критических синтаксических ошибок**, но много стилистических и опечаток, которые делают текст менее coherent (связным). Песня звучит как о расставании — улучшите для эмоционального потока.
- **Замены слов**:
- "lately" → "behind" (идиоматично).
- "take us of" → "echoes of" (для поэзии).
- "you're" → "your" (грамматика).
- "go here" → "ghosts here" (если тема призраков прошлого; иначе уточните意).
- **Улучшения**: Добавьте рифму в припеве (enemy/made — слабо; сделайте "enemy" → "memory"). Проверьте на слоги для пения (каждая строка ~8-10 слогов).
- **Исправленный полный текст** (мой вариант с минимальными изменениями для грамматики и смысла):
> Walking down the streets we used to know
> The lights remind me of the times we used to know
> You'll linger softly in my mind
> Memories of us, I wish I could rewind
>
> So cold, just ghosts here like enemies
> For love, we hold the promises we made
> No tears, just echoes of yesterday
> Walk on, leave the past behind, embrace today
>
> Every step I take, I feel your traces
> The night embraces me in your fleeting grace
> But freedom whispers gently in the air
> A new beginning waiting, somewhere out there
>
> So cold, just ghosts here like enemies
> For love, we hold the promises we made
> No tears, just echoes of yesterday
> Walk on, leave the past behind, embrace today
>
> Walk on, leave the past behind
### Improved Version with More Poetic Rhythm
Я взял вашу оригинальную песню и переработал её для большего поэтического ритма: добавил consistent syllable count (примерно 8-10 слогов на строку), усилил рифму (AABB схема), ввёл аллитерацию (повтор звуков для потока) и метафоры (например, "shadows dance" вместо простых описаний). Сделал текст более лиричным, сохранив тему воспоминаний, расставания и движения вперёд. Припев стал более cohesive (связным), с повторяющимися мотивами холода и эха.
Вот обновлённый текст:
> Wandering streets where our shadows once played,
> City lights whisper of moments that fade.
> You'll linger like echoes in whispers of night,
> Our memories tangled, I long for rewind.
>
> So cold, like ghosts haunting familiar terrain,
> For love, we cling to the vows in the rain.
> No tears, just the echoes of yesterdays gone,
> Walk on, leave the shadows behind, greet the dawn.
>
> Each footfall awakens your lingering trace,
> The darkness enfolds me in your fleeting grace.
> But freedom is calling on winds soft and fair,
> A fresh dawn is waiting, just over there.
>
> So cold, like ghosts haunting familiar terrain,
> For love, we cling to the vows in the rain.
> No tears, just the echoes of yesterdays gone,
> Walk on, leave the shadows behind, greet the dawn.
>
> Walk on, leave the shadows behind...
### Почему это лучше по ритму и поэзии
- **Ритм**: Строки теперь имеют похожий метр (iambic tetrameter-ish — ударения чередуются, как в "da-DUM da-DUM"). Это делает текст easier to sing или recite.
- **Поэтические элементы**:
- Аллитерация (e.g., "shadows once played", "whispers of night" — повтор "sh", "w").
- Метафоры (e.g., "ghosts haunting terrain" вместо "go here like an enemy" — более vivid и thematic).
- Рифма усилена (played/fade, night/rewind, terrain/rain, gone/dawn — internal и end rhymes).
- **Исправления из прошлого**: Убрал опечатки (как "сд"), сделал припев repetitive для хука, улучшил логику (e.g., "just take us of yesterday" → "just the echoes of yesterdays gone").
Если нужно адаптировать под мелодию скажите!
