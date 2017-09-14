RSS
  #<1 ... 16745167461674716748
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 08:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Аналогично растут прибыли предпринимателей.


не зовсім так, часто навпаки, бо населення (взагалі біднішає, попри "ріст" зарплат),

мене бентежить інше: чому судді/прокурори отримають інвалідність у 29 років, а солдат навіть знаходячись у шпиталі не має виплат за поранення бо він(або рідня) не здатні назбирати повний комплект довідок
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 10:13

  Schmit написав:
  Xenon написав:
❗️Я краще не укладу жодної угоди, ніж змушу свій народ прийняти погану, – Зеленський.

Враховуючи, як Зе виконав майже всі свої попередні обіцянки - угоді бути. Але шанси на хорошу угоду давно полетіли у вирій разом з фламінгами та численними друзями преЗедента.

А "что такое хорошо/плохо" решать будет - конечно же этот? :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:бусики не всегда разбираются есть/нет бронь/отсрочка

це де такі бусики? В Ужгороді на тих, в кого все гаразд з документами, не витрачають свій дорогоцінний час на те, щоб катати, а потім відпускати тих, в кого все гаразд з документами і хто може адекватно це пояснити.
А от одного нашого аспіранта, який написав заяву і втратив відстрочку зловили за ті 3 дні, які розглядалась заява на відстрочку. Першою помилкою було те, що він зробив це після 1 лютого, другою - що він вийшов з дому за ці 3 дні, а найголовнішою - що він на якогось біса підписався під документами, які дали в ТЦК, а не посидів в підвалі кілька днів, то його мобілізували.
