Додано: П'ят 13 лют, 2026 12:14



У січні НБУ провів валютних інтервенцій на $3,7 млрд, зокрема для підтримки курсу.



Загалом протягом 2025 міжнародні резерви НБУ зросли на 30,8%. Скільки отримали:



• Головним фінансовим донором у 2025-му був ЄС, який надав $32,7 млрд.



Скільки витратили:



▪️ $10 млрд витратили на виплати за зовнішнім боргом, з яких $3,2 млрд — МВФ.



▪️ $36 млрд НБУ витратив на валютні інтервенції.



Про те, що таке валютні інтервенції, і яким би насправді був курс долара в Україні без них 一 ми говорили у нашому подкасті «Що з економікою?» з першим заступником голови НБУ Сергієм Ніколайчуком.





Наша удавка не ТЦК а экономика, мы полностью зависимы от внешних вливаний. Если нас ливнут мы превратится в Сомали за год. Причем сокращение западной помощи неминуемо что в случае прекращения войны, что в случае ее затягивания на неопределенный срок. На войну ещё денег дадут, а на поддержку курса покажут полруки. Курс должен быть рыночным - позиция МВФ и Центробанков. Кредитовать чьи то дотации - оверпрайс. Впереди кратные обвалы