Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 13 лют, 2026 05:53
З учорашнього обіду не вимикали . Дивина.
Додано: П'ят 13 лют, 2026 10:31
Hotab написав:
З учорашнього обіду не вимикали . Дивина.
Так со вчерашнего вечера очередь Одессы:
За вашою адресою в даний момент відсутня електроенергія
Причина: Аварійні ремонтні роботи
Час початку – 22:30 12.02.2026
Орієнтовний час відновлення електроенергії – до 08:00 16.02.2026
Дата оновлення інформації – 10:18 13.02.2026
Это в районе, где выключают только, когда совсем уж ж***. Менее козырные районы без электричества и воды уже пару суток сидят. Нужно прикупать ящик аккумов из Розетки из предыдущего поста, если они заряжеными продаются.
Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:35
Wirująświatła написав: Vadim_ написав: moveton написав:
Не читал простыню от робота, но отмечу, что сам в Одессе живу в хрущёвке с такой несуществующей котельной. Ладно, формально она на два адреса (что нам обеспечило интересную историю со счётчиками тепла), но по сути это один дом на 6 подъездов. Не бог весть какой большой.
я жил в детстве в общаге(пятиэтажка хрущовка) которую и ещё две + четырёхэтажная школа отапливала и гвс одна котельная на газу , размером с пол общаги
и поэтому отопление котельными в текущих условиях невозможно? про пол общаги расскажите своей жене. Котельная в хруще моих родителей занимала цокольный этаж под 2мя парадными. из-за чего у жителей этих парадных не было кладовок, у остальных кладовки были. можно даже прикинуть её площадь +/- 300м2 по площади квартир над ней.
якийсь рік тому назад алгоритм ютуба підкинув відео з хлопом з інвалідністю після аварії, який "старший по бараку" (за символічну плату, яку ледве вистачає на життя) в одній з держав Трибалтики,
так от там котельня на пелетах/брикетах і нічо, якось справляється
flyman что ты цитируешь я ни дня не жил в общаге
