$38 млрд на підтримку України для дронів, ППО та ракет до Patriot — результати одного з найуспішніших «Рамштайнів»



За результатами «Рамштайну» партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України — $38 млрд на 2026 рік. Понад $6 млрд у конкретних пакетах допомоги, включно з більш як $2,5 млрд на українські дрони, понад $500 млн на PURL, $2 млрд на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.



За завданням Президента домовилися з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів. Дякую партнерам за цю ініціативу.

Кількість фіналізуємо після остаточного погодження керівництвами відповідних країн-партнерів. Сподіваємося на максимально швидкі терміни постачання.



Домовленості з партнерами за підсумками «Рамштайну»:



Велика Британія виділяє £500 млн на ППО та робить внесок у £150 млн на ініціативу PURL. Загалом надає £3 млрд на військову допомогу Україні у 2026 році.



Німеччина виділяє щонайменше €1 млрд на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт «купола» ППО над нашими містами та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в €11,5 млрд.



Норвегія виділила $7 млрд у 2026 році, з яких $1,4 млрд на дрони, $700 млн на ППО, $200 млн на артилерію, $125 млн на PURL.



Нідерланди зобов’язалися виділяти, як мінімум, 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році та анонсували внесок у €90 млн на PURL.



Бельгія виділить цьогоріч €1 млрд на військову допомогу.



Швеція анонсувала 24-й пакет допомоги на €1,2 млрд та внесок у €100 млн на PURL. Загалом виділяє €3,7 млрд на цей рік.



Данія оголосила про збільшення бюджету на військову допомогу Україні на $425 млн до $2 млрд загалом у 2026 році.



Іспанія надає $1,2 млрд у 2026 році.



Канада виділяє $50 млн на «данську модель» та $45 млн на медичну підтримку.



Ісландія робить внесок у $8 млн в ініціативу PURL та виділяє $2,4 млн на закупівлю озброєння через NSATU trust fund.



Литва виділяє $265 млн у цьому році.



Латвія надасть щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України.



Естонія також спрямує щонайменше 0,25% власного ВВП на посилення оборони України.



Австралія анонсувала новий внесок в ініціативу PURL.



Португалія анонсувала внески у PURL та «чеську ініціативу», передання бронетехніки та дронів у межах програми SAFE.



Туреччина підсилить нашу ППО своїм внеском.



Словенія анонсувала пакет допомоги в $5 млн.