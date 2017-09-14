RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:32

холява
Ти можеш любити Зе - це твоє право, але не заперечуй очевидні факти.

*Я пишу не з-за кордону а з України, ти як завжди видаєш бажане за дійсне.
andrijk777
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:40

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:1 Що таке
НЕМА ІНФОРМАЦІЇ ?
Точної -нема і не може бути , в противному разі мною б вже зайнялась контрозвідка і шукала витоки інформації.
Але тієї що є - мені достатньо для того щоб побачити
Перевага в 5-10 разів по артвогню зменшилась до переваги в 1,5-2 рази по кількості... але по якості Західна зброя точніша.
2 Що таке тиснуть ?
В 2022 році тиснули так що МИ ВТРАТИЛИ за 2 місяці 80 000 км2 території...
За 2025 рік втратили 4000км2 територій...

Ви не оцінюєте динаміку. А вона постійно міняється. В лютому 22 була одна динаміка, в березні 22 інша.
Останні 2 роки ситуація зі снарядами для нас НЕ ПОКРАЩУЄТЬСЯ. З дронами - ТЕЖ. Якщо у вас цієї інформації нема - то навіщо ви про це пишете?
Тому ви можете надрочувати на те, що ми не в найгіршій дупі, і в березі 22 були в гіршій, але по факту динаміка не надто для нас позитивна.

Динаміка штука цікава
Тому я нею цікавлюсь
Отже
2022 рік - втратили 80 000 км2
2023 рік - втратили 540 км2
2024 рік - втратили 3600 км2
2025 рік - втратили 4600 км2__________________січень 2025 -втратили 320км2
______________________________________________січень 2026- втратили 245км2
Це по землі
Тепер давай по ударам вглибину...
скільки нафтових терміналів і заводів були атаковані в 2024? - 0, в 2025 - 11 ( приблизно 10% від загального обєму виробництва
Чи був блекаут в Білгородській області в 2024? - не було , а в 2026?
Скільки танкерів педерації було зупинено в 2022-2024 роках? -0
Коли педерація втратила вплив у Сірії ?

Далі тобі продовжувати?

Бо з окопа (навіть з ротного опорника) ти більше ніж 30 км вглибину не бачиш, а тому для тебе все таке саме... а якщо врахувати психологію - то тільки погіршується.
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:2023 рік - втратили 540 км2
2024 рік - втратили 3600 км2
2025 рік - втратили 4600 км2

Поки що я бачу отаку динаміку.
Ти намагаєшся її "виправити", хапаючи менші періоди, але її зміни зможемо побачити аж по факту 26го року.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:47

Ситуація по втраті територій покращилась тому що захват територій не ставиться путіном як першочергова задача. Війна іде на знищення особового складу і економіки. Ти елементарних речей не розумієш.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:49

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:2023 рік - втратили 540 км2
2024 рік - втратили 3600 км2
2025 рік - втратили 4600 км2
Поки що я бачу отаку динаміку.
Ти намагаєшся її "виправити", хапаючи менші періоди,
Я хапаю чи ти звузив викинувши 2022 рік?
  sashaqbl написав: але її зміни зможемо побачити аж по факту 26го року.
Тобто по танкерам, ціні на нафту, вартості захопленого км2 в привязці до втрачені солдати - в тебе претензій немає?
Таким чином ти просто потрапляєш на гачок пуйла, який воює за території...
Це ж його теза
віддайте Донецьку і я зупинюсь ...

ПС
по страшилкам з податками
Єдиний податок який змінив ставку це військовий збір з 1% зарплати до 5% зарплати....
В педерації підняли ПДВ на 2% і різноманітні збори...
В Україні ціна на електрику/газ для населення - стала, в педерації підняли на 30%
Далі продовжувати?
Чи все таки будемо міряти в км?
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:51

  Banderlog написав:Ситуація по втраті територій покращилась тому що захват територій не ставиться путіном як першочергова задача. Війна іде на знищення особового складу і економіки. Ти елементарних речей не розумієш.
+100500%
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 16:00

  Banderlog написав: Ситуація по втраті територій покращилась тому що захват територій не ставиться путіном як першочергова задача. Війна іде на знищення особового складу і економіки. Ти елементарних речей не розумієш.

Не ставится, але чомусь вони хочуть всю Донецьку область ... дивина якась )

І без віддачі всієї Донецької області, навіть не хочуть вести розмови про припинення вогню

Ось такі елементарні речі, які ти вперто не помічаєш )
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Я хапаю чи ти звузив викинувши 2022 рік?

Динаміка в межах років - це нормальна. Так 22 можна викинути. Бо він не відповідає загальній тенденції. Наразі динаміка така, як в моїй цитаті.
Якщо за 26 зміниться - тоді можна буде викинути 23 і 24 і розглядати нову динаміку по підсумках 25 і 26.

  budivelnik написав:Тобто по танкерам, ціні на нафту, вартості захопленого км2 в привязці до втрачені солдати - в тебе претензій немає?

Наразі більшість оглядів економіки РФ, які я бачив, переповнені фразами:
"найнижчий рівень з", "найгірше з", але дати при цьому йдуть: 22 рік, 20 рік.
Тобто оглядачі викидають ковідний 19, кризу 2008, бо тих рівнів падіння РФ ще не досягнула.
Тому так, в РФ все х******, але в нас гірше.
По факту динаміки - в обох сторін вона негативна. В кого негативніша - хз.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 16:14

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Я хапаю чи ти звузив викинувши 2022 рік?

Динаміка в межах років - це нормальна. Так 22 можна викинути. Бо він не відповідає загальній тенденції. Наразі динаміка така, як в моїй цитаті.
Якщо за 26 зміниться - тоді можна буде викинути 23 і 24 і розглядати нову динаміку по підсумках 25 і 26.

Я прямо не знаю, як це коментувати ...

Тобто, що тобі не подобається - ти відкидаєш ?
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я прямо не знаю, як це коментувати ...
Тобто, що тобі не подобається - ти відкидаєш ?


Алгебру в школі вчив? Проміжки зростання і спадання функцій?
sashaqbl
