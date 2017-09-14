Додано: Пон 16 лют, 2026 16:58

pesikot написав: sashaqbl написав: budivelnik написав: Я хапаю чи ти звузив викинувши 2022 рік? Я хапаю чи ти звузив викинувши 2022 рік?

Динаміка в межах років - це нормальна. Так 22 можна викинути. Бо він не відповідає загальній тенденції. Наразі динаміка така, як в моїй цитаті.

Якщо за 26 зміниться - тоді можна буде викинути 23 і 24 і розглядати нову динаміку по підсумках 25 і 26. Динаміка в межах років - це нормальна. Так 22 можна викинути.. Наразі динаміка така, як в моїй цитаті.Якщо за 26 зміниться - тоді можна буде викинути 23 і 24 і розглядати нову динаміку по підсумках 25 і 26.

Я прямо не знаю, як це коментувати ...



Тобто, що тобі не подобається - ти відкидаєш ? Я прямо не знаю, як це коментувати ...Тобто, що тобі не подобається - ти відкидаєш ?

так і коментуй за 4 роки обвалу економіки рф не відбулось. Залежність від торгівлі газом і нафтою з заходом переоцінена. Захід перестав бути пупом землі.Експорт РФ у 2025 році продемонстрував зниження на 3,7–4,3% (приблизно $412 млрд за рік) через падіння цін на енергоносії, при цьому основа — мінеральні продукти — склала 53,9–54,9% загального обсягу. Попри загальне падіння, зріс експорт металів (+17-19%), хімпрому (+21-22%) та машин (+25%), а основними партнерами стали азійські країни.Основні статті експорту РФ (2025 рік):Мінеральні продукти (нафта, газ, вугілля): ~54–55% у структурі ($225 млрд за 11-12 міс.), експорт впав на 14–15%.Метали та вироби з них: $66–74 млрд (зростання на 17–19%).Продовольчі товари та с/г сировина: $35–40 млрд (зниження на 8–10%).Продукція хімічної промисловості: $30–33 млрд (зростання на 21–22%).Машини, обладнання та транспорт: $24–29 млрд (різке зростання на 23–26% на тлі низької бази).Деревина та целюлозно-паперові вироби: ~$10 млрд (зростання на 4–5%).Ключові тенденції 2025:Азійський фокус: Азія забезпечує понад 70% зовнішнього торгового обороту.Зниження нафтогазових доходів: Щомісячні доходи від викопного палива впали, наприклад, у жовтні 2025 року до $524 млн на день.Скорочення торгівлі з ЄС: Імпорт з Росії до ЄС впав у понад 5 разів порівняно з періодом до 2022 року.Ввп на душу населення в Україні 7 т доларів в росії 17. Такшо їм ще до нашого рівня падати і падати. А враховуєчи що населення в них в 5 раз більше...Заки товстий схудне худий здохне.