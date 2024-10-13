RSS
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 12:04

  Navegantes написав:
  la9 написав:А нагадайте, будь ласка, я вигладає процедура дострокового продажу в ICU? Закінчуючи надходженням коштів на рахунок в твоєму банку


Ось відео інструкції до десктопної та мобільної версій ICU Trade
https://online.icu/trade-system-and-apps/

Для продажу - у "Портфелі" вибрали папір - продати - ввели кількість - підтвердили - отримали кошти на брокерський рахунок. Там же є "Вивести кошти" - вибрали рахунок, ввели суму - підтвердили. На банківський рахунок кошти заходять після 17

Техніку я знаю. Цікавить практика - за один день можна продати з додатка та отримати кошти на рахунок у банку?
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 12:05

  la9 написав:
  Navegantes написав:
  la9 написав:А нагадайте, будь ласка, я вигладає процедура дострокового продажу в ICU? Закінчуючи надходженням коштів на рахунок в твоєму банку


Ось відео інструкції до десктопної та мобільної версій ICU Trade
https://online.icu/trade-system-and-apps/

Для продажу - у "Портфелі" вибрали папір - продати - ввели кількість - підтвердили - отримали кошти на брокерський рахунок. Там же є "Вивести кошти" - вибрали рахунок, ввели суму - підтвердили. На банківський рахунок кошти заходять після 17

Техніку я знаю. Цікавить практика - за один день можна продати з додатка та отримати кошти на рахунок у банку?
можна. кошти не гарантовано, але можуть бути на рахунку в діапазоні 17:20-18:00. А можуть бути і завтра, так шо обережно
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 12:40

  la9 написав:
  Navegantes написав:
  la9 написав:А нагадайте, будь ласка, я вигладає процедура дострокового продажу в ICU? Закінчуючи надходженням коштів на рахунок в твоєму банку


Ось відео інструкції до десктопної та мобільної версій ICU Trade
https://online.icu/trade-system-and-apps/

Для продажу - у "Портфелі" вибрали папір - продати - ввели кількість - підтвердили - отримали кошти на брокерський рахунок. Там же є "Вивести кошти" - вибрали рахунок, ввели суму - підтвердили. На банківський рахунок кошти заходять після 17

Техніку я знаю. Цікавить практика - за один день можна продати з додатка та отримати кошти на рахунок у банку?


Я завжди отримував кошти у день продажу. Продаж робив у 95 % до 12.00
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 13:04

  Navegantes написав:Для продажу - у "Портфелі" вибрали папір - продати - ввели кількість - підтвердили - отримали кошти на брокерський рахунок. Там же є "Вивести кошти" - вибрали рахунок, ввели суму - підтвердили. На банківський рахунок кошти заходять після 17

А як туди додати банківські рахунки? Бо в мене світяться тільки ті, на які погашались колись облігації (Дія-картки різних банків).
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 13:37

  Ferlakur написав:
  Navegantes написав:Для продажу - у "Портфелі" вибрали папір - продати - ввели кількість - підтвердили - отримали кошти на брокерський рахунок. Там же є "Вивести кошти" - вибрали рахунок, ввели суму - підтвердили. На банківський рахунок кошти заходять після 17

А як туди додати банківські рахунки? Бо в мене світяться тільки ті, на які погашались колись облігації (Дія-картки різних банків).


onboarding.online.icu
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:39

Navegantes
А при погашенні ОВДП, куплених в ICU Trade, також гроші надходять, як і при виплаті купона, на наступний день?
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:18

  AlexTk написав:Navegantes
А при погашенні ОВДП, куплених в ICU Trade, також гроші надходять, як і при виплаті купона, на наступний день?


Так. Я іноді продаю напереродні погашення, якщо хочу мати кошти у вівторок замість четверга
