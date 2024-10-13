Для продажу - у "Портфелі" вибрали папір - продати - ввели кількість - підтвердили - отримали кошти на брокерський рахунок. Там же є "Вивести кошти" - вибрали рахунок, ввели суму - підтвердили. На банківський рахунок кошти заходять після 17
Техніку я знаю. Цікавить практика - за один день можна продати з додатка та отримати кошти на рахунок у банку?
можна. кошти не гарантовано, але можуть бути на рахунку в діапазоні 17:20-18:00. А можуть бути і завтра, так шо обережно
Я завжди отримував кошти у день продажу. Продаж робив у 95 % до 12.00
А як туди додати банківські рахунки? Бо в мене світяться тільки ті, на які погашались колись облігації (Дія-картки різних банків).
