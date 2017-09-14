RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 16:50

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Я прямо не знаю, як це коментувати ...
Тобто, що тобі не подобається - ти відкидаєш ?


Алгебру в школі вчив? Проміжки зростання і спадання функцій?
Це відмазка....
Або маніпулювання...
Крім функції ще є система рівнянь...
Ти взяв ОДНУ функцію (зміна км2, при чому самостійно обрізав діапазон там де тобі подобається) і не хочеш її розглядати в контексті системи рівнянь які розглядають інші функції , при чому ці інші також мають вплив на загальний результат ( і не факт що захоплені кілометри сильніше впливають на війну ніж втрата від цін на нафту, чи вичерпання резервів...)
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 16:58

  pesikot написав:
  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Я хапаю чи ти звузив викинувши 2022 рік?

Динаміка в межах років - це нормальна. Так 22 можна викинути. Бо він не відповідає загальній тенденції. Наразі динаміка така, як в моїй цитаті.
Якщо за 26 зміниться - тоді можна буде викинути 23 і 24 і розглядати нову динаміку по підсумках 25 і 26.

Я прямо не знаю, як це коментувати ...

Тобто, що тобі не подобається - ти відкидаєш ?
так і коментуй за 4 роки обвалу економіки рф не відбулось. Залежність від торгівлі газом і нафтою з заходом переоцінена. Захід перестав бути пупом землі.
Експорт РФ у 2025 році продемонстрував зниження на 3,7–4,3% (приблизно $412 млрд за рік) через падіння цін на енергоносії, при цьому основа — мінеральні продукти — склала 53,9–54,9% загального обсягу. Попри загальне падіння, зріс експорт металів (+17-19%), хімпрому (+21-22%) та машин (+25%), а основними партнерами стали азійські країни.
Основні статті експорту РФ (2025 рік):
Мінеральні продукти (нафта, газ, вугілля): ~54–55% у структурі ($225 млрд за 11-12 міс.), експорт впав на 14–15%.
Метали та вироби з них: $66–74 млрд (зростання на 17–19%).
Продовольчі товари та с/г сировина: $35–40 млрд (зниження на 8–10%).
Продукція хімічної промисловості: $30–33 млрд (зростання на 21–22%).
Машини, обладнання та транспорт: $24–29 млрд (різке зростання на 23–26% на тлі низької бази).
Деревина та целюлозно-паперові вироби: ~$10 млрд (зростання на 4–5%).
Ключові тенденції 2025:
Азійський фокус: Азія забезпечує понад 70% зовнішнього торгового обороту.
Зниження нафтогазових доходів: Щомісячні доходи від викопного палива впали, наприклад, у жовтні 2025 року до $524 млн на день.
Скорочення торгівлі з ЄС: Імпорт з Росії до ЄС впав у понад 5 разів порівняно з періодом до 2022 року.

Ввп на душу населення в Україні 7 т доларів в росії 17. Такшо їм ще до нашого рівня падати і падати. А враховуєчи що населення в них в 5 раз більше...
Заки товстий схудне худий здохне.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Це відмазка....
Або маніпулювання...
Крім функції ще є система рівнянь...
Ти взяв ОДНУ функцію (зміна км2, при чому самостійно обрізав діапазон там де тобі подобається) і не хочеш її розглядати в контексті системи рівнянь які розглядають інші функції , при чому ці інші також мають вплив на загальний результат ( і не факт що захоплені кілометри сильніше впливають на війну ніж втрата від цін на нафту, чи вичерпання резервів...)

Ти постійно наводиш захоплену площу як аргумент. Я просто показав у динаміці, що не все так райдужно, як ти розказуєш. Хочеш можем розібрати будь який інший фактор, на твій вибір.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:35

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Я прямо не знаю, як це коментувати ...
Тобто, що тобі не подобається - ти відкидаєш ?


Алгебру в школі вчив? Проміжки зростання і спадання функцій?

Я-то вчив, а ось ти, схоже, скурив підручник на самокрутки за школою
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:35

  Banderlog написав:Ситуація по втраті територій покращилась тому що захват територій не ставиться путіном як першочергова задача. Війна іде на знищення особового складу і економіки. Ти елементарних речей не розумієш.

Усі війни(99%) на планеті Земля йшли за території.
Чим наша війна особлива і чому "захват територій не ставиться путіном як першочергова задача" я не розумію?
andrijk777
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:38

  Banderlog написав:А враховуєчи що населення в них в 5 раз більше...
Заки товстий схудне худий здохне.

Я про це чую давно ... де успіхи росіян ?
Окрім на словах, їхніх і твоїх

Далі, ти там щось про теріторії бовкнув, не хочеш прокоментувати мою відповідь

Чому, якщо путін не хоче теріторій, він виставляє умови про теріторії ? )
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:39

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Це відмазка....
Або маніпулювання...
Крім функції ще є система рівнянь...
Ти взяв ОДНУ функцію (зміна км2, при чому самостійно обрізав діапазон там де тобі подобається) і не хочеш її розглядати в контексті системи рівнянь які розглядають інші функції , при чому ці інші також мають вплив на загальний результат ( і не факт що захоплені кілометри сильніше впливають на війну ніж втрата від цін на нафту, чи вичерпання резервів...)

Ти постійно наводиш захоплену площу як аргумент. Я просто показав у динаміці, що не все так райдужно, як ти розказуєш. Хочеш можем розібрати будь який інший фактор, на твій вибір.

В динаміці ... показуєш ... викинувши деякі роки ... де тут динаміка ?

Це як школяр не розв"язує завдання, а підгоняє якесь рішення під відповідь
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Усі війни(99%) на планеті Земля йшли за території.
Чим наша війна особлива і чому "захват територій не ставиться путіном як першочергова задача" я не розумію?

Я не згоден з Бандерлогом - але розумію його думку.
Ціль війни - територія.
Але для отримання території не обовязково фізично її захопити: можна розгромити армію і навязати мир зі здачею територій. Або розгромити економіку, внаслідок чого посиплеться армію і територію можна буде захопити значно меншими зусиллями.
Тобто Бандерлог вважає, зараз першочерговими цілями РОВ є не захоплення територій, а підготовка до майбутнього захоплення територій(знищення економіки, виснаження ЗСУ і т. д.)
sashaqbl
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:44

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Ситуація по втраті територій покращилась тому що захват територій не ставиться путіном як першочергова задача. Війна іде на знищення особового складу і економіки. Ти елементарних речей не розумієш.

Усі війни(99%) на планеті Земля йшли за території.
Чим наша війна особлива і чому "захват територій не ставиться путіном як першочергова задача" я не розумію?

Це не так.
Наприклад вторгнення наполеона в росію хіба було війною за території?
Вторгнення сша в вєтнам? Опіумні війни англійців з французами проти китаю?
Вторгнення ссср а потім сша в афганістан?
Це можно довго продовжувати.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:45

  sashaqbl написав:Тобто Бандерлог вважає, зараз першочерговими цілями РОВ є не захоплення територій, а підготовка до майбутнього захоплення територій(знищення економіки, виснаження ЗСУ і т. д.)

...лядь ...

Рука-лице )))

Першочергові цілі рашистів є захоплення теріторій, про які ти сам визнав, і не відмазуй Бандерлога
pesikot
