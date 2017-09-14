budivelnik написав:Єдиний податок який змінив ставку це військовий збір з 1% зарплати до 5% зарплати..
wtf? Я, як ФОП 3 групи, з 2023 побачив 2%->5%->6% - ріст втричі Мама, якщо б не закрила ФОП 1 групи, побачила б 248 грн->1197 грн. - ріст в п'ять
2% то була пільгова ставка з 22 року. І не соромно вам ото було на 2% переходити?
Так державі ж було не соромно в 2022-му протягом пів-року скупляти валюту у ФОП IT (і не тільки) по 29.25 при реальному курсі 40+ (а готівковому десь в невеликому містечку на Харьківщині - 42-45). Особливо у мобілізованих. Я порадившись з бугалтером і оцінивши всі ризики тоді вирішив взагалі не користуватись жодними пільгами, і досі сплачую навіть ЄСВ. Але соромно повинно бути саме Державі, навіть перед тими хто скористався тими "пільгами" по максимуму.
Banderlog написав:Це ти видаєш бажане за дійсне європі не потрібна Україна як повноправний член євросоюзу інакше нас б вже прийняли тому наш шлях це тупік -фортеця. А мали ми бути мостом між сходом і заходом перехрестям торгових шляхів.
Європі потрібно вижити? ) І так, Ви і Олександр коштуватиме дешевше в Україні.
Утверждение сомнительное. Учитывая, что сегодня говорят о том, что 2000 у.е. это маловато. И опять же стоит учесть их оценку риска нападения на них, а не наши рассказы о том, что Украина - щит Европы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 16 лют, 2026 23:43, всього редагувалось 3 разів.
Banderlog написав:Це ти видаєш бажане за дійсне європі не потрібна Україна як повноправний член євросоюзу інакше нас б вже прийняли тому наш шлях це тупік -фортеця. А мали ми бути мостом між сходом і заходом перехрестям торгових шляхів.
Європі потрібно вижити? ) І так, Ви і Олександр коштуватиме дешевше в Україні.
Утверждение сомнительное. Учитывая, что сегодня говорят о том, что 2000 у.е. это маловато. И опять же стоит учесть их оценку риска нападения на них, а не наши рассказы о том, что Украина - щит Европы.
Нехай оцінюють. Україна це країна яка модернізувала військо за 4 роки до надскладної війни роботів. НАТО лише частково розуміє що то. ЄС - люди пацифісти, це непогано максимально у мирний час, і, максимально погано коли іде атака. Але щось таки змінилося. Кажуть про бувших військових США і Нідерландів для ф16, і достатньо літаків Міраж/Гріпен з ракетами на 300км для України. Подивимось.
Banderlog написав:........ базовим параметрам? а після повномаштабної війни раптово поснем відповідати? Головне просрати економіку і тоді раптово ввійдем з такими пенсіями? ) то ти не сперечаєшся що на захід ми так і ні на крок з 2013 не пройшли ? Нікуди від росії ми не переїдем. Хочеш після війни залізний занавіс і щоб російський газ бензин і добрива нам європа продавала? головне ціни на електрику німецькі зробити? Кажеш допомогло фінляндії вступ в нато? І шо там з ростом економіки? Набагато краще росте ніж в росії падає?
раптово не почнем. але якщо впорядкуємо корупцію - то легко. й до цього йдемо, як тебе це не нервує
До чого "до цього"?
з 2013 року - великі зміни. цього ти теж не хочеш бачити. й не забувай, що з 2014 року ми в стані війни...
Які великі зміни? И не надо преувеличивать "стан війни" в 2014-2021.
Раша обрала шлях в нікуди - й вона з нього не зверне, поки не станеться глобальних потрясінь. будемо з Рашею - це вирок для країни. але на щастя, більша частина країни не буде. а окуповані території - затягне в цей вир до звільнення.
Не надо перекручивать чужие слова. Banderlog не писал "бути з Рашею", а говорил о том, чтобы быть мостом между РФ и Европой. И финны тоже не "були з СРСР", а просто не выдрючивались и поддерживали нормальные отношения. Так же, как с Европой.
по фінам - подивись зростання економіки з 1991, коли вони остаточно позбавилися московського ярма. але так, Швецію ще не наздогнали... а НАТО - це лише захист від скаженого сусіда...
Вы любите рассказывать сказки? (Это чтобы не обижать вас обвинениями в откровенной лжи ). Посмотрите, например, здесь - https://statbase.ru/data/fin-gdp-growth/ - данные по росту ВВП с 1961 по 2023. Очень неплохо росли и до "позбавлення московського ярма" в 1991. А после 1991 у них как раз был серьёзный кризис в связи с развалом Союза. На уровень 1990 по ВВП они вышли только в 1994, а по ВВП(ППС) в 1995 (https://surl.lt/fxjtwr. И не видно никакого особого ускорения темпов роста и позже.