Байки про банки і не тільки....
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 січ, 2026 04:20
swan forever написав:
А сколько людей пострадало пока чадушки веселились никого не интересует. И то, шо не все просто перебесились, но продолжили сбивать шапки в крупных масштабах, тоже неинтересно.
Если верить Кодексам всех стран, то интересует. Прописано, что или чадушко компенсирует результаты своих действий самостоятельно или оно считается недееспособным, обязательно имеет какого-то опекуна с правами свободу чадушки ограничивать и компенсацию в том же объёме производит опекун. Не вижу какие тут альтернативы, пока не научились дееспособность заливать в мозг при рождении. Да и казалось бы нормально задумано: окружающие в любом случае получают одинаковую компенсацию вне зависимости от дееспособности вредителя, а опекун имеет максимальный стимул в нём вредительские наклонности искоренять. Только этот механизм любят засорять близоруким гуманизмом и поэтому часто он работает так себе. В любом возрасте "чадушки". Кейс Долиной это ярко показал. Причём сразу две вещи:
1) Если оставлять вредителя безнаказанным, то подобных быстро разведётся в огромном количестве. Ведь можно и выгодно (лично вредителю);
2) Если потенциально пострадающие слишком массово возмутятся, то даже до самого гуманного суда в мире доходит, что лучше ему свою гуманность отменить не дожидаясь уже самосудов.
moveton
Повідомлень: 6656
З нами з: 23.03.18
Подякував: 107 раз.
Подякували: 817 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лют, 2026 13:40
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 5369
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 2086 раз.
Профіль
Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:28
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 5369
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 2086 раз.
Профіль
Додано: Вів 17 лют, 2026 03:26
Потрібен ще один рахунок в якомусь банку.
Підкажіть, які банки не ввели % при розриві відносини?
2XL
Повідомлень: 4362
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 271 раз.
Профіль
