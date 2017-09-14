|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 17 лют, 2026 19:57
Hotab написав:
Коли ви стали це право держави заперечувати?
Я не заперечую права держави обмежувати певні права громадян під час війни. Але я не можу зрозуміти чому примушувати чоловіків воювати чи закривати їх у державі можна, а залазити в гаманці громадян - ні? Це - таке ж саме обмеження прав.
Я заперечує лише те, що є якісь особливі громадяни, які мають беззаперечне право на життя, а є громадяни, які повинні іншим це право забезпечувати. Усі ці штучні критерії - стать, вік, посада чи робота - не повинні мати значення, якщо мова йде про життя громадян. Ми усі маємо бути у рівних умовах.
Я вже неодноразово писав, що, як суспільство, ми повинні мати взаємні права і обов'язки. Якщо умовний я щось комусь винен, то я хочу знати що інші винні мені. Мені здається, що це не повинно викликати якісь питання. Якщо є можливість (а вона є) залучати людей до армії на добровільній основі за гроші, то цією можливістю необхідно користатися. Ви кажете, що ми не можемо собі це дозволити, а я кажу, що можемо. Просто, дехто перестане чухати Європами і чілити на пляжах Іспанії і почне фінансувати безпеку країни. Що саме Вас не задовільнить у такому варіанті?
Додано: Вів 17 лют, 2026 20:04
АндрейМ
Скільки непотрібних речень ...
Як ти влаштувався за кордоном ?
Хто тобі винен ?
Чомусь мовчиш, мабуть я у тебе в ЧС, але, якщо так, то ти все одно мене читаеш )
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 17 лют, 2026 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 20:07
pesikot написав:
Саме від тебе ...
Порядна людина написала б з цитатами, але ти і порядність - несумісні речі.
pesikot написав:
мабуть я у тебе в ЧС
Ні. У мене немає ЧС.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Вів 17 лют, 2026 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 20:07
АндрейМ
Що саме Вас не задовільнить у такому варіанті?
Фантастичність ідеї. Порахуйте по скільки кожен має доскинутись. Або скільки, якщо не кожен (бо у кожного нема таких грошей). А так то я за будь які саме економічні важелі. І економічне бронювання я підтримував
Додано: Вів 17 лют, 2026 20:11
АндрейМ написав: pesikot написав:
Саме від тебе ...
Порядна людина написала б з цитатами, але ти і порядність - несумісні речі.
pesikot написав:
мабуть я у тебе в ЧС
Ні. У мене немає ЧС.
Я ж казав, читаеш
Про порядність - не пиши )
Бо де ти, а де порядність ...
Лицемірство - оце твоя ознака
То як ти влаштувався за кордоном ? )
Додано: Вів 17 лют, 2026 20:16
Hotab написав:
Фантастичність ідеї. Порахуйте по скільки кожен має доскинутись. Або скільки, якщо не кожен (бо у кожного нема таких грошей). А так то я за будь які саме економічні важелі. І економічне бронювання я підтримував
Пане Hotab, так, навіть не намагаються.
Давайте порахуємо. Просто, для мене неприйнятне, що мною хочуть користуватися як воїном. Для мене дивно, що Ви усіляко підтримуєте примус стосовно чоловіків, а, ось, забрати гроші у жінок і чоловіків, яких держава не притягує до захисту, Ви не підтримуєте. Давайте поставимо на вагу гроші та здоров'я і життя (і я розумію, що армія не означає смерть чи втрату здоров'я). Ми ж, як суспільство, домовились, що захист є спільною справою, що ми ділимо одну долю, але реальність виявляється іншою.
І тоді питання - інші країни мають же і ППО і засоби ураження. Хто за це платить?
pesikot написав:
Лицемірство - оце твоя ознака
Слухай, я не хочу переходити на особистості. Ти просто цього не вартий, але людина, яка вважає себе патріотом, але не може дійти до ЗСУ четвертий рік, не може інших називати лицемірами. Я, на відміну від тебе, не кажу одне, а роблю інше. Ти теж міг би почати це робити.
Додано: Вів 17 лют, 2026 20:20
АндрейМ
інші країни мають же і ППО і засоби ураження. Хто за це платить?
Високий ВВП? Якщо ми про країни , де ви б хотіли жити. Бо ще є з невисоким ВВП і великою армією. Але ви б не хотіли там жити.
Додано: Вів 17 лют, 2026 20:29
АндрейМ написав:
Але я не можу зрозуміти чому примушувати чоловіків воювати чи закривати їх у державі можна, а залазити в гаманці громадян - ні?
Можно и то, и другое. И делается и то, и другое (военный сбор).
Пропорции и масштабы - это вопрос целесообразности.
Находятся более простые способы добывания денег, чем повальный шмон карманов граждан. А вот эффективных способов набора солдат на горизонте не наблюдается.
Додано: Вів 17 лют, 2026 20:52
АндрейМ написав:
Я, на відміну від тебе, не кажу одне, а роблю інше.
Саме це ти і робиш )
Як ти там влаштувався за кордоном ?
Ти ж саме це засуджуеш на словах )
Тобто, на словах кажеш одне, а робиш геть зовсім інше )
Додано: Вів 17 лют, 2026 20:55
АндрейМ написав: Faceless написав:
Так як і в будь-якій мобілізації в історії. Чи ви думаєте в усі війни до цієї всі солдати воювали з власної ініціятиви?
Ні, не вважаю, але апелювання до історії не завжди для мене працює. Історія має багато прикладів несправедливості, і це - не привід нічого не міняти. Ця війна наочно показує, що сучасні чоловіки не хочуть виконувати вигадані кимось іншим функції. Як суспільство ми маємо замислитись над тим, що щось потрібно міняти, що так як біло раніше, вже не працює. Ми домовились, що оборона країни - спільна справа усіх. Потрібно думати над тим, як це реалізувати.
Поки ви ото збираєтесь сидіти думати вже не буде що обороняти
