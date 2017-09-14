RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 14:56

  Xenon написав:предвыборная гонка набирает обороты

Бывший глава армии, считающийся главным соперником
......
https://apnews.com/article/ukraine-war- ... 58d7eab63e

Так тут времени - всего ничего осталось
По данным Financial Times, США оказывают давление на Киев, чтобы провести выборы уже в мае.
_hunter
 
Повідомлень: 11560
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 15:16

  sashaqbl написав:..........
Чому ти вважаєш що є лохи, для яких життя менш цінне ніж для тебе?
.........
Такие, конечно, есть.
Есть безбашеннык, которым не хватает адреналина.
Есть люди, которым сильно хочется денег, а заработать не могут и думают, что война это лёгкий хлеб.
Но таких недостаточно много. А набирать каких-нибудь эритрейцев... Сомневаюсь, что они захотят умирать за Украину.
В конце концов росс. армия такими обходится. Но у них значительно большие людские ресурсы и, подозреваю, что их далеко не блестящие военные результаты связаны (по крайней мере, отчасти) именно с этим. Лучшие результаты у них показали музыканты, но там этих результатов добивались совсем другими методами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 лют, 2026 15:41, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38721
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 15:30

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:..........
Еволюція - це перш за все про виживання потомства і виживання соціуму, а не індивіду. Тому так, ти в цьому плані генетичне сміття.

Такое ощущение, что вы забыли, что fight - это ровно половина древнего дуумвирата fight-or-flight (по некоторым слухам - их там четверо) - и социум прекрасно себе выжил пользуясь и вторым в том числе.
Есть и такой вариант (flight).
Но тут два момента.
Первое - надо иметь куда бежать. И это может привести просто к исчезновению группы. её растворению в окружающих.
Второе - это может загнать группу в неблагоприятные природные условия, что приведёт к остановке развития или даже деградации группы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38721
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 15:40

fox767676
Я никому не подпевал.
Но выбирать приходится из того, что есть.
Кто ж виноват, что в Украине не нашлось действительно достойных лидеров.
К сожалению, не вижу и сегодня.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38721
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 15:42

  buratinyo написав:Помню этого АндрейМ - персонажа с minfina, вернее его излишне бравую риторику там во времена майдана почему-то против жителей восточной Украины, а потом против москалей и кацапов.

Не будьте Песикотом и не занимайтесь враньем. Если Вы что-то или кого-то "помните", то пишите с цитатами.

  sashaqbl написав:Чому ти думиаєш, що твоє життя цінніше за інших

Де, де я так пишу? Звідки Ви взяли, що я так вважаю? Я погоджуюсь буквально з кожним Вашим словом - життя інших не є більш цінним, тому я не можу зрозуміти чому я маю їх захищати.

  sashaqbl написав:Чому ти вважаєш, що є лохи, які можуть піти воївати,

Я не вважаю військових "лохами". Звичайно, є люди, які за гроші готові воювати. Є люди, які літають в космос, стрибають з парашутами, плавають з акулами - роблять те, що я ніколи в житті, за жодні гроші робити не буду. Це називається толерантність до ризиків. Вона різна у різних людей. Це ЛАД вважає, що усі люди народжуються однаковими.

  sashaqbl написав:Еволюція - це перш за все про виживання потомства і виживання соціуму, а не індивіду. Тому так, ти в цьому плані генетичне сміття.

ОК, я - сміття. Вже котрий рік питаю - що роблять, вірніше зобов'язані робити, мільйони українських жінок та чоловіків, що не робить їх "сміттям", бо я бачу, що усі живуть для себе, а не для соціуму.


  flyman написав:Ми не живем племенами з полігамією та поліандрією

Дехто вважає, що ми саме живемо племенами. Типу, у мене є обов'язок плем'я захищати, а коли я питаю про обов'язок інших перед мною чи перед соціумом, то у відповідь - тиша.

  ЛАД написав:
Народ, а зачем вы тратите время на споры с АндрейМ? Это же абсолютно бесполезно, ему вы ничего не докажете.

Мне ничего доказывать не надо. Мое мировоззрение формировалось не одно десятилетия. И спорить со мной не надо. Я понимаю, что Вы всегда и во всем правы, но я Вам писал, что Ваши пещерные мысли о гендерных ролях и "долгах" мне неинтересны. Они не перестают быть более пещерными. И они настолько же смешны для меня.

  ЛАД написав:И это может привести просто к исчезновению группы. её растворению в окружающих.

Почему для меня должно быть важно выживание условной флер или условного песикота? Что они такого делают ценного? Или давайте поставим вопрос по-иному - почему для них не важно мое выживание? Если мы думаем о выживании группы, то мы должны действовать как группа, но мы так не действуем. Вернее, мы вспомнили о группе только тогда, когда началась война.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Сер 18 лют, 2026 16:01, всього редагувалось 4 разів.
АндрейМ
 
Повідомлень: 718
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 15:44

  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав: Якщо є можливість (а вона є) залучати людей до армії на добровільній основі за гроші, то цією можливістю необхідно користатися. Ви кажете, що ми не можемо собі це дозволити, а я кажу, що можемо.

З чого ти взяв що така можливість є? Чому ти думиаєш, що твоє життя цінніше за інших і ти можеш відкупитися? Чому, ти, так вважаєш?

Чому ти вважаєш, що є лохи, які можуть піти воївати, а ти можеш відкупитися?

Твоя ошибка в том, что ты изначально всех рассматриваешь одинаковыми, как плюшевых зайчиков, выезжающих с конвейера фабрики игрушек. Но люди-то разные!
Я, например, великолепно плаваю и вообще рассматриваю воду как среду более безопасную, чем земля. Меня не пугает ни глубина 5км, ни волна высотой с пятиэтажку, это вызывает только восторг. У меня вообще в голове не укладывается - почему люди иногда тонут? Находясь в воде, я, каюсь, иногда не удерживаюсь и начинаю издеваться над теми, кто боится воды - "ну давай, залазь, ну чего ты боишься...".(ну примерно как сейчас sashaqbl над АндрейМ).
Но высоты я боюсь панически - даже со второго этажа смотрю с опаской, на девятом этаже у меня уже ноги подкашиваются при взгляде вниз.
Так вот к чему я - я за относительно небольшие деньги готов работать водолазом и ни за какие деньги не пойду работать электриком-высотником. Точно так и с профессией солдат(да, это профессия) - одному это нравится, второму индифферентно, третьего сама мысль пугает до усрачки
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 28.04.20
Подякував: 800 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
 
3
2
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 15:52

  АндрейМ написав:..............
  ЛАД написав:
Народ, а зачем вы тратите время на споры с АндрейМ? Это же абсолютно бесполезно, ему вы ничего не докажете.

Мне ничего доказывать не надо. Мое мировоззрение формировалось не одно десятилетия. И спорить со мной не надо. Я понимаю, что Вы всегда и во всем правы, но я Вам писал, что Ваши пещерные мысли о гендерных ролях и "долгах" мне неинтересны. Они не перестают быть более пещерными. И они настолько же смешны для меня.
.......
Рад, что мы с вами поняли друг друга.
Если не секрет - сколько десятилетий формировалось ваше мировоззрение? Как-то очень громко звучит. Вам уже лет 90-100?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38721
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 15:55

Яркий пример патриотизма:
Юлия Харченко, 28-летняя юристка, сидела, закутавшись в толстовку и пуховую куртку, пока ей красили ногти, а сотрудники грели воду в чайнике, чтобы вымыть волосы.
«Русские до сих пор не поняли, что даже когда украинцы оказываются в тех обстоятельствах, которые они для нас создали, это все равно лучше, чем быть частью России», — сказала она.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraines-small-businesses-struggle-russian-strikes-turn-off-power-2026-02-17/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38721
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Яркий пример патриотизма:
Юлия Харченко, 28-летняя юристка, сидела, закутавшись в толстовку и пуховую куртку, пока ей красили ногти, а сотрудники грели воду в чайнике, чтобы вымыть волосы.
«Русские до сих пор не поняли, что даже когда украинцы оказываются в тех обстоятельствах, которые они для нас создали, это все равно лучше, чем быть частью России», — сказала она.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraines-small-businesses-struggle-russian-strikes-turn-off-power-2026-02-17/
А що таке? Манікюр вже нізя робити чи шо?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37383
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8299 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В конце концов росс. армия такими обходится. Но у них значительно большие людские ресурсы и, подозреваю, что их далеко не блестящие военные результаты связаны (по крайней мере, отчасти) именно с этим.

Там не все так просто. В них справді більші людські ресурси. І фінансові.
Але тим не менше, в них теж є бусифікація. Просто виглядає вона по іншому.
В них можна закривати кримінальне провадження на етапі досудового розслідування. Тобто мусора підкидують косячок, а далі ставлять перед вибором - контракт або зона. Це викликає значно менший суспільний резонанс з одного боку, з іншого, в них суспільство менш схильне до опору. Тому в нас вважають, що в них нема бусифікації.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
