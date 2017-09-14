RSS
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 17:59

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:А эти домыслы — официальной статистикой - можно подтвердить?

гляньте статистику того, яка кількість повернулась і яка збирається повернутись. Особливо в розрізі мешканок із Закарпаття, щоб мінімізувати фактор впливу війни. .

Де її глянути?

Та был недавно анализ от ООН - они считают, что примерно треть народу вернется. Из почти 10ти лямов.
Интересный момент:
Увеличение числа «невозвращенцев»: Доля тех, кто заявляет, что точно не вернется, выросла до 11% (ранее — 5%).
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 18:00

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:А эти домыслы — официальной статистикой - можно подтвердить?

гляньте статистику того, яка кількість повернулась і яка збирається повернутись. Особливо в розрізі мешканок із Закарпаття, щоб мінімізувати фактор впливу війни. .

Де її глянути?

Кого, мешканку Закарпаття в розрізі? :?
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 18:10

  Water написав:PS: Ви випадково не знаєте як дістатись того клятого потягу Берлін-Паріз? :?

Orly аеропорт у 15 км від парижу easyJet лоукост. 3 хвилини пошуку. По дойче бану мені давали аплікацію, я на великі відстані користуюсь лоукостами авіа. Питання ви проігнорували)
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Ще раз підкреслю, що усі ці слова про "пиво" - дешеве намагання принизити людину. Я не розумію чому багато моїх співвітчизників просто змагаються в тому, хто кого принизить більше. Він у Вас це пиво забирає? Я не розумію.

Ну ти ж намагаєшся принизити своїх співвіччизників, щоб виправдати те, що ти зйобок. Чи то не ти розказуєш що в нас тут печерний сексизм, а ти такий просунутий у білому пальто?
Тепер ще й з хантером лижешся. Але він ще більший г*** ніж ти - він щоб виправдати що він зйобок - тягне русняву пропаганду.
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ну нельзя же так!
Не пишите о том, чего не знаете, и не придумывайте объяснения, которые вас устраивают.

А що питати? Он поряд Королівство Саудівська Аравія. Дуже схожа на Іран країна, навіть деспотія, але при цьому набагато вищий рівень життя, бо в керівництва хоч і зашкалюють особисті амбіції, але вони знають коли зупинитися і здати назад. І знають коли кинути кістку населенню
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 18:26

  Water написав:
  Banderlog написав:Де її глянути?

Кого, мешканку Закарпаття в розрізі? :?

Вона мало чим відрізняється від мешканки буковини. Жінки просто хотять нормально пожити а не це усьо з фортецею.
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 18:33

  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:Ще раз підкреслю, що усі ці слова про "пиво" - дешеве намагання принизити людину. Я не розумію чому багато моїх співвітчизників просто змагаються в тому, хто кого принизить більше. Він у Вас це пиво забирає? Я не розумію.

тягне русняву пропаганду.

оп-па: а тут чуть деталей можно? - о чем речь вообще?
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 18:38

  stm написав:
  Water написав:PS: Ви випадково не знаєте як дістатись того клятого потягу Берлін-Паріз? :?

Orly аеропорт у 15 км від парижу easyJet лоукост. 3 хвилини пошуку. По дойче бану мені давали аплікацію, я на великі відстані користуюсь лоукостами авіа. Питання ви проігнорували)

Яке? Я вроді вам порадив шо робить. Якщо ваше серце в Італії- починайте звідти, далі мати-природа підкаже.
А до аеропорту як дістатись, через Тису? :(
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 18:42

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:Ще раз підкреслю, що усі ці слова про "пиво" - дешеве намагання принизити людину. Я не розумію чому багато моїх співвітчизників просто змагаються в тому, хто кого принизить більше. Він у Вас це пиво забирає? Я не розумію.

тягне русняву пропаганду.

оп-па: а тут чуть деталей можно? - о чем речь вообще?

Про «сво» інший оператор обліківки розповідав 😅
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 18:44

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Де її глянути?

Кого, мешканку Закарпаття в розрізі? :?

Вона мало чим відрізняється від мешканки буковини. Жінки просто хотять нормально пожити а не це усьо з фортецею.

А в них шо, теж фортеця?
Запрягли каруци та без питань поїхали до кума.
UPD: Чернівці вони такі https://www.facebook.com/share/r/1BX9MKRyMW/
