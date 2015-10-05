Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 916917918919 Додано: Нед 22 лют, 2026 19:33 Vadim_ написав: Сибарит написав: rjkz написав: Я как-то писал, что таскал кроссовки столько времени, что мои друзья в США за это время 3 машины поменяли.



Не примите за хвастовство , мне в 2017 жена привезла из Италии( сделанные в Китае) летние кроссовки Найк, этим летом ,надеюсь , буду ходить в них.

осенние кроссовки ECCO ещё старше, ничего не рассыпалось ,не воняют, но я всю обувь стираю или до или после сезона

п.с. ранее было у меня несколько моделей обуви от ЭККО , да , подошва после нескольких лет рассыпалась в труху

п.с. нажаль нету того 1986 годов Саламандер Марафон , ото туфли Не примите за хвастовство, мне в 2017 жена привезла из Италии( сделанные в Китае) летние кроссовки Найк, этим летом ,надеюсь , буду ходить в них.осенние кроссовки ECCO ещё старше, ничего не рассыпалось ,не воняют, но я всю обувь стираю или до или после сезонап.с. ранее было у меня несколько моделей обуви от ЭККО , да , подошва после нескольких лет рассыпалась в трухуп.с. нажаль нету того 1986 годов Саламандер Марафон , ото туфли



У меня Экко ходили долго как купленые в США так и впоследствии в Украине. Но все это "из раньшего времени" (с).

Жене тоже после тех кроссовок начали покупать Экко, даже что-то переехало в США, кажется.

Найки, я писал, купленные в начале 10-х в США, сюда-же и вернулись и тут уже пошли в утиль.

Саламандры были когда-то весчь.

На б-ре Леси Украинки был фирменный магазин.

Но в 90-х их то-ли делать в другом месте начали (ходили версии в Турции или на раше) то-ли подделывать.

Подошва стиралась очень быстро. У меня Экко ходили долго как купленые в США так и впоследствии в Украине. Но все это "из раньшего времени" (с).Жене тоже после тех кроссовок начали покупать Экко, даже что-то переехало в США, кажется.Найки, я писал, купленные в начале 10-х в США, сюда-же и вернулись и тут уже пошли в утиль.Саламандры были когда-то весчь.На б-ре Леси Украинки был фирменный магазин.Но в 90-х их то-ли делать в другом месте начали (ходили версии в Турции или на раше) то-ли подделывать.Подошва стиралась очень быстро. rjkz

