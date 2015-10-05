Vadim_ написав:
Не примите за хвастовство , мне в 2017 жена привезла из Италии( сделанные в Китае) летние кроссовки Найк, этим летом ,надеюсь , буду ходить в них.
осенние кроссовки ECCO ещё старше, ничего не рассыпалось ,не воняют, но я всю обувь стираю или до или после сезона
п.с. ранее было у меня несколько моделей обуви от ЭККО , да , подошва после нескольких лет рассыпалась в труху
п.с. нажаль нету того 1986 годов Саламандер Марафон , ото туфли
У меня Экко ходили долго как купленые в США так и впоследствии в Украине. Но все это "из раньшего времени" (с).
Жене тоже после тех кроссовок начали покупать Экко, даже что-то переехало в США, кажется.
Найки, я писал, купленные в начале 10-х в США, сюда-же и вернулись и тут уже пошли в утиль.
Саламандры были когда-то весчь.
На б-ре Леси Украинки был фирменный магазин.
Но в 90-х их то-ли делать в другом месте начали (ходили версии в Турции или на раше) то-ли подделывать.
Подошва стиралась очень быстро.