Серце підкаже 😂 питання було про берлін-париж, де там перетин кордону в умовах? На питання основне коштів на дожиття знов динамо, а я рахую )
Додано: Нед 22 лют, 2026 18:54
Додано: Нед 22 лют, 2026 19:05
Додано: Нед 22 лют, 2026 19:20
Кого? Як? Де? Коли? Ви знову мене з кимось плутаєте. Ви знову до мене чіпляєтесь. Ви гніваєтесь через те, що я не хочу йти в ЗСУ. Я розумію. Я не маю до Вас претензій. І усі тикання і образи не помічаю. Але є ж межі. Чого саме Ви хочете досягти своєю агресією у спілкуванні зі мною?
Я не вважаю, що він потребує виправдування. Він - людина. Так, я читав, що він неодноразово вживав слова "СВО". Не бачу потреби його переконувати, що йде війна. Він ніколи не виправдовував напад росіїї. Він писав, що не хоче захищати Україну. Вам це не подобається. Але тут тих, хто не хоче захищати Україну - більшість. Яка різниця, що Хантер каже "СВО", а Песикіт каже "путін напав", якщо обидва вони Україну не захищають? Для мене різниця в тому, що перший жодних претензій до інших людей не пред'являє, а другий розповідає про те, які усі "ухилянти", окрім нього, найзаброньованішого. Я ціную чесніть. Це, по-перше. І не можу лицемірити. Це, по-друге. Я не можу заперечувати право Хантера на життя, якщо я вважаю, що сам його маю.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Нед 22 лют, 2026 19:25, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 22 лют, 2026 19:22
незламні патріоти постять
може про те що незламні патріоти постять постійно РосТВ
Додано: Нед 22 лют, 2026 19:38
Невтомний Флайман все скаржиться на саркастичну пародію на росТВ «роісся24», а йому модератори пишуть « ч̶о̶м̶у̶ ̶т̶и̶ ̶т̶а̶к̶и̶й̶ ̶о̶б̶м̶е̶ж̶е̶н̶и̶й̶ ̶р̶о̶з̶у̶м̶о̶в̶о̶?̶ ваша скарга скасована» )))
Скільки треба дипломів і квадратних дециметрів лисини на голові, щоб розібратись отут? 😅😅
