Додано: Нед 22 лют, 2026 19:20

sashaqbl написав: Ну ти ж намагаєшся принизити своїх співвіччизників Ну ти ж намагаєшся принизити своїх співвіччизників

sashaqbl написав: Тепер ще й з хантером лижешся. Але він ще більший г*** ніж ти - він щоб виправдати що він зйобок - тягне русняву пропаганду. Тепер ще й з хантером лижешся. Але він ще більший г*** ніж ти - він щоб виправдати що він зйобок - тягне русняву пропаганду.

Кого? Як? Де? Коли? Ви знову мене з кимось плутаєте. Ви знову до мене чіпляєтесь. Ви гніваєтесь через те, що я не хочу йти в ЗСУ. Я розумію. Я не маю до Вас претензій. І усі тикання і образи не помічаю. Але є ж межі. Чого саме Ви хочете досягти своєю агресією у спілкуванні зі мною?Я не вважаю, що він потребує виправдування. Він - людина. Так, я читав, що він неодноразово вживав слова "СВО". Не бачу потреби його переконувати, що йде війна. Він ніколи не виправдовував напад росіїї. Він писав, що не хоче захищати Україну. Вам це не подобається. Але тут тих, хто не хоче захищати Україну - більшість. Яка різниця, що Хантер каже "СВО", а Песикіт каже "путін напав", якщо обидва вони Україну не захищають? Для мене різниця в тому, що перший жодних претензій до інших людей не пред'являє, а другий розповідає про те, які усі "ухилянти", окрім нього, найзаброньованішого. Я ціную чесніть. Це, по-перше. І не можу лицемірити. Це, по-друге. Я не можу заперечувати право Хантера на життя, якщо я вважаю, що сам його маю.