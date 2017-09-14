RSS
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 08:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BeneFuckTor написав:ну перекрили і перекрили. якось розсосеться та електрика, буде її у львові менше ну і норм. все одно у прифронтових містах її немає, і весна вже приходить, день довший.

у прифронтових містах якраз є.
  pesikot написав:тут багато писали, що транзит нафти через нафтопровід «Дружба» це погано-погано ...
В контексті погроз Фіцо ... де вони всі ці дописувачі ?

Тобто хлопці в окопах мають більше ФПВ ловити, щоб ти міг годинку в інтиернеті посидіти? Для нас на фронті транзит це погано, для вас, в тилу, мабуть добьре.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 08:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Станом на 1990 рік фактично 70-80% закарпатців (а в селах і під 95%) в побуті говорили далеко не українською, а так само як і жителі Гуменне, Пряшева чи Свідніка.

Давай так, я народився і виріс в Закарпатті, був у таких закутках, що тобі й не снилися(Люта, Угля, Німецька Мокра - колишній Комсомольск).
Чомусь по селах зустрічав мадярів, румунів, німців. Та й у мене в діда в селі на цвинтарі найпоширеніше прізвище - Шнайдер.
Але русинів я по селах не зустрічав. Тільки в Мукачеві і в Ужгороді. Там де є ФСБешні гроші.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 08:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Верно.
Но 60% это далеко не 90%, хотя и сильно не 3-5%.
Но, например, Тегеранский исследовательский реактор производит медицинские изотопы.
Для него требуется уран более высокого обогащения — около 20%.
Не знаю, возможно, где-то ещё нужен более высокообогащённый уран.
Есть смысл ограничить степень обогащения, а не полностью запрещать. И такое ограничение было и соблюдалось. В 2015 году Иран подписал соглашение с мировыми державами — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которое ограничивало уровень обогащения до 3,67%. И был доступ инспекторам МАГАТЭ для контроля.

Але ж Іран чомуь відмовився. І збагачує не до 20, а до 60.
І ще, щоб отримати 60% обєм роботи на кілька порядків вищий, ніж щоб з 60% отримати 90%
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А навіщо взагалі збагачувати більше 3% якщо «мирний атом» 😅
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 08:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:у прифронтових містах якраз є

Мене завжди кумарили вискочки і такі умники) Ось так можна втратити авторитет, легко.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 09:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Але русинів я по селах не зустрічав. Тільки в Мукачеві і в Ужгороді. Там де є ФСБешні гроші.

тобто русини це іпсо?))
Русини визнані окремою національною меншиною або етнічною групою (етносом) у низці країн Центральної та Східної Європи, зокрема в Словаччині, Сербії, Польщі, Хорватії, Угорщині, Чехії та Румунії. У цих державах вони мають офіційний статус, право на підтримку своєї мови, культури та освіти.

перепис 1921 р в Podkarpatská Rus показує 63% русинів. Але зараз ти скажеш що то всьо проіски кремля сто річної давності, і у всіх вищевказаних країнах русини є, тільки саме на Закарпатті їх нема і небуло. І те що більшість говорили на "бисіді" (а не мові) це тому що мовних інспекторів небуло :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 09:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Прийдуть без віз як у 1812 чи 1945». Медведєв пригрозив ЄС через ініціативу обмеження в'їзду російських військових до Шенгенської зони
Заступник голови Ради безпеки Росії, військовий злочинець Дмитро Медведєв пригрозив ЄС у відповідь на ініціативу віцепрезидентки Єврокомісії Каї Каллас щодо обмеження в'їзду колишніх російських військових до Шенгенської зони
...
«Що ж, вони можуть в'їжджати туди без віз, якщо хочуть. Як у 1812 чи 1945 році. З Днем захисника Вітчизни!» — стверджував він.

а це вважаємо погрозами Європі? чи черговим загостренням у Дімона?

й що це цікавого - найголосніший вереск у руських починається, коли їм забороняють в'їзд саме до Європи. їхали б собі до союзників - в Іран, Афганістан чи КНДР :lol:
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 09:32

А он прямо личного звонка ждет? :lol:
Трамп ніколи не казав мені, що хоче бачити когось іншого на моєму місці,
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

АндрейМ написав:
  Faceless написав:Можливо, люди були б більш обізнані, скільки вони сплачують, якби порядок нарахування ЄСВ був такий самий, як і ПДФО. Проте дізнатися то не складно, кожен може зайти в кабінет ПФ. А так різниці як такої немає, і це банальна брехня, що робітники не сплачують в ПФ

Ми не у перше обговорюємо це питання і я думаю, що Вашу думку не змінити вже, але мені здається, що саме в українців якась дивна економічна теорія стосовно податків. Є ті, хто вважають, що ПДФО сплачується роботодавцем, а дехто навпаки вважає, що ЄСВ сплачується працівником.

В інших країнах, де я працював все просто - є моя ЗП, а все інше - гроші роботодавця. Американець здивується, якщо йому сказати, що його податок на дохід сплачується не ним, а його компанією, а американська компанія здивується, якщо їй сказати, що 6,2% соціального податку, які вона сплачує на додаток до ЗП працівника - гроші працівника. Ні, це - гроші компанії, які б вона воліла додатково на працівника не витрачати, а залишати собі. Американський працівник сплачує свої 6,2% соціального податку зі своєї ЗП. Ось ці 6,2% - його гроші.

Я так само бачу ситуацію в Україні. У мене є ЗП, а решта - то гроші компанії. Я ніколи не скажу, що 22% ЄСВ сплачуються з моїх грошей. Ні, то є кошти мого роботодавця, і я знаю, що мій роботодавець дуже незадоволений тим, що має їх платити, оскільки ЗП у нас «білі». Я не знаю скільки я заробляю для свого роботодавця. Нам цю інформацію не надають. Можливо, хтось із нас «дотаційний», але фірмі все одно потрібний.
Це називається нерозуміння суті речей.
Від того, що ЄСВ б перекочувало у відрахування з нарахованої зарплати, ні витрати роботодавця б не змінилися, ні, зарпоати, ні надходження в ПФ. Так, було б більш прозоро, от і все.
А тому заявляти, що в Україні не сплачуються внески в ПФ і на лікарняні (це теж ПФ) - цинічна брехня
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 09:39

  Hotab написав:А навіщо взагалі збагачувати більше 3% якщо «мирний атом» 😅
а Чернобильска АЕС теж могла використовуватися для отримання плутонія, придатного для ядерних зарядів...але ж мирний атом, гроші на саркофаг, мір дружба кока-кола перемогли 15 грудня 2000 року
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

