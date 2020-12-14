|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 24 лют, 2026 10:40
Frant написав:
Треба вже зараз готуватись до наступної зими, але ще не дійшло до мЫністрів
франт у тебя есть отопление?
3
Додано: Вів 24 лют, 2026 11:14
Wirująświatła написав: Frant написав:
Треба вже зараз готуватись до наступної зими, але ще не дійшло до мЫністрів
франт у тебя есть отопление?
Звісно. У мене свій маєток. Газ, дрова, електропалення - на вибір. Власне ППО, свій "Петріот" замаскований в сараї. А що, так не можна?
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 24 лют, 2026 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 лют, 2026 11:14
baraka написав: Faceless написав:Нерухомість продовжує зростати в ціні
просто мысли вслух - страна на грани коллапса, но недвига растёт...
у вас ці думки перманентно присутні вже років 10 не менше, як і ваші постійні пророцтва неминучого обвалу
але ж на пророцтвах заробляють лише інфоцигани, а на нерухомості заробляють ті, хто не слухає або продукує прогнози, а ті хто уважно слідкують за ринком і мають яйця, а не постійно триндять про «неминучий колапс» і десятиліттями пророкують обвал, навіть не будучи гравцями цього ринку
тому справа тут не в країні, а в вашій особистій здатності адекватно сприймати та аналізувати інфу
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:07
baraka написав: Faceless написав:Нерухомість продовжує зростати в ціні
просто мысли вслух - страна на грани коллапса, но недвига растёт...
Вам так кажется. Вы находитесь в своём горизонте событий, где цифровые алгоритмы фокусируют ваше мировозрение на коллапсе.
Всё, что вам лично и мне кажется хаосом - обычная среда обитания большинства. Не стоит грести против толпы. Это бесполезно. Плыть нужно по течению лишь немного изменяя траекторию.
Короче говоря, если опустить философию, растёт всё, а недвижимость, наверное, единственный инструмент инвестиций в Украине
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:09
В квартире малярка только начата, а завтра уже просмотр. Всё с недвижимостью нормально.
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:20
Бетон написав:
В квартире малярка только начата, а завтра уже просмотр. Всё с недвижимостью нормально.
продаёте или сдавать?
Шановні фахівціб
порадьте плз для придбання комерційну нерухомість дляпридбання з подальшим здаванням в оренду. Правий берег до 50 метрів
Додано: Вів 24 лют, 2026 14:15
Бетон написав:
В квартире малярка только начата, а завтра уже просмотр. Всё с недвижимостью нормально.
Ось і вісті з київських полів. А не 10-річне необґрунтоване бубоніння «обвал завтра»
Додано: Вів 24 лют, 2026 14:18
Hotab написав: Бетон написав:
В квартире малярка только начата, а завтра уже просмотр. Всё с недвижимостью нормально.
Ось і вісті з київських полів. А не 10-річне необґрунтоване бубоніння «обвал завтра»
Ви вірите рилу-новобудівцю у питаннях продажу нерухомості
????
Додано: Вів 24 лют, 2026 14:20
Hotab написав: Бетон написав:
В квартире малярка только начата, а завтра уже просмотр. Всё с недвижимостью нормально.
Ось і вісті з київських полів. А не 10-річне необґрунтоване бубоніння «обвал завтра»
це бубоніння - найкращий маркер диванного експерта, безмежно далекого від ринку
завжди
