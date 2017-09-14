Banderlog написав:Русини це альтернативна назва українців і історично давніша. Взагалі національна ідентичність штука лабільна
Так я саме це і намагаюсь летусроку пояснити.
) так то воно так, тільки національна ідентичність не всіх українців. лад явно не русин) Українізацію як русинів закарпатття так і малоросів на запоріжжі проводили комуняки. Не те щоб це була чисто їх ідея, но вони перехопили і возглавили і довели до логічного завершення. Іще на початку 20 століття не тільки більшість населення міст но і сіл України не ідентифікували себе українцями. Ми не монокультурні і дивного в тому нема, що приміром я говорю і пишу українською гірше "Лада". сучасна писемна українська мова більше культурний продукт харкова ніж буковини. Навязування ж східнякам нашої ментальності приводить до розвалу українства і коливання їх маятників в сторону малороства. Тут був не тільки бандера і петлюра но і махно і ковпак... велика Україна можлива лиш як баланс і взаємоповага до регіональних культур. Інакше добудуємось до зунр або і закарпатської народної республіки. В бандерівській Україні місця криму нема, так само як днр не може включати в себе чернівці.
Дошли сведения о намерении использовать ядерный компонент, противник не брезгует никакими средствами, — путін.
ага, попадалась мне сегодня такая "новость" с робкими комментариями.
Мне вобщем-то понравились комментарии россиян. Если выразить все одним словом, то они сказали: "пи**!" и начали генерировать идеи как можно передать неньке-Украине ядрену бомбу. Предположительно с целью перехватить передачу, конечно. Мне даже понравилось. Мозговой штурм - это всегда такая прикольная штука.
Ход мыслей прокремлевских комментатор меня удивил. Они уверены, что ядрену бомбу англичане и французы руками украинских ВСУ скинут именно на Белгород. И все потому, что там нет ПВО как в Москве, как оказалось. США будут не причем. Там же Трамп, а кремлевская ядреная ответка полетит сразу при попутном ветре в Харьков, Париж и может быть Лондон. Типичный фсбешный вброс, где уже нет бравого тона. Для чего? Варианты ответов: а) обычный г*** чтобы поздравить россиян с четырехлетней уже годовщиной спецоперации и пожелать им всего хорошего; б)чтобы перечислить потенциальных поставщиков ядерных боеприпасов в Украину и подтвердить параноидальный тезис путина о том, что вокруг одни враги и они хотят высосать ценные мозги россиян прямо через ухо. Конечно же, по традиции пытаясь при этом тщательно попутать причины и следствия. Исходя из этого придется, без вариантов, скоро объявлять всеобщую мобилизацию, так как чвк, да и просто москвичи не предназначены для несения таких потерь, а россиян второго сорта уже не завлечь в Украину никакими деньгами. б) боюсь предположить, но возможно для обоснования вывода вс рф из Украины надуманной причиной избегания взаимных ядерных ударов.
Понимаю, что это написал слишком оптимистично. Что касается мобилизации, то диванные патриоты там такие же как и у нас. Вспоминают, что в буржуазном обществе должно быть право не быть мобилизованным для войны. Прикиньте. А я думал откуда такие мысли сюда на ветку форума попали?
stm написав: Незмінність 60 років ТЕЦ і АЄС без капіталовкладень(грошей, кредитів, обладнання, освіти спеціалістів), то аксіома ))) Книжки з портретом Леніна гадаю найкращі з усіх наук ))) Ви з ним сучасна інквізіція України: хто не згоден, що божественне (Ленін створив Україну і все побудував) на спалення )))
хто казав про незмінність? ) ми деградуєм. Вас послухати то Україну побудував Зеленський, можливо чуть Порошенко поміг, а мож теж, тільки шкодив. По вашому stm ні Шелест ні Щербицький Україну не будували?) Цей художній свист про інвестиції з заходу і капіталовкладення чути ще з зорі незалежності. Тільки чомусь капітал більше виводиться з України.
АндрейМ написав:[ Ви називаєте брехнею те, що я не стверджував. ЄСВ в Україні сплачується, але не працівником, а роботодавцем, за рахунок власних коштів роботодавця і є його додатковими витратами, окремими від фонду ЗП, оренди, інших податків і т.д. Ви із цим згодні?
Не згоден, бо все перекручено. Що сам фонд оплати праці, що кошти на сплату ЄСВ є витратами для роботодавця, тісно повʼязаними між собою. Це такі самі "власні кошти роботодавця", як тоді геть все інше, всі витрати, включаючи зарплати і податки. Роботодавець виступає агентом з ПДФО, цих грошей робітник теж не бачить, хіба в розрахункових листах, то тоді що, це теж "з власних коштів роботодавця"? ЄСВ, по суті, так само сплачується роботодавцем, як агентом, на рахунок працівника в ПФ, це не благодійність і не послуга. І все це сплачується за рахунок створеного робітником доходу, інакше на біса взагалі б тоді він був потрібен. Питання лише у формальному оформленні в бухгалтерії цих операцій. Якщо все зробити так, щоб все сплачував працівник, то тоді ЗП брутто буде більше приблизно на чверть, бо має включати в себе і ЄСВ, і ті самі відрахування зробить вже робітник. Витрати роботодавця не зміняться. Зарплати на руки-не зміняться. Відрахування в ПФ теж не зміняться. Хіба що все буде трохи прозоріше для працівника, от і все. Ви займаєтесь демагогією і буквоїдством насправді, от і все
Hotab написав:.......... Мені це нагадує вертоліт якому 30 років. За час експлуатації все замінено кілька раз. Тільки планер залишився той самий, та і його постійно перевіряють на мікротріщини (силові елементи) та геометрію.
Не нагадує. Хотя не знаю, как с вертолётами.
Стоимость постройки современной атомной электростанции (АЭС) — это масштабный долгосрочный проект, требующий инвестиций от $14-15 млрд до более чем $20-25 млрд за станцию. Итоговая цена сильно зависит от количества энергоблоков, типа реактора и страны, часто превышая первоначальные оценки из-за длительности строительства (7-11 лет).
Примеры проектов: Строительство АЭС «Аккую» в Турции оценивается в $24-25 млрд. Проект первой АЭС в Казахстане оценивается в $14-15 млрд, а в Польше — около $20 млрд.
Стоимость Запорожской аэс:Обзор от ИИ Запорожская АЭС (ЗАЭС) — крупнейшая атомная станция в Европе, её оценочная стоимость как действующего объекта составляет около $30-50 млрд. Строительство аналогичной станции с нуля сегодня оценивается в схожие астрономические суммы, превышающие $20-50 млрд, а ежегодная выработка электроэнергии до оккупации приносила более 180 млрд грн (около $4-5 млрд).
Оценочная стоимость активов: Аналитики оценивают стоимость активов станции в диапазоне $30–40 млрд. Стоимость строительства с нуля: Учитывая установленную мощность около 6 000 МВт ( тыс. за 1 кВт), возведение такой станции сегодня обошлось бы примерно в $50 млрд.
Сравните со стоимостью работ, приведенных вами. При продлении срока службы производится обследование состояния и работоспособности оборудования. И только при необходимости его ремонт или замена. Стоимость этих работ явно не сравнима со стоимостью АЭС. Иначе просто строили бы новую, а старую закрывали.
sashaqbl написав:........ Я не енергетик. Але. Корпус реактора так точно не міняли. Турбіни точно міняли.
Вы уверены? Я этого не знаю, что-то утверждать не берусь. О заменах турбин на укр. АЭС ничего не нашёл. Нашёл, например, о замене конденсаторов турбин энергоблоков №1 и 2 Южно-Украинской АЭС. И то это уже в 2015-2018 годах (https://svidok.info/ru/evidence/12204).
Які регламентні роботи виконували при переході на паливо Westinghouse? Чи міняли парогенератори наприклад? Насоси?
Чего не знаю, того не знаю. Как и вы. Но это вызвано политическими, а не техническими вопросами и требованиями.
